Dàn diễn viên phim "Sống chung với mẹ chồng": Người bị bệnh, kẻ kín tiếng

Năm 2017, bộ phim Sống chung với mẹ chồng của đạo diễn Vũ Trường Khoa đã "làm mưa, làm gió" trên VTV khi kể về mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Trong phim, các mối quan hệ trong gia đình được khắc hoạ rõ nét, mang cho người xem những câu chuyện gần gũi, đời thường.

Tạo hình của NSND Lan Hương trong phim "Sống chung với mẹ chồng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Dàn diễn viên như: NSND Lan Hương, NSND Công Lý, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Anh Dũng... nhận được sự chú ý. Sau 8 năm phát sóng, nhiều khán giả vẫn dành sự quan tâm đến cuộc sống của dàn nghệ sĩ này.

NSND Lan Hương

Trong phim Sống chung với mẹ chồng, NSND Lan Hương vào vai bà Phương - mẹ chồng của Minh Vân (Bảo Thanh đóng). Vai diễn bà mẹ chồng cay nghiệt, khắt khe nhưng cũng đầy tổn thương bên trong giúp bà trở thành "hiện tượng" mạng xã hội năm 2017.

NSND Lan Hương (SN 1961), công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam đến khi nghỉ hưu. Nghệ sĩ từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim quốc tế tại Singapore với tác phẩm Mùa ổi, năm 2001.

Bà còn ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình như: Gió làng kình, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Vệt nắng cuối trời, Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Dịu dàng màu nắng…

Ngoài vai diễn bà Phương đanh đá, sau này nữ nghệ sĩ cũng được giao nhiều vai mẹ chồng ghê gớm trong phim VTV.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Lan Hương cho biết, khi vào vai phản diện bà không sợ bị ném đá, chỉ sợ diễn chưa tới nhân vật mình được giao.

"Tôi không quan trọng chuyện vai ngắn, vai dài, chính diện hay phản diện... Đã là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, vai gì tôi cũng sẽ hóa thân. Và khi nhận rồi, tôi phải làm cho tốt. Khán giả kiên trì xem phim sẽ hiểu được tính cách nhân vật", NSND Lan Hương nói.

Về hưu đã 7 năm, NSND Lan Hương dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Và thay vì sống lặng lẽ, an hưởng tuổi già, nữ nghệ sĩ lại chọn cách sống mở lòng hơn: Tích cực tham gia các dự án nghệ thuật, chia sẻ nhiều hoạt động thường ngày qua mạng xã hội.

NSND Lan Hương đã nghỉ hưu được 7 năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ gốc Hà Nội nhận mình là "bà nội xì-tin" vì không thấy lạc hậu trước những ứng dụng mới của giới trẻ.

"Tôi tự nhận mình luôn trẻ trung, thức thời. Khi có thời gian rảnh, tôi không ngại làm TikTok với con dâu. Tôi luôn nghĩ, mình lớn tuổi rồi, thời gian còn lại không còn nhiều nên giúp được các con điều gì, tôi sẽ làm.

Thậm chí, ông xã Đỗ Kỷ cũng rất nhiệt tình nếu các con nhờ đi chợ, nấu ăn để quay TikTok. Làm việc với các con, chúng tôi thấy mình có nhiều năng lượng hơn...", NSND Lan Hương bộc bạch.

NSND Lan Hương chia sẻ rằng, bản thân thường xuyên vào vai ghê gớm nhưng ở nhà, bà là mẹ chồng dễ tính, luôn coi con dâu là bạn của mình.

"Tôi và con dâu cùng là phận nữ, tôi cũng làm dâu, cũng có điều đã từng chạnh lòng. Vậy nên tôi cố gắng để tránh cho nàng dâu gặp phải những tình huống khó xử đó, không nên đẩy họ về chiến tuyến ngược với mình.

Nội ngoại chỉ là cách để phân biệt gia đình bên vợ hay gia đình bên chồng, không nên phân biệt bên nào là chính, bên nào là phụ", nghệ sĩ Lan Hương tâm sự.

NSND Công Lý

Trong Sống chung với mẹ chồng, NSND Công Lý vào vai bố đẻ của Vân, một người có tính cách điềm đạm, dĩ hoà vi quý. Nhân vật này yêu con nhưng cũng rất nghiêm khắc khi nuôi dạy con.

NSND Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019 và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020. Vào tháng 3 năm nay, nam nghệ sĩ xin rời vị trí Phó Giám đốc sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

NSND Công Lý gây ấn tượng mạnh với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: Bão qua làng, Gió làng Kình, Tình khúc bạch dương, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hướng dương ngược nắng, Những cô gái trong thành phố, Dưới bóng cây hạnh phúc…

Tháng 7/2021, anh bị đột quỵ, phải nhập viện. Sau một thời gian điều trị, Công Lý dần bình phục, đã tham gia một số phim truyền hình.

Vợ chồng NSND Công Lý - Ngọc Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý cho biết, từ năm 2021 đến nay, cô đã cùng ông xã sát cánh trong 10 chuyến sang Nhật Bản điều trị bệnh. Ngọc Hà cho rằng, quãng thời gian 5 năm không quá dài với một đời người nhưng là 5 năm chuyển biến sức khỏe của chồng mình.

Theo Ngọc Hà, từ khi chồng ốm, gia đình khó khăn hơn nên cô cũng chi tiêu tiết kiệm, để vun vén, chu toàn mọi việc.

"Tôi may mắn vì vẫn có giá trị của riêng mình. Là con người, ai cũng khó chịu trước những bình luận khiếm nhã trên các trang mạng xã hội, nhưng tôi không quan tâm vì người ngoài không thể hiểu mình được", Ngọc Hà nói.

