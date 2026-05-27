Dàn nghệ sĩ Việt Nam và châu Âu hội tụ trong hòa nhạc "Turandot"

Hòa nhạc Turandot nằm trong khuôn khổ dự án nghệ thuật quốc tế The Four Turandot - T4T sẽ diễn ra lúc 20h ngày 27/5 tại Phòng Hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động thuộc sáng kiến nghệ thuật - học thuật quốc tế được bảo trợ bởi chương trình NextGenerationEU của Liên minh châu Âu.

Dàn nghệ sĩ Việt Nam và châu Âu sẽ hội tụ trong hòa nhạc "Turandot" (Ảnh: Ban tổ chức).

Dự án The Four Turandot - T4T quy tụ mạng lưới nhiều học viện âm nhạc, trường đại học và trung tâm nghiên cứu nghệ thuật hàng đầu thế giới như Nhạc viện Giuseppe Verdi của Milan, Đại học Milan, Nhạc viện Thượng Hải hay Đại học Keimyung. Dự án được triển khai từ năm 2024 nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini và kéo dài đến năm 2026 - cột mốc 100 năm vở opera Turandot ra mắt lần đầu tiên.

Lấy cảm hứng từ kiệt tác cuối cùng còn dang dở của Puccini, chương trình mở ra hành trình kết nối giữa opera, concerto và âm nhạc giao hưởng châu Âu qua các tác phẩm của Puccini, Giuseppe Verdi, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Edvard Grieg và Sergei Rachmaninoff. Bên cạnh giá trị biểu diễn, dự án còn hướng tới nghiên cứu những phiên bản khác nhau của phần kết opera Turandot - tác phẩm bị bỏ dở khi Puccini qua đời năm 1924.

Đêm hòa nhạc được xây dựng như một không gian giao thoa giữa học thuật và trình diễn sân khấu đương đại. Khán giả sẽ đi qua nhiều sắc thái âm nhạc khác nhau: Từ vẻ kịch tính của opera Ý, chất lãng mạn của concerto, đến những cao trào giàu tính điện ảnh của giao hưởng thế kỷ XX.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phiên bản Warsaw Concerto dành cho 4 piano và dàn nhạc - tác phẩm lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam với quy mô lớn, đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa các nghệ sĩ piano và dàn nhạc giao hưởng.

Đêm diễn có sự tham gia của nhạc trưởng Matteo Parmeggiani cùng các nghệ sĩ piano quốc tế Giuseppe Modugno và Vsevolod Dvorkin.

Đại diện phía Việt Nam là sự góp mặt của soprano Đào Tố Loan, baritone Nguyễn Khắc Hòa cùng các nghệ sĩ piano Nguyễn Huy Phương và Nguyễn Mỹ Dung. Chương trình cũng quy tụ các tài năng trẻ như Nguyễn Đức Kiên và Đào Trọng Nguyên Huy.

Đồng hành cùng đêm diễn là Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam - một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu Việt Nam.

Đêm hoà nhạc diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ về dự án, Giáo sư Giuseppe Modugno - Giám đốc dự án The Four Turandot - T4T khu vực châu Á - nói rằng Việt Nam được lựa chọn là điểm kết nối của dự án bởi sự phát triển nhanh của giáo dục âm nhạc cổ điển, cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu tiềm năng và khát vọng hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương cho rằng các dự án quốc tế như The Four Turandot - T4T mang ý nghĩa lớn với đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt khi sinh viên có cơ hội tham gia làm việc trực tiếp với các chuyên gia quốc tế và biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp cùng dàn nhạc giao hưởng.

Trong khi đó, nghệ sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa nhận định rằng, nghệ sĩ Việt Nam hiện nay hoàn toàn có đủ năng lực để xuất hiện trên các sân khấu quốc tế lớn. Theo anh, những dự án như Turandot Concert không chỉ là biểu diễn mà còn mở ra cơ hội kết nối học thuật, giao lưu văn hóa và hội nhập sâu hơn với môi trường âm nhạc cổ điển thế giới.