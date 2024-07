Dàn "bóng hồng" xinh đẹp, nóng bỏng của các "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Anh trai vượt ngàn chông gai là phiên bản Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Call me by fire của Trung Quốc.

Không chỉ gây chú ý, sức hút bởi những màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu, nhiều "anh tài" của show như: Ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper - vũ công Hà Lê, rapper Binz, ca sĩ Cường Seven... còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình cảm, hôn nhân hạnh phúc bên những "bóng hồng" xinh đẹp và quyến rũ.

Châu Bùi - bạn gái rapper Binz

Trong dàn "bóng hồng" của các nghệ sĩ tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi - bạn gái của rapper Binz - có lẽ là cái tên quen thuộc nhất với giới trẻ. Châu Bùi tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997 tại Hà Nội.

Cô xuất thân là một hotgirl chụp ảnh lookbook, chỉ sau vài năm, Châu Bùi đã trở thành fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang), influencer (tiếp thị có ảnh hưởng) đình đám của showbiz Việt. Instagram của cô có hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Năm 2021, cô từng vào danh sách 30 Under 30 châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Ngoài làm fashionista, Châu Bùi từng thử sức với các vai diễn nhỏ. Tháng 11/2023, cô tham gia đóng vai chính trong MV Hit me up của rapper Binz. Châu Bùi và Binz có thời gian hẹn hò kín đáo, trước khi công khai tình cảm vào cuối năm 2023 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hương Baby - bà xã ca sĩ Tuấn Hưng

Hương Baby tên thật là Trần Thu Hương sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô là một trong những hotgirl đời đầu của Hà thành.

Hương Baby kết hôn với Tuấn Hưng vào tháng 4/2014 sau 2 năm công khai hẹn hò. Khi đó, Hương Baby là con gái lớn trong một gia đình giàu có tại Hà Nội. Cô nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào chơi cùng bộ ba hot girl Emily, Hạnh Sino và Huyền Baby. Còn Tuấn Hưng là nam ca sĩ đào hoa, điển trai nhất showbiz Việt.

6 tháng sau đám cưới, cô sinh con trai đầu lòng, tên ở nhà là Su Hào. Tháng 3/2017, Hương Baby sinh bé gái thứ hai, biệt danh là Son. Tháng 8/2019, con trai thứ 3 của cặp đôi chào đời tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội, được bố mẹ đặt tên ở nhà là Sâm.

Hiện, cô là nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản lớn và luôn ủng hộ chồng trên con đường nghệ thuật. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn trên trang cá nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vũ Ngọc Anh - vợ của ca sĩ Cường Seven

Vũ Ngọc Anh - vợ của "anh tài" Cường Seven sinh năm 1990 - sở hữu sắc vóc xinh đẹp và nóng bỏng . Cô từng vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Cô được chú ý hơn khi đóng phim Quyên (2015, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) cùng Trần Bảo Sơn.

Vũ Ngọc Anh và Cường Seven nên duyên sau khi tham gia phim điện ảnh Lôi báo (2017). Cô cũng từng đóng trong MV Đêm (2019) của Cường Seven. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 8/2019 và kể từ đây họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí. Đến tháng 7/2023 Vũ Ngọc Anh và Cường Seven chính thức về chung một nhà. Đám cưới của họ được tổ chức theo phong cách của thập niên 70 tại Hà Nội.

Vũ Ngọc Anh là người mẫu, diễn viên theo đuổi hình ảnh gợi cảm vì có lợi thế về vóc dáng. Sự sexy mà cô hướng đến là sự tinh tế và phù hợp trong từng bối cảnh. Cô từng cho biết, ông xã là người cùng hoạt động nghệ thuật nên hiểu được sự sexy như thế nào là hợp lý. Vì thế, cô không bao giờ phải nặng đầu suy nghĩ rằng chồng có cấm cản hay phàn nàn gì về chuyện ăn mặc của mình hay không (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi

Vợ Đăng Khôi là Lê Thủy Anh sinh năm 1985 trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô cũng là một trong những hotgirl đời đầu của Hà thành. Thủy Anh từng học Học viện Ngân hàng, là người mẫu ảnh cho nhiều trang báo tuổi teen.

Cô và ca sĩ Đăng Khôi yêu nhau từ năm 2005. Đến năm 2009, họ chính thức trở thành vợ chồng và có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong gần 20 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được lửa tình yêu bởi sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau.

Dù không tham gia showbiz, cái tên Thủy Anh vẫn luôn thu hút dư luận bởi ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ. Cô luôn ủng hộ Đăng Khôi một cách nhiệt thành trong hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Gia Linh - bà xã Hà Lê

Vợ của rapper - vũ công Hà Lê tên thật là Nguyễn Gia Linh, cô là một dancer, biên đạo khá nổi tiếng tại Hà Nội. Cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023 sau chặng đường nhiều năm yêu nhau mặn nồng. Ngoài đời, Gia Linh sở hữu thân hình bốc lửa và phong cách thời trang cá tính.

Trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai vừa qua, cô có màn nhảy ủng hộ chồng gây ấn tượng với khán giả.