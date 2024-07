Tại Lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh 2024 (Blue Dragon Series Awards), ngày 19/7, Song Hye Kyo xuất hiện với tư cách người công bố hạng mục quan trọng nhất Daesang.

Nữ diễn viên không xuất hiện trên thảm đỏ trước lễ trao giải. Cô chỉ có mặt tại sự kiện trong vài phút trên sân khấu.

Song Hye Kyo xuất hiện chớp nhoáng tại lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh 2024, ngày 19/7 (Ảnh: Chosun).

Tuy nhiên, khoảnh khắc Song Hye Kyo đứng trên sân khấu lại trở thành tâm điểm của sự kiện. Với phong cách thời trang thanh lịch, cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, Song Hye Kyo được xem là nữ thần của sự kiện. Các đồng nghiệp có mặt tại sự kiện vỗ tay nhiệt tình khi thấy Song Hye Kyo trên sân khấu.

Tờ Sport Chosun nhận xét Song Hye Kyo rạng rỡ và đẹp như nữ thần của Rồng Xanh. Ở tuổi 43, mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn vẫn gây sốt trong mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ nhờ thần thái cuốn hút.

Tại lễ trao giải Rồng Xanh 2023, Song Hye Kyo được vinh danh ở hạng mục cao quý nhất, giải thưởng Daesang nhờ vai diễn Moon Dong Eun trong bộ phim ăn khách The Glory (Vinh quang trong thù hận). Đây là giải thưởng Daesang đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Song Hye Kyo được khen ngợi bởi nhan sắc "không tuổi" và thần thái cuốn hút (Ảnh: Chosun).

Song Hye Kyo (SN 1981) ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023).

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo vẫn thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Nhờ danh tiếng và ngoại hình nổi bật, Song Hye Kyo được nhiều nhãn hàng yêu mến, lựa chọn là gương mặt thương hiệu. Theo Naver, Song Hye Kyo là ngôi sao hiếm hoi giữ được độ nổi tiếng đỉnh cao hơn 20 năm qua dù số lượng phim cô đóng không quá nhiều.

Mỹ nhân 43 tuổi vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: SpotvNews).

Hiện tại, ở tuổi 43, cô được khen ngợi trẻ trung, liên tục làm mới mình bằng phong cách thời trang đa dạng. Thông qua những bức ảnh cận, khán giả khen Song Hye Kyo có làn da ít khuyết điểm. Những năm qua, cô trung thành với kiểu trang điểm nhẹ, tiết chế phụ kiện và trang sức.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo thêm kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Người đẹp hiện sở hữu khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

Sắp tới, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh rộng với Dark Nuns, một bộ phim khắc họa câu chuyện về một nữ tu cố gắng cứu cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu. Được biết, Netflix đang xem xét dự án có sự tham gia của Song Hye Kyo và Gong Yoo với kinh phí khoảng 80 tỷ won (gần 59 triệu USD).

Dark Nuns là phim cổ trang lấy bối cảnh sự phát triển của ngành kinh doanh trình diễn Hàn Quốc thập niên 1980. Theo Naver, phim dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2024-2025 và được xem là một trong những phim đáng chờ đợi của màn ảnh xứ Hàn.