Oscar 2026: Phim nhận kỷ lục về đề cử, huy động 1.000 nhân viên bảo vệ

Sinners là bộ phim pha trộn giữa yếu tố kinh dị, tội phạm và siêu nhiên do đạo diễn Ryan Coogler thực hiện. Trong phim, nam diễn viên Michael B. Jordan đảm nhận vai kép hai anh em sinh đôi trở về quê hương ở miền Nam nước Mỹ vào thập niên 1930 với hy vọng làm lại cuộc đời bằng việc mở một câu lạc bộ nhạc blues.

"Sinners" là bộ phim dẫn đầu đề cử Oscar năm nay với tổng cộng 16 đề cử (Ảnh: Variety).

Tuy nhiên, kế hoạch của họ nhanh chóng bị cuốn vào những thế lực siêu nhiên nguy hiểm cùng các xung đột xã hội phức tạp, khiến ranh giới giữa thiện và ác dần trở nên mờ nhạt.

Khi ra mắt vào tháng 4/2025, Sinners cũng gây tiếng vang lớn tại phòng vé khi trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ trong 15 năm, kể từ sau Inception của đạo diễn Christopher Nolan.

Tác phẩm tiếp tục gây chú ý trong mùa giải thưởng năm nay khi nhận tới 16 đề cử Oscar, trở thành bộ phim có số lượng đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng.

Trước đó, kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận là 14 đề cử, do 3 bộ phim nắm giữ trong nhiều thập kỷ. Đó là All About Eve với 14 đề cử và 6 chiến thắng, Titanic với 14 đề cử và 11 tượng vàng, La La Land nhận 14 đề cử và giành 6 giải Oscar.

Việc vượt qua cột mốc lịch sử này khiến Sinners trở thành tâm điểm chú ý của giới điện ảnh toàn cầu và được kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa giải Oscar bùng nổ.

Trong số 16 đề cử tại Oscar 2026, Sinners góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc và Nhạc phim xuất sắc.

Cuộc đua đạo diễn gay cấn

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, mùa giải năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa 5 tên tuổi gồm: Paul Thomas Anderson với phim One Battle After Another, Ryan Coogler với Sinners, Joachim Trier với Sentimental Value, Chloé Zhao với Hamnet và Josh Safdie với Marty Supreme.

Ryan Coogler của "Sinners" được xem là gương mặt sáng giá trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Oscar 2026 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, cả 5 đạo diễn này đều đồng thời nhận đề cử ở hạng mục Biên kịch. Trong lịch sử 98 năm của giải Oscar, trường hợp toàn bộ các ứng viên đạo diễn đều được đề cử biên kịch chỉ xảy ra 3 lần, và cả 3 đều diễn ra trong vòng 4 năm gần đây.

Theo trang AwardsWatch, đạo diễn Paul Thomas Anderson với bộ phim One Battle After Another được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Trong sự nghiệp, Paul Thomas Anderson đã nhận tổng cộng 14 đề cử tại Oscar nhưng chưa từng giành tượng vàng. Trước thềm Oscar 2026, ông đã chiến thắng tại giải thưởng của DGA, một trong những giải thưởng quan trọng thường được xem là chỉ dấu cho kết quả tại Oscar; Quả cầu vàng và BAFTA.

Thắt chặt an ninh cho lễ trao giải

Để chuẩn bị cho sự kiện, ban tổ chức đã tăng cường các biện pháp an ninh. Khoảng 1.000 nhân viên an ninh và cảnh sát sẽ được huy động sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo nguy cơ các mục tiêu tại bang California (Mỹ) có thể bị tấn công.

Lễ trao giải Oscar 2026 được tăng cường lực lượng an ninh bảo vệ (Ảnh: Oscar).

Theo tạp chí Entertainment Weekly, Sở Cảnh sát Los Angeles sẽ triển khai lực lượng an ninh dày đặc tại và xung quanh Nhà hát Dolby trên đại lộ Hollywood, nơi diễn ra lễ trao giải.

Ngoài lực lượng cảnh sát mặc đồng phục, ban tổ chức còn sử dụng hệ thống camera giám sát, máy bay không người lái, các đơn vị đặc nhiệm và chó nghiệp vụ phát hiện bom.

Tất cả người và phương tiện muốn vào khu vực này đều phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, khu vực tổ chức sẽ được đặt trong tình trạng phong tỏa.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào sáng 16/3 theo giờ Việt Nam.