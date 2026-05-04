Nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 và kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026), thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Đoàn nghệ thuật Nam Ninh - Trung Quốc (Ảnh: Phương Mai).

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa Hải Phòng và Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).

Theo kế hoạch, Đoàn nghệ thuật thành phố Nam Ninh sẽ biểu diễn tối 9/5 tại Nhà hát Hoa Phượng, thuộc Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn nghệ thuật thành phố. Các nghệ sĩ sẽ mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, giới thiệu nét đẹp văn hóa vùng Quảng Tây.

Chương trình được kỳ vọng góp phần khẳng định mối quan hệ gắn kết, thúc đẩy hợp tác giữa Hải Phòng và Nam Ninh sau hai thập kỷ thiết lập quan hệ hữu nghị.

Bên cạnh đoàn nghệ thuật Trung Quốc, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 còn có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật Bujihwa đến từ Hàn Quốc. Những tiết mục mang màu sắc hiện đại, mới mẻ của đoàn được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách.

Đoàn nghệ thuật Bujihwa, Hàn Quốc (Ảnh: Phương Mai).

Theo UBND thành phố Hải Phòng, việc mời các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia biểu diễn thể hiện nỗ lực hội nhập và xây dựng không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của thành phố Cảng.

Các sở, ngành liên quan đang phối hợp chuẩn bị công tác hậu cần, an ninh và kỹ thuật sân khấu nhằm bảo đảm các chương trình diễn ra thuận lợi, an toàn và chất lượng.