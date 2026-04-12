Hàng vạn người tham gia hòa nhạc “Thanh âm kỷ nguyên mới”

Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh: “Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa sâu sắc, góp phần thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước”.

Ông Trịnh Văn Quyết tán thành và đánh giá cao chủ đề của Liên hoan Phát thanh năm nay là Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, thể hiện quyết tâm và sự đồng hành của ngành Phát thanh Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của đất nước.

Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu chỉ đạo tại Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đây không chỉ là thông điệp hành động mà còn là yêu cầu chính trị sâu sắc đối với toàn ngành, đòi hỏi ngành Phát thanh Việt Nam phải góp phần tăng cường sức mạnh nội sinh của quốc gia - đó là sức mạnh của niềm tin, của ý chí, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phải đồng hành cùng phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích khát vọng vươn lên của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc - nhấn mạnh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra trong bối cảnh báo chí bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tuần Liên hoan Phát thanh năm nay được tổ chức từ ngày 9/4 đến 13/4, nhằm tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh cả nước trước yêu cầu phải đổi mới.

Cùng với Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh lần thứ XVII là chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới, được định danh là một concert (hòa nhạc) giao thoa giữa di sản và thời đại.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình kiến tạo không gian âm nhạc đa tầng, nơi chất liệu dân gian, trữ tình, chính luận hòa quyện cùng các xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại tại sân khấu ngoài trời Quảng trường 30/10. Trong dòng chảy ấy, di sản được tái hiện, làm mới và lan tỏa qua những hình thức biểu đạt gần gũi với công chúng hôm nay.

NSND Thanh Hoa và Trúc Nhân biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới" (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của chương trình là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Bên cạnh các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh… và các đoàn nghệ thuật.

Chương trình được cấu trúc thành 3 chương, tạo nên dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc.

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc thu hút gần 50.000 người (Ảnh: Ban tổ chức).

Thanh âm khởi nguyên mở đầu bằng những thanh âm của tự nhiên và đời sống lao động, khắc họa hành trình hình thành cộng đồng người Việt gắn bó với núi rừng, sông nước, biển cả.

Thanh âm di sản tiếp nối với các làn điệu dân gian, tiếng ru, câu hát được làm mới qua bản phối hiện đại, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Khép lại, Thanh âm kỷ nguyên mới mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, đậm hơi thở thời đại, thể hiện tinh thần sáng tạo, tự tin và khát vọng phát triển; kết lại chương trình bằng cao trào cảm xúc và niềm tin vào một kỷ nguyên mới - đất nước hùng cường, thịnh vượng.