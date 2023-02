Dàn mỹ nam "Vườn sao băng" Thái Lan đến TPHCM biểu diễn

F4 Thailand: Boys over flowers (Vườn sao băng phiên bản Thái Lan) là phim truyền hình nổi tiếng của Thái Lan, từng tạo nên cơn sốt cuối năm 2021. Tác phẩm chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản đình đám Boys over flowers, quy tụ 4 mỹ nam gồm: Bright Vachirawit, Win Metawin, Dew Jirawat và Nani Hirunkit.

Sau thành công của bộ phim, 4 diễn viên đảm nhận vai nhóm F4 nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Sắp tới, bộ tứ mỹ nam Bright Vachirawit, Win Metawin, Dew Jirawat và Nani Hirunkit sẽ đến TPHCM trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á mang tên Shooting Stars.

Sự kiện này là tour đầu tiên của bộ tứ F4 Thái Lan. Được biết, cặp diễn viên Bright - Win (tên gọi khác của Metawin Opas-iamkajorn) còn sở hữu lượng fan rất đông đảo tại Việt Nam nhờ cơn sốt của các phim truyền hình trước đó, điển hình là 2gether: The series và Still 2gether năm 2020.

Buổi diễn của F4 Thái Lan sẽ diễn ra vào 18h30 ngày 4/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (Quận Phú Nhuận, TPHCM).

Ngoài điểm đến Việt Nam, bộ tứ diễn viên cũng sẽ đặt chân đến một số địa điểm khác như Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Bright Vachirawit sinh năm 1997, là diễn viên, ca sĩ, MC, người mẫu người Thái Lan. Anh từng đóng Love say hey, Social death vote, My ambulance... và nổi tiếng sau khi diễn vai Sarawat trong 2gether: The series (2020) và Still 2gether (2020). Năm 2021, anh tham gia dự án phim F4 Thailand: Boys over flowers, đảm nhận vai chính Thyme.

Metawin Opas-iamkajorn sinh năm 1999, tên thường gọi là Win, được biết đến với vai Tine trong 2gether: The series và Still 2gether.

Dew Jirawat Sutivanichsak sinh năm 2000, là diễn viên, người mẫu người Thái Lan gốc Hoa. Dew ra mắt trong bộ phim truyền hình F4 Thailand: Boys over flowers (2021).

Hirunkit Changkham sinh năm 1997, còn được gọi là Nani. Anh hoạt động trong vai trò diễn viên và người mẫu.