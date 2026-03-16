Chương trình năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi nghệ sĩ hài Conan O'Brien. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao từng ghi dấu ấn ở mùa giải trước như Mikey Madison, Adrien Brody, Kieran Culkin và Zoe Saldaña cũng trở lại sân khấu với vai trò công bố giải thưởng.

Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới như Anne Hathaway, Nicole Kidman, Priyanka Chopra Jonas, Pedro Pascal, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Sigourney Weaver hay Channing Tatum cũng được xác nhận sẽ xuất hiện tại sự kiện.

Nữ diễn viên Emma Stone tại lễ trao giải Oscar 2026 (Ảnh: Getty).

Sau quá trình sàng lọc và bầu chọn, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ sẽ công bố kết quả ở 24 hạng mục giải thưởng. Trong cuộc đua năm nay, bộ phim Sinners của đạo diễn Ryan Coogler gây chú ý khi dẫn đầu với 16 đề cử.

Với số lượng đề cử này, Sinners trở thành bộ phim nhận nhiều đề cử Oscar nhất trong lịch sử giải thưởng. Trước đó, kỷ lục cao nhất là 14 đề cử do ba tác phẩm nắm giữ gồm All About Eve, Titanic và La La Land.

Thành tích này giúp Sinners trở thành tâm điểm chú ý của mùa giải năm nay và được kỳ vọng sẽ tạo nên một kỳ Oscar bùng nổ. Bộ phim góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc và Nhạc phim xuất sắc.

"Sinners" dẫn đầu đề cử Oscar 2026 với 16 hạng mục (Ảnh: News).

Xếp sau Sinners là tác phẩm One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson với 13 đề cử. Hai bộ phim này được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho hạng mục Phim hay nhất.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, cuộc cạnh tranh được dự đoán khá gay gắt với sự góp mặt của Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Ethan Hawke và Wagner Moura.

Trong khi đó, Jessie Buckley đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, bên cạnh các tên tuổi như Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve và Emma Stone.

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, mùa giải năm nay chứng kiến sự cạnh tranh giữa Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Ryan Coogler (Sinners), Joachim Trier với Sentimental Value, Chloé Zhao với Hamnet và Josh Safdie với Marty Supreme.

Đáng chú ý, cả 5 đạo diễn đều đồng thời nhận đề cử ở hạng mục Biên kịch. Trong lịch sử gần một thế kỷ của giải Oscar, việc toàn bộ ứng viên đạo diễn đều được đề cử biên kịch chỉ xảy ra 3 lần và đều diễn ra trong vòng 4 năm gần đây.

Theo trang AwardsWatch, Paul Thomas Anderson được dự đoán có nhiều cơ hội chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Cảnh sát được bố trí bên ngoài địa điểm tổ chức lễ trao giải Oscar lần thứ 98 (Ảnh: Reuters).

Lễ trao giải Oscar năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Mỹ được siết chặt. Theo thông tin từ FBI, nguy cơ tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực bờ Tây, đặc biệt là bang California, đã được cảnh báo trước đó.

Do đó, lực lượng chức năng tại Los Angeles đã tăng cường các biện pháp an ninh. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), hơn 1.000 nhân viên an ninh được triển khai trong khu vực sự kiện để kiểm soát và phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm SWAT (đội đặc nhiệm tinh nhuệ thuộc lực lượng cảnh sát, chuyên xử lý các tình huống nguy hiểm cao) cũng được bố trí nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp.