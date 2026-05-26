Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam kể chuyện non sông đất nước bằng âm nhạc

Tối 29/5, chương trình hòa nhạc Âm thanh đất Việt sẽ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và giới thiệu các tác phẩm mới viết cho dàn nhạc dân tộc.

Chương trình do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 năm thành lập Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam.

Theo ban tổ chức, Âm thanh đất Việt được xây dựng như một bức tranh toàn cảnh về Việt Nam bằng âm nhạc, tái hiện hành trình phát triển của âm nhạc dân tộc gắn với lịch sử dựng nước, giữ nước và đời sống văn hóa đương đại.

Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vẽ bức tranh toàn cảnh Việt Nam bằng âm nhạc qua chương trình “Âm thanh đất Việt” (Ảnh: Ban tổ chức).

Mở đầu chương trình là Hồi trống Lạc Hồng, tiếp nối bằng nhiều tác phẩm mang màu sắc âm nhạc Bắc - Trung - Nam, kết hợp giữa các sáng tác kinh điển và những tác phẩm mới dành cho dàn nhạc dân tộc.

Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm như Ông Gióng của nhạc sĩ Xuân Khoát - được xem là tác phẩm lớn đầu tiên viết cho dàn nhạc dân tộc, cùng nhiều sáng tác đương đại như Fantasy Việt Nam của Hồ Hoài Anh, Đất nước thái hòa của Phạm Ngọc Khôi hay Non sông một dải của Dương Đức Thụy.

Đáng chú ý, Non sông một dải là tác phẩm vừa hoàn thành đầu năm 2026 và sẽ được biểu diễn lần đầu tiên trong chương trình.

Bên cạnh các tiết mục hòa tấu, chương trình còn có nhiều phần trình diễn độc tấu, song tấu như Concerto Bình Minh dành cho đàn nguyệt qua phần thể hiện của NSND Cồ Huy Hùng hay Ầu ơ ví dầu với tiếng đàn bầu của NSƯT Lệ Chi và NSƯT Lệ Giang.

Chương trình đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của thanh nhạc dân tộc qua các ca khúc Xa khơi, Chiếc khăn Piêu, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người với sự tham gia của NSƯT Tân Nhàn, ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn.

TS.NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết: “Chương trình không chỉ là một đêm hòa nhạc kỷ niệm mà còn thể hiện tầm nhìn, khát vọng và tinh thần kế thừa của những người làm âm nhạc truyền thống hôm nay, đồng thời mang thông điệp về khát vọng bảo tồn, phát triển và đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam bước vào đời sống đương đại một cách mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, đến gần với công chúng hơn.

Cùng với đó là khát vọng xây dựng một Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam chuyên nghiệp, xứng tầm với chiều sâu văn hóa của dân tộc và đủ sức bước ra thế giới bằng chính bản sắc Việt Nam”.

Theo ông, phía sau những thanh âm dân tộc là tâm huyết của nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên đã bền bỉ gìn giữ dòng chảy âm nhạc truyền thống suốt nhiều thập niên.

NSND Phạm Ngọc Khôi - chỉ huy dàn nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Phạm Ngọc Khôi - chỉ huy dàn nhạc - nhận định điểm đặc biệt của chương trình nằm ở sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều tác phẩm được phát triển từ chất liệu văn hóa đã được UNESCO ghi danh như Quan họ, Ví, Giặm hay âm nhạc cung đình Huế, từ đó phát triển thành những tác phẩm mới mang tinh thần thời đại.

Ông cũng cho rằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam ngày nay đã được cải tiến đáng kể, có khả năng diễn tấu nhiều loại hình âm nhạc khác nhau, kể cả các tác phẩm quốc tế quy mô lớn.

Trong chương trình, tác phẩm Czardas với sự kết hợp giữa đàn T’rưng và đàn Nhị của NSND Hoa Đăng cùng nghệ sĩ Hải Đăng, sẽ giúp công chúng thấy rõ nhạc cụ dân tộc Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ khi diễn tấu tác phẩm kinh điển nước ngoài.

Theo NSND Cồ Huy Hùng - Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam được thành lập năm 2009 là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển âm nhạc dân tộc thời kỳ mới.

Suốt nhiều năm hoạt động, dàn nhạc tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn, các sự kiện đối nội, đối ngoại và giao lưu quốc tế.