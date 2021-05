Dàn sao "nhí" của "Triệu phú ổ chuột" giờ ra sao?

Dân trí Sau thành công vang dội của "Triệu phú ổ chuột" vào năm 2009, những cô bé, cậu bé Ấn Độ trong phim giờ đã trưởng thành. Có người có tương lai tươi sáng, có người lại trở về khu phố ổ chuột.

Bộ phim Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột) ra mắt từ năm 2009 và đến nay, vẫn là một tác phẩm điện ảnh được truyền thông nhắc đến. Phim xoay quanh cuộc đời của chàng trai Jamal (Dev Patel đóng) đến từ một khu phố nghèo tại Ấn Độ. Anh hồi tưởng lại quá khứ của chính mình, những người bạn của mình khi cùng lớn lên trong một khu phố ổ chuột với điều kiện sống dưới mức trung bình. Cuộc đời anh thực sự thay đổi khi anh ngồi vào ghế "nóng" của chương trình truyền hình Ai là triệu phú phiên bản Ấn Độ.

Bộ phim "Slumdog Millionaire" (Triệu phú ổ chuột) trở thành hiện tượng điện ảnh trong năm 2009 khi giành tới 8 giải Oscar.

Năm 2009, bộ phim Triệu phú khu ổ chuột được công chiếu và giành một loạt giải thưởng điện ảnh uy tín. Trong đó, phim giành tới 8 trong số 10 đề cử Oscar 2009, 7 giải BAFTA, 5 Critics' Choice và 4 Quả cầu vàng. Giải thưởng Phim hay nhất tại Oscar 2009 đã khẳng định sự thành công về mặt nghệ thuật của phim. Về doanh thu thương mại, phim cũng khiến truyền thông thế giới nể phục khi thu về hơn 378 triệu USD dù chỉ đầu tư ở mức khiêm tốn 15 triệu USD.

Cũng trong năm 2009, Triệu phú ổ chuột trở thành hiện tượng điện ảnh trên thế giới. Bộ phim kéo dài 2 tiếng đã phản ánh cuộc sống của những cảnh đời éo le trong khu phố ổ chuột nghèo nàn tại Ấn Độ cùng những vấn đề xã hội nhức nhối về sự phân định giàu nghèo, vấn nạn trọng nam khinh nữ... Phim cũng đề cao sức mạnh của ý chí, tình yêu, niềm tin vào cuộc sống. Sau khi phim gây tiếng vang, dàn diễn viên Ấn Độ của Triệu phú ổ chuột đã có nhiều ngã rẽ cuộc đời.

Dàn diễn viên Ấn Độ "đổi đời" và trở nên nổi tiếng sau thành công của "Triệu phú ổ chuột".

Dev Patel

Trong phim, Dev vào vai nhân vật chính Jamal khi trưởng thành. Sau thành công vang dội của Triệu phú ổ chuột tại Oscar 2009, Dev được truyền thông quan tâm đặc biệt và được mời tham gia nhiều dự án lớn như The Best Exotic Marigold Hotel của Wes Anderson và phim truyền hình The Newsroom của HBO.

Trong số những diễn viên góp mặt trong Triệu phú ở chuột, nam diễn viên sinh năm 1990 được xem là người thành công và có sự nghiệp thuận lợi nhất. Anh còn được đề cử Oscar với vai diễn trong Lion vào năm 2016. Dev cũng là nam diễn viên thứ ba của Ấn Độ nhận được đề cử Oscar.

Dev Patel vào vai nhân vật chính Jamal khi trưởng thành trong "Triệu phú ổ chuột".

Dev nổi tiếng với chuyện tình cùng nữ diễn viên Freida Pinto, bạn diễn của anh trong Triệu phú ổ chuột. Cặp đôi bắt đầu hò hẹn vào năm 2009 và tới tháng 12/2014, họ tuyên bố chia tay sau 6 năm bên nhau. Từ năm 2017, nam diễn viên 31 tuổi bị phát hiện hò hẹn với nữ diễn viên Tilda Cobham-Hervey. Cặp đôi quen nhau 9 tháng trước khi bị phát hiện sau thời gian làm việc chung trong bộ phim Hotel Mumbai.

Dev nổi tiếng với chuyện tình cùng nữ diễn viên Freida Pinto, bạn diễn của anh trong "Triệu phú ổ chuột". Họ chia tay sau 6 năm bên nhau.

Dev Patel hiện là một ngôi sao Ấn Độ nổi tiếng tại Hollywood

Tanay Chheda

Trong Triệu phú ổ chuột, Tanay đảm nhiệm vai nhân vật chính Jamal khi ở tuổi teen. "Không ai biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cuộc đời của chúng tôi thay đổi. Đó không chỉ là một giấc mơ mà là truyện cổ tích thành sự thật", Tanay từng nói về sự đổi đời nhờ Triệu phú ổ chuột.

Trong "Triệu phú ổ chuột", Tanay đảm nhiệm vai nhân vật chính Jamal khi ở tuổi teen.

Trước Triệu phú khu ổ chuột, Tanay đã làm quen với điện ảnh từ năm 2006. Sau bộ phim, anh tiếp tục tham gia một số phim như My name is Khan (2010) và Lilly the Witch: The Journey to Mandolan (2011). Vai diễn cậu bé tự kỷ trong My Name Is Khan của Tanay được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận giải Diễn viên nhí xuất sắc tại lễ trao giải SAGs.

Hiện tại, Tanay 25 tuổi, đang theo học trường nghệ thuật về điện ảnh. Trước đó, anh học chuyên ngành truyền thông và luật tại một trường đại học ở Ấn Độ. Bộ phim gần đây nhất mà anh góp mặt là Hexe Lilli- Journey to Mandolan của điện ảnh Đức vào năm 2011.

Tanay khi trưởng thành vẫn theo đuổi đam mê điện ảnh

Ayush Mahesh Khedekar

Trước khi tham gia Triệu phú ổ chuột, Ayush từng làm quen với máy quay từ năm 4 tuổi và xuất hiện trong nhiều chương trình quảng cáo tại Ấn Độ. Vai diễn Jamal thời bé của Ayush nhận được rất nhiều lời ca ngợi từ phía khán giả cũng như các nhà phê bình.

Gương mặt sáng cùng lối diễn xuất đáng yêu của Ayush đã chiếm được cảm tình của khán giả. Cậu bé từng được đề cử giải Diễn xuất xuất sắc tại Screen Actors Guild Awards 2009 và Diễn viên mới triển vọng tại British Independent Film Awards 2008. Ayush hiện hoạt động nghệ thuật tại Ấn Độ. Bộ phim gần nhất mà Ayush góp mặt là Ek Tha Hero do Ấn Độ sản xuất.

Ayush Mahesh Khedekar vào vai Jamal khi bé trong "Triệu phú ổ chuột"

Ayush Mahesh Khedekar ở tuổi trưởng thành

Rubina

Trong Triệu phú ổ chuột, Rubina vào vai nữ chính Latika phiên bản nhỏ tuổi. Rubina được đạo diễn và nhà sản xuất lựa chọn từ những em bé ở khu nhà nghèo.

Trong "Triệu phú ổ chuột", Rubina vào vai nữ chính Latika phiên bản nhỏ tuổi.

Sau khi Triệu phú ổ chuột giành giải Oscar, Rubina cũng được mời tham gia một số bộ phim của Ấn Độ. Tuy nhiên, Rubina vẫn sống trong một căn lều lụp xụp đến năm 2011, trước khi căn nhà của gia đình cô bị thiêu trụi. Cô đã nhận được sự hỗ trợ từ quỹ từ thiện do đạo diễn Danny Boyle thành lập sau bộ phim để mua một căn nhà ở ngoại ô Mumbai.

Rubina thực sự đổi đời sau thành công của "Triệu phú ổ chuột" khi cô bé đến từ một khu phố nghèo của Ấn Độ được đi học, có nhà để ở.

Đạo diễn Danny Boyle cũng trao cho Rubina một khoản tiền để cô bé có thể tiếp tục học hành và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Hiện tại, nữ diễn viên theo học chuyên ngành thiết kế thời trang. Năm 2009, Rubina từng phát hành cuốn tự truyện đầu tay mang tên Giấc mơ của cô bé khu ổ chuột để kể về chính cuộc đời kỳ lạ của mình sau thành công của Triệu phú ổ chuột.

Azharuddin Mohammed Ismail

Trong Triệu phú ổ chuột, Azharuddin vào vai Salim thời trẻ. Anh cũng là diễn viên có cuộc đời nhiều biến động nhất trong dàn sao của bộ phim. Giống Rabina, Azharuddin cũng xuất thân từ khu phố ổ chuột tại Ấn Độ.

Azharuddin (phải) vào vai Salim thời trẻ trong "Triệu phú ổ chuột"

Nhờ thành công của bộ phim, nam diễn viên 1998 đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn. "Tôi từng sống trong khu ổ chuột và bây giờ tôi sống trong một căn hộ đẹp đẽ và được học ở một ngôi trường tốt", Azharuddin từng chia sẻ sau thành công của Triệu phú ổ chuột.

Song, theo truyền thông Ấn Độ, cuộc đời của Azharuddin gần đây không may mắn. Anh đã phải bán đi căn hộ sang trọng và quay về khu phố ổ chuột, 12 năm sau thành công của phim. Nam diễn viên sinh năm 1998 gặp rắc rối tài chính. Mẹ của Azharuddin còn tiết lộ, con trai bà lạc lối vì tiền bạc và sự nổi tiếng đến quá sớm. Có thông tin cho rằng, Azharuddin bỏ ngang việc học, sống hưởng thụ và thậm chí buôn ma túy để kiếm sống.

Danh tiếng ập đến với Azharuddin quá sớm và quá nhanh, khiến anh trượt dài khi trưởng thành.

Ashutosh Lobo Gajiwala

Ashutosh Lobo Gajiwala vào vai Salim thời niên thiếu trong bộ phim Triệu phú ổ chuột. Khi còn nhỏ, Ashutosh được biết đến với vai trò là một diễn viên và ca sĩ. Ashutosh xuất thân từ một gia đình khá giả và có học tại Mumbai. Cha của anh là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ còn mẹ anh là một bác sĩ. Anh hiện là một doanh nhân và diễn viên điện ảnh tại Ấn Độ.

Ashutosh Lobo Gajiwala (trái) tham dự lễ trao giải Oscar năm 2009.

Tanvi Lonkar

Tanvi Lonkar vào vai Latika thời thiếu niên trong Triệu phú ổ chuột. Cô được chọn vào vai Lakita tuổi niên thiếu khi chú cô là người quen của đạo diễn Loveleen Tandan, người tham gia thực hiện Triệu phú ổ chuột, khuyến khích cô đi thử vai.

Tanvi Lonkar sinh ra và lớn lên tại Mumbai trong một gia đình có học thức. Cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Ấn. Cô sinh trưởng ở một khu vực ngoại thành nhưng là cái nôi của nhiều nghệ sĩ truyền hình Ấn Độ. Mẹ cô làm việc tại bệnh viện còn cha cô có công việc tại ngân hàng.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 hiện vẫn theo đuổi nghiệp diễn sau thành công của bộ phim. Nữ diễn viên 26 tuổi còn theo học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý tại trường đại học ở Mỹ cùng giấc mơ điện ảnh. Ở tuổi trưởng thành, Lonka rất xinh đẹp.

Tanvi Lonkar (thứ hai từ trái sang, hàng trên) vào vai Latika thời thiếu niên trong "Triệu phú ổ chuột".

Tanvi Lonkar ở tuổi trưởng thành rất xinh đẹp và quyến rũ

Nữ diễn viên 26 tuổi còn theo học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý tại trường đại học ở Mỹ cùng giấc mơ điện ảnh.

