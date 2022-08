Dàn người đẹp đình đám từ chối đóng cảnh khỏa thân

Sarah Jessica Parker, ngôi sao của bộ phim Sex and the City là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất nước Mỹ. Trong khi một số bạn diễn của Sarah không có vấn đề gì với những cảnh "nóng" thì cô lại từ chối.

Sarah thậm chí đã có một điều khoản về việc đó trong mỗi hợp đồng đóng phim của cô ấy. Nữ diễn viên nổi tiếng từng nói trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter rằng: "Một số người có những yêu cầu rất đặc biệt khi đóng phim, ví dụ như phải có nến trắng trong phòng. Tôi không có một danh sách điên rồ như thế. Tôi chỉ luôn có điều khoản đó là không khỏa thân".

Sarah Jessica Parker (Ảnh: Getty Images).

Parker khẳng định rằng người hâm mộ sẽ không bao giờ nhìn thấy cô xuất hiện khỏa thân trên màn ảnh nhưng cô không có vấn đề gì với các nữ diễn viên khác muốn làm điều đó. Ngôi sao người Mỹ chia sẻ: "Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi mọi người cảm thấy thoải mái với việc đóng cảnh cởi đồ".

Julia Roberts tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes (Video: AFP News Agency).

Julia Roberts là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới kể từ thập niên 90 tới nay. Cô là diễn viên nữ đầu tiên yêu cầu mức cát-sê 20 triệu USD cho vai diễn trong phim Erin Brockovich (vai diễn sau đó đã giúp cô giành giải Oscar). Trong nhiều năm, Julia Roberts luôn là một trong những nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất Hollywood.

Julia Roberts (Ảnh: Getty Images).

Julia Roberts tuyên bố khán giả sẽ không bao giờ thấy các nhân vật của cô khỏa thân. Cô từng chia sẻ với báo giới rằng: "Bạn biết đó không thực sự là những gì tôi làm. Đóng phim với quần áo sẽ là một màn biểu diễn thật sự còn diễn cảnh khỏa thân, với tôi là bộ phim tài liệu".

Ngôi sao phim hài Rebel Wilson cũng luôn có những điều khoản rõ ràng trong hợp đồng của mình về mức độ cô ấy sẵn sàng thể hiện vai diễn. Rebel Wilson khẳng định cô từ chối đóng cảnh khỏa thân mặc dù một số người trong ngành đang cố gắng thuyết phục cô theo cách khác.

Rebel Wilson nói: "Khi tôi quay phim The Brothers Grimsby. Họ muốn tôi đóng cảnh khỏa thân nhưng tôi đã ghi trong hợp đồng cụ thể là không đóng cảnh khỏa thân. Họ đành mời một cô gái khác, một vũ công người Nam Phi để đóng thế cho tôi".

Rebel Wilson (Ảnh: Instagram).

Wilson cũng tiết lộ rằng mặc dù Sacha Baron Cohen (người viết kịch bản và đóng vai chính trong phim The Brothers Grimsby) khẳng định rằng cơ thể cô rất đẹp, cô vẫn không có ý định cởi bỏ quần áo của mình. "Tôi không làm điều đó và không quan tâm những gì anh ấy nói", Rebel Wilson chia sẻ.

Ngôi sao phim Chạng vạng Anna Kendrick là một trong những "sao" nữ nổi tiếng nước Mỹ vì có cả tài và sắc. Cô từng được đề cử giải Oscar và nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá khác.

Anna Kendrick (Ảnh: Pinterest).

Mặc dù Anna Kendrick từng xuất hiện khỏa thân trong phim Mike and Dave Need Wedding Dates nhưng nữ diễn viên tiết lộ, đó là cảnh cô sử dụng người đóng thế bởi trên thực tế, Anna từ chối đóng cảnh khỏa thân. Ngôi sao 37 tuổi chia sẻ với tờ The Telegraph rằng: "Tôi sẽ không làm điều đó... Tôi không chỉ trích những người thực hiện cảnh khỏa thân nhưng tôi dự định sẽ chỉ làm những gì tôi đang làm và hy vọng nó sẽ tiếp tục tốt đẹp".

Jessica Alba quyến rũ dự tiệc Vanity Fair Oscar (Video: WMTV).

Jessica Alba là ngôi sao đình đám của phim Thiên thần bóng tối, Bộ tứ siêu anh hùng... Nhiều năm qua, cô luôn có tên trong danh sách những diễn viên gợi cảm nhất Hollywood.

Jessica Alba (Ảnh: Pinterest).

Dù sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo nhưng nữ diễn viên đình đám tuyên bố cô sẽ không đóng cảnh khỏa thân. Lý do không cởi bỏ quần áo của Jessica Alba trong các bộ phim là vì cô không muốn người nhà nhìn thấy cô khoe thân như vậy.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Alba nói: "Tôi không muốn ông bà nhìn thấy bộ ngực của tôi. Đó sẽ là điều rất kỳ lạ. Ý tôi là, nếu bạn xem những bộ phim tôi đã tham gia thì bạn sẽ thấy, cảnh khỏa thân không bao giờ giúp nâng tầm cho bộ phim đó".

Ngôi sao phim Cướp biển vùng Caribbean Keira Knightley đã từng cởi đồ trên màn ảnh, đặc biệt là với hai vai diễn trong phim The Duchess và Domino. Tuy nhiên, sau đó, Knightley tiết lộ rằng cô ấy đã ngừng cởi bỏ trang phục trên phim trường.

Keira Knightley (Ảnh: Pinterest).

Trả lời phỏng vấn với tờ Financial Times, Knightley cho biết, quyết định ngừng thực hiện các cảnh khỏa thân một phần dựa trên cảm nhận của cô về cơ thể của mình khi đã làm mẹ. Nữ diễn viên nói đùa rằng một số bộ phận trên cơ thể của cô giờ đã xệ xuống. Keira Knightley chia sẻ: "Tôi sử dụng người đóng thế cho cảnh khỏa thân. Tôi không muốn đứng khỏa thân trước cả đoàn phim. Tôi sợ những cảnh quay đó xuất hiện trên các trang web đen".

Mỹ nhân Megan Fox thường xuyên có tên trong danh sách những phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh. Megan Fox chia sẻ, cô luôn nỗ lực để được coi trọng với tư cách là một diễn viên, đặc biệt là kể từ khi cô ấy trở thành một người mẹ.

Megan Fox (Ảnh: Getty Images).

Phát biểu với tờ The Sun, nữ diễn viên cho biết, cô không đóng cảnh khỏa thân vì các con của mình. "Có một số điều mà con trai không bao giờ được thấy mẹ làm. Dù rằng vai diễn tiềm năng, rất sinh lợi nhưng tôi không nghĩ các con tôi sẽ thấy tôi đóng cảnh đó. Tôi không nghĩ các con trai của tôi có thể chịu được điều đó", Megan Fox nói.

Blake Lively cũng là một trong những "sao" nữ gợi cảm nổi tiếng Hollywood nhưng cô không hào hứng với việc đóng cảnh "nóng". Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ, cô ít có xu hướng khoe cơ thể của mình trừ khi nó phục vụ cho bộ phim một cách thực tế.

Blake Lively (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao tóc vàng nhận xét, cô ấy thấy những cảnh khỏa thân trong phim làm khán giả mất tập trung. "Cá nhân tôi thấy rằng nếu tôi đang xem một cảnh phim và diễn viên để lộ bộ ngực của họ thì tôi sẽ chỉ nhìn vào ngực của diễn viên và không nghĩ gì khác. Đó là lý do tôi không khỏa thân trên phim. Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ phù hợp với tôi", Blake bày tỏ.

Bond girl của phim Điệp viên 007 - Tử địa Skyfall Naomie Harris là diễn viên của hàng loạt bộ phim ăn khách kinh phí lớn. Naomie Harris tuyên bố cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc bởi muốn được đánh giá là một diễn viên tài năng.

Naomie Harris (Ảnh: Getty Images).

Harris nói, cô không phải là một khán giả thích xem cảnh "nóng" trên màn ảnh vì cảm thấy điều đó đơn giản là không cần thiết. Tương tự như vậy, cô ấy nói rõ rằng: "Việc cởi bỏ quần áo là vượt quá yêu cầu của nhiệm vụ đối với tôi, với tư cách là một diễn viên. Đó không phải là công việc của tôi".

Christina Hendricks rực rỡ váy đỏ (Video: Maximo TV).

Ngôi sao điện ảnh Christina Hendricks là người từng giành rất nhiều giải Emmy, giải Screen Actors Guild. Cô cũng từng được tạp chí Esquire bình chọn là mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới.

Christina Hendricks (Ảnh: Getty Images).

Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ nhưng Christina Hendricks tuyên bố, cô cảm thấy khó chịu nếu mọi người chỉ chú trọng tới ngoại hình của cô. Christina chia sẻ: "Bất cứ khi nào có ai đó nói về hình dáng của bạn một cách liên tục, bạn sẽ lo lắng, bạn thực sự ám ảnh với bản thân. Tôi đã cố gắng diễn xuất tốt và sau đó tất cả những gì mọi người nhắc tới chỉ là cơ thể của tôi. Tôi thực sự là một diễn viên chỉ thích nói về diễn xuất của mình. Tôi hài lòng với cơ thể của tôi nhưng không phải là muốn khoe nó trước mặt người khác".