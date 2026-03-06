Ấn tượng chương trình “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Chương trình do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga tổ chức, nhân dịp đoàn công tác của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga thăm và làm việc tại Việt Nam.

Năm 1985, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô - công trình do Hội đồng Trung ương các Công đoàn Liên Xô (cũ) trao tặng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam - chính thức đi vào hoạt động.

Sau hơn 4 thập kỷ, chương trình Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam được tổ chức ngay tại địa điểm này - công trình gắn với ký ức về tình hữu nghị Việt - Xô trước đây và tiếp tục là biểu tượng cho mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay.

Sự kiện là hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Bên cạnh hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, những chương trình nghệ thuật chung như thế này được xem là cầu nối quan trọng, giúp tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Dàn nhạc Giao hưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga lần đầu biểu diễn ở Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình quy tụ các đơn vị nghệ thuật tiêu biểu của lực lượng vũ trang hai nước, gồm: Dàn nhạc Giao hưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, Dàn nhạc Kèn Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân Việt Nam.

Sự kết hợp của các nghệ sĩ 2 quốc gia mang đến không gian âm nhạc phong phú, tái hiện hình ảnh “tâm hồn Nga” trong lòng khán giả Việt Nam thông qua nhiều sắc thái nghệ thuật khác nhau.

Chương trình kéo dài khoảng 2 giờ, gồm 3 phần. Mở màn là các tiết mục chào mừng do Dàn nhạc Kèn Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn với hai tác phẩm Hành khúc Công an nhân dân của Việt Nam và Chào em cô gái Slavơ của Nga.

Những giai điệu hào hùng, mạnh mẽ đã dẫn dắt khán giả bước vào không gian văn hóa đặc trưng của hai dân tộc.

Ở phần tiếp theo, Dàn nhạc Giao hưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga lần đầu biểu diễn tại Việt Nam, mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc của âm nhạc Nga.

Các nghệ sĩ như Mariya Kondratieva, Anton Lisichenko... cùng dàn nhạc trình diễn những bản nhạc giàu cảm xúc, từ trữ tình, hoài niệm đến sôi động, tái hiện tinh thần và vẻ đẹp của văn hóa Nga qua âm nhạc.

Một trong những điểm nhấn của phần này là bản hòa tấu các giai điệu trích từ những bộ phim Nga kinh điển, gợi lại ký ức quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam từng yêu mến điện ảnh Nga.

Các tác phẩm không chỉ thể hiện nét đặc trưng của âm nhạc Nga mà còn cho thấy sự giao thoa với các dòng nhạc hiện đại trên thế giới.

Nghệ sĩ Mariya Kondratieva biểu diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Phần 2 của chương trình mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân. Những tiết mục như hợp ca - múa Việt Nam đất nước ta ơi, độc tấu đàn đá Tiếng gọi đại ngàn hay mashup Chiếc khăn Piêu - Inh lả ơi mang đến không khí rộn ràng, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng trình bày những ca khúc Nga quen thuộc với công chúng Việt như Chiều hải cảng, Chim họa mi.

Những giai điệu gắn bó với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam được thể hiện bằng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, tạo nên sự gần gũi giữa hai nền văn hóa.

Một tiết mục đặc biệt gây ấn tượng là phần hòa tấu chùm dân ca Nga do dàn nhạc dân tộc Việt Nam biểu diễn.

Tiết mục đàn đá gây ấn tượng tại chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Những giai điệu vốn quen thuộc với các nhạc cụ đặc trưng của Nga khi được chuyển soạn cho đàn bầu, đàn tranh, sáo… đã mang màu sắc mới, mềm mại và luyến láy hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần hào sảng của âm nhạc Nga.

Theo ban tổ chức, tiết mục này như một lời tri ân nghệ thuật của Việt Nam dành cho nền âm nhạc Nga - thể hiện tình cảm trân trọng và sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

Phần cuối của chương trình là những tiết mục giao lưu chung giữa nghệ sĩ hai nước, thể hiện sự hòa quyện trong nghệ thuật và tinh thần đoàn kết. Chương trình khép lại bằng màn hợp xướng của nghệ sĩ Việt Nam và Liên bang Nga với hai ca khúc Cờ Tổ quốc tôi (Alexsandra Pakhumtova) và Đoàn Vệ quốc quân (Phan Huỳnh Điểu) như một lời khẳng định về tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.