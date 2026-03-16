Dàn mỹ nhân Hollywood duyên dáng, gợi cảm tại Oscar 2026

Lễ trao giải Oscar 2026 có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Anne Hathaway, Emma Stone, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Demi Moore hay Joe Alwyn.

Trên thảm đỏ năm nay, các ngôi sao Hollywood mang đến cuộc “đọ sắc” thời trang với loạt thiết kế cao cấp từ những nhà mốt danh tiếng. Phần lớn nghệ sĩ lựa chọn phong cách thanh lịch, tinh tế với những bộ trang phục tôn lên vẻ ngoài sang trọng và nữ tính. Đó là đầm quây đơn giản hay tạo điểm nhấn ở phần đuôi váy, cổ tay.

Những gương mặt như Anne Hathaway, Emma Stone hay Elle Fanning gây chú ý khi xuất hiện trong các thiết kế mang tông màu nhẹ nhàng, tạo cảm giác dịu dàng và thanh thoát.

Nữ diễn viên Emma Stone tôn chiều cao và dáng vóc thanh mảnh với đầm lụa dáng đuôi cá của Louis Vuitton.

Nữ diễn viên ngoài 60 tuổi Demi Moore diện đầm lông vũ của Gucci và khoe dáng vóc không mỡ thừa.

Anne Hathaway đẹp kiêu sa trong chiếc váy đen in hoa thanh lịch.

Diễn viên Elle Fanning chọn đầm quây ngực dáng công chúa của Givenchy, đeo trang sức Cartier. Năm nay, cô nhận đề cử với hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Sentimental Value.

Đầm đính lông vũ của Chanel giúp "thiên nga Úc" Nicole Kidman trông trẻ trung duyên dáng.

Minh tinh Gwyneth Paltrow chọn gam màu trắng thanh lịch và kiểu váy quây cổ điển.

Siêu mẫu người Đức Heidi Klum chọn đầm quây ngực đính hạt. Chiếc váy được nhận xét quá dịu dàng và "hiền" so với phong cách hở bạo quen thuộc của cô.

Vợ chồng Kirsten Dunst lên đồ tông đen đồng điệu.

Minh tinh Kate Hudson nổi bật trong chiếc váy xanh tinh tế và kiểu dáng ôm eo tôn dáng.

Cựu công chúa Disney Bella Thorne diện đầm xuyên thấu vừa phải với điểm nhấn ở cổ tay.

Vợ chồng ngôi sao của bộ phim "Captain America" Chris Evans và Alba Baptista đẹp đôi trên thảm đỏ.

Cựu Hoa hậu thế giới Priyanka Chopra sánh bước cùng "ông xã" kém tuổi Nick Jonas.

Mikey Madison - mỹ nhân gợi cảm của bộ phim từng giành giải Oscar Anora - chọn váy nhung đỏ cắt xẻ táo bạo.

Ngôi sao đang lên của siêu phẩm hoạt hình KPop Demon Hunters - Ejae - duyên dáng và quyến rũ.

Biểu tượng thời trang thế hệ mới Teyana Taylor tiết chế trang phục với đầm quây, điểm nhấn là phần đuôi váy lạ mắt.

Đạo diễn Chloe Zhao với bộ cánh lạ mắt và ấn tượng.

Sự kiện còn có sự góp mặt của các ngôi sao nam đình đám như Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, mỹ nam Đồi gió hú - Jacob Elordi, Joe Alwyn - bạn trai cũ của Taylor Swift, ngôi sao của Sinners - Michael B. Jordan, Kieran Culkin.