Dàn người đẹp quốc tế diện bikini, khoe dáng nóng bỏng ở bán kết Miss Cosmo

Tối 17/12, bán kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TPHCM, có sự tham gia của 71 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là đêm thi quan trọng để ban giám khảo đánh giá toàn diện các thí sinh trước thềm chung kết.

Mở đầu đêm bán kết, 71 thí sinh lần lượt xuất hiện lộng lẫy trong trang phục dạ hội. Dàn người đẹp quốc tế sải bước trên sàn diễn được dàn dựng công phu, với sự hỗ trợ của âm nhạc du dương, tiết tấu chậm.

Màn hô vang tên quốc gia trở thành điểm nhấn của phần thi trang phục dạ hội. Các thí sinh thể hiện sự tự tin, niềm tự hào bản sắc cùng tinh thần sẵn sàng chinh phục vương miện Miss Cosmo.

Ở vòng này, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Phương Linh - diện thiết kế màu đỏ với phom dáng ôm sát, đường xẻ cao. Khán giả nhận xét người đẹp tương đối căng thẳng nên sải bước chưa tự tin, dẫn đến sự cố vấp tà váy khá đáng tiếc.

Bước sang phần thi trang phục áo tắm, 71 người đẹp mặc trang phục màu xanh nổi bật, phối cùng giày cao gót.

Các thí sinh sải bước với phong thái tự tin, khoe hình thể khỏe khoắn cùng nhiều màn tạo dáng bắt mắt.

Nhiều ứng cử viên được khán giả đánh giá cao nhờ màn trình diễn ấn tượng, tràn đầy năng lượng trong từng bước đi như đại diện của Ấn Độ, Brazil, Panama, Myanmar...

Đại diện Myanmar - Jolene Myint Myat Moe - được khen sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng số đo nổi bật.

Đại diện Hy Lạp - người đẹp Ioanna Sarantopoulou - khoe nhan sắc gợi cảm, đường cong quyến rũ.

Người đẹp đến từ Sierra Leone - Marcella Momoh - có màn trình diễn áo tắm nhiều năng lượng, nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Phương Linh - cũng ghi điểm với cộng đồng fan sắc đẹp ở phần thi này. Cô chọn kiểu tóc cột cao, khoe vẻ đẹp năng động.

Khán giả nhận xét Phương Linh có nhan sắc thăng hạng hơn so với thời thi Miss Cosmo Vietnam 2025. Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả cũng góp phần giúp người đẹp sải bước tự tin, khoe hình thể gợi cảm.

Nhiều khán giả khen sân khấu dàn dựng chuyên nghiệp, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hoành tráng, tạo nên phần thi bikini mãn nhãn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng âm nhạc ở phần thi trình diễn áo tắm chưa thực sự sôi động.

Sau 2 phần thi, ban tổ chức công bố các giải thưởng phụ. Danh hiệu Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) thuộc về Miss Cosmo Brazil 2025 - Gabriela Borges.

Các thí sinh còn lại trong top 5 trình diễn áo tắm cũng được gọi tên, bao gồm đại diện của Ấn Độ, Mexico, Myanmar, Panama.

Đại diện Cuba - người đẹp Amys Napoles Ochoa - thắng giải Best catwalk (Trình diễn catwalk đẹp nhất).

Miss Cosmo (Thế vận hội sắc đẹp quốc tế) là cuộc thi nhan sắc do đơn vị ở Việt Nam sáng lập, hướng tới tìm kiếm hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và nội lực. Cuộc thi tổ chức lần đầu năm 2024. Miss Cosmo 2025 mang chủ đề "Rồng vươn mình", tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, Miss Cosmo có hơn 70 thí sinh quốc tế tham dự. Thí sinh đến Việt Nam từ đầu tháng 12, tham gia nhiều phần thi phụ với lịch trình hoạt động trải dài tại nhiều địa phương. Ở chung kết, các thí sinh trải qua nhiều phần thi để chọn top 21, top 10, top 5 và top 2. Hai thí sinh cuối cùng sẽ bước vào phần thi hùng biện trước khi ban giám khảo công bố ngôi vị hoa hậu. Chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra ngày 20/12 tại Công viên Sáng tạo (TPHCM).