Vợ NSND Công Lý tin rằng, sức khỏe của ông xã sẽ tốt hơn. Cô nói: "Anh Lý rồi sẽ khỏe, phải có niềm tin thì cuộc sống mới còn ý nghĩa. Hiện tại, anh Lý đã dần bình phục và xuất hiện tại phim trường. Anh đang làm tốt, dù là vai diễn nhỏ".

Diễn viên Bảo Thanh

Bảo Thanh (SN 1990), là một trong những gương mặt nổi bật của phim Việt giờ vàng trên VTV. Tên tuổi của cô gắn liền với các bộ phim truyền hình như: Trò đời, Những người viết huyền thoại, Người chồng điên, Hợp đồng hôn nhân, Người phán xử, Về nhà đi con...

Cô từng 2 lần nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng của VTV Awards.

Năm 2017, phim Sống chung với mẹ chồng đã đưa tên tuổi của Bảo Thanh "vụt sáng", cô được nhiều khán giả yêu thích khi diễn xuất tự nhiên, hợp vai.

Vai diễn của Bảo Thanh trong phim này phải trải qua những ngày tháng đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần khi đi làm dâu, hôn nhân tan vỡ nhưng ngoài đời cô lại có một cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc bên chồng con.

Bảo Thanh đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng kết hôn khá sớm, cô làm mẹ lần đầu ở tuổi 21. Đến năm 2021, nữ diễn viên làm mẹ lần 2.

Không chỉ ủng hộ Bảo Thanh trong công việc, ông xã của nữ diễn viên còn luôn âm thầm động viên vợ ngay cả những lúc khó khăn. Anh cũng thường đến phim trường để chăm sóc, động viên vợ. Ông xã cũng thường đưa Bảo Thanh đi du lịch xả stress sau những lần phim đóng máy.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Thanh bất ngờ rút lui khỏi màn ảnh để sinh con thứ 2 và dành thời gian chăm lo cho gia đình. Hiện tại, cô có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con nhỏ.

5 năm nay, nữ diễn viên không góp mặt trong các dự án truyền hình, chỉ tham gia diễn trên sân khấu tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Thu Quỳnh

Trong Sống chung với mẹ chồng, Thu Quỳnh đảm nhiệm vai Trang - bạn thân của Vân. Sau bộ phim này, cô liên tiếp được tham gia các dự án phim đình đám của VTV như: Quỳnh búp bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Cha tôi, người ở lại, Có anh, nơi ấy bình yên…

Đặc biệt, vai Huệ trong Về nhà đi con đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39.

Không chỉ thành công trên truyền hình, Thu Quỳnh còn là diễn viên sáng giá của Nhà hát Tuổi Trẻ. Ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn miệt mài đóng phim, giữ hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện.

Thu Quỳnh đang là gương mặt quen thuộc của phim VTV (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân năm 2014, ly hôn năm 2015, có một con trai.

Tháng 5/2024, cô sinh con thứ 2 - bé Tằm, tiếp tục hành trình làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên cho biết cô không có ý định kết hôn lần nữa, dù mối quan hệ với bố em bé vẫn êm ấm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Quỳnh cho biết, cô là người độc lập, chủ động trong cuộc sống của mình. Sau khi sinh con được 20 ngày, cô đã bắt đầu làm những công việc nhẹ nhàng.

Nữ diễn viên sớm quay lại công việc không phải do bị áp lực kinh tế mà vì cô muốn ra ngoài gặp mọi người. "Tôi thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện với người khác", Thu Quỳnh tâm sự.

Diễn viên Anh Dũng

Ở phim Sống chung với mẹ chồng, Anh Dũng vào vai chồng của Vân, con trai bà Phương với tính cách nhu nhược, nghe lời mẹ. Sau phim này, anh được nhiều khán giả "biết mặt đặt tên", kỳ vọng sẽ trở thành nam thần màn ảnh của VTV.

Hình ảnh của Anh Dũng và Bảo Thanh trong "Sống chung với mẹ chồng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, sau thành công này, anh lại chọn Nam tiến để theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Anh Dũng tham gia đóng phim Gái già lắm chiêu V, Thiên thần hộ mệnh, Người vợ cuối cùng… nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Anh Dũng từng chia sẻ về quyết định vào TPHCM lập nghiệp với truyền thông: "Tôi đã có thành công nhất định với phim Sống chung với mẹ chồng. Thế nhưng, tôi không muốn dừng lại ở đó. Là một người cầu tiến, tôi muốn chinh phục những bước tiến tiếp theo của cuộc đời.

Không nơi nào có thể làm phim truyền hình tốt như ở Hà Nội nhưng tôi cần phải chinh phục những điều khác nữa. Khi tự hỏi mình nên đi đâu, tôi đã quyết định phải Nam tiến vì TPHCM mới là mảnh đất của điện ảnh".

Từ năm 2021, anh được nhắc đến nhiều hơn nhờ mối tình với diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.

Hai người thường sánh đôi tại sự kiện. Nhưng từ năm 2023 đến nay, Anh Dũng hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh lẫn truyền thông. Từ năm 2024, anh không cập nhật mạng xã hội, cũng không xuất hiện trong bất kỳ dự án phim nào.

Anh Dũng gây tiếc nuối khi biến mất khỏi màn ảnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Là nam diễn viên có ngoại hình sáng và còn nhiều tiềm năng toả sáng, sự chững lại của Anh Dũng ở tuổi 35 khiến không ít khán giả tiếc nuối và mong một ngày anh sẽ sớm trở lại màn ảnh với các bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh.