Mỹ nhân khiến tỷ phú si mê, được chồng chuyển giao tài sản 250 triệu USD

Lợi Trí từng được xem là biểu tượng sắc đẹp một thời của làng giải trí xứ hương cảng sau khi tham dự rồi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu châu Á 1986 của đài ATV, Hong Kong (Trung Quốc).

Khi tham dự cuộc thi, Lợi Trí mới 25 tuổi và sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, ngọt ngào. Nhan sắc của Lợi Trí được đánh giá vừa trong trẻo, vừa cuốn hút và ma mị, khiến người đối diện khó rời mắt.

Lợi Trí từng là một trong những mỹ nhân khiến đàn ông khắp châu Á si mê (Ảnh: Sina).

Khi còn là nữ sinh, cô đã là "nữ thần" trong lòng các bạn nam cùng trường. Ở tuổi dậy thì, Lợi Trí đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống gia đình. Mẹ cô bỏ đi còn cha cô đi bước nữa, cô gái mới lớn buộc phải tự bảo vệ, tự tìm con đường riêng cho chính mình.

Năm 19 tuổi, Lợi Trí nỗ lực tìm việc. Cô tới một công ty điện ảnh để thi tuyển nhưng không thành công nên quyết định sang Mỹ tìm kiếm cơ hội mới. Sau 3 năm sinh sống tại Mỹ, cô tự tin trở về Hong Kong.

Năm 1986 là một năm bước ngoặt trong cuộc đời của Lợi Trí khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á và đăng quang. Ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu châu Á nhận định, Lợi Trí là thí sinh đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi.

Lợi Trí đăng quang tại Hoa hậu châu Á năm 1986 (Ảnh: HK01).

Suốt 30 năm qua, cô vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ hương cảng. Năm 2014, cô còn giành danh hiệu "Hoa hậu châu Á xinh đẹp nhất thời đại" trong một cuộc bình chọn trên mạng xã hội Hong Kong.

Ngay sau cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1986, cô dễ dàng gia nhập làng giải trí xứ hương cảng. Người đẹp được mời tham gia các bộ phim như: Trường đoản cước chi luyến (đóng cùng Vương Tổ Hiền, Châu Nhuận Phát), Quần kinh loạn vũ (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu, Lưu Gia Linh, Quan Chi Lâm), Quyết chiến giang hồ (đóng cùng Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì)…

Cơ hội có nhiều nhưng Lợi Trí không được đánh giá cao về diễn xuất. Trong mắt khán giả và truyền thông, Lợi Trí giống như “một bình hoa đẹp” trên màn ảnh. Các vai diễn của Lợi Trí chỉ dừng lại ở hình ảnh những người đẹp ngốc nghếch.

Trở thành người đẹp được đàn ông châu Á khao khát

Khi còn trẻ, Lợi Trí là một trong những biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hong Kong với vẻ ngoài rực lửa. Trong số những người từng điêu đứng trước vẻ đẹp của mỹ nhân Lợi Trí có cả giới nghệ sĩ và các doanh nhân giàu có, nổi tiếng.

Vẻ đẹp rực lửa của Lợi Trí khiến doanh nhân, đồng nghiệp đều si mê (Ảnh: Sina).

Thành Long từng si mê Lợi Trí khi hợp tác cùng cô trong bộ phim Song long hội. Trong phim, hai người có nhiều cảnh quay tình cảm. Thành Long cũng không phủ nhận bị vẻ ngoài của Lợi Trí hút hồn đến mức quên mất rằng, bạn diễn thực sự của ông trong phim là Trương Mạn Ngọc.

Chia sẻ tại một cuộc phỏng vấn, Thành Long nói: "Khi đứng trước Lợi Trí, tôi còn tỉnh táo". Thành Long từng có thời gian theo đuổi Lợi Trí nhưng không được cô chấp thuận.

Vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân cũng từng bị vẻ ngoài của Lợi Trí hút hồn ngay trong lần đầu gặp gỡ. Sau lần gặp gỡ tại một bữa tiệc, doanh nhân giàu có Hà Hồng Sân từng có ý định cưới cô làm vợ thứ 5.

Lợi Trí hợp tác với Thành Long trong "Song long hội" (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, quyết định này của tỷ phú họ Hà gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của 4 bà vợ. Họ liên minh lại, cùng nhau chống lại Lợi Trí, cản bước cô bước chân vào gia đình họ Hà. Trước cơn thịnh nộ của các bà vợ, "trùm sòng bạc" buộc phải từ bỏ mối tình với Lợi Trí.

Cuộc hôn nhân định mệnh với Lý Liên Kiệt

Sau mối tình sóng gió với Hà Hồng Sân, Lợi Trí gặp gỡ Lý Liên Kiệt. Họ bén duyên khi hợp tác trong dự án Quyết chiến giang hồ (1989). Vẻ ngoài rực lửa của Lợi Trí ngay lập tức khiến tài tử họ Lý si mê dù thời điểm đó, ông đã kết hôn và có 2 con gái.

Chuyện tình sét đánh thôi thúc anh làm thủ tục ly hôn với người vợ đầu tiên và công khai hẹn hò với Lợi Trí. Tuy nhiên, quyết định này của Lý Liên Kiệt khiến ông và Lợi Trí bị dư luận công kích.

Lợi Trí và Lý Liên Kiệt nên duyên từ một lần hợp tác (Ảnh: Sina).

Tài tử Hoàng Phi Hồng bị chỉ trích là người đàn ông bội bạc còn Lợi Trí bị gán là "người thứ ba" trong nhiều năm. Điều này khiến Lợi Trí đắn đo nhận lời yêu Lý Liên Kiệt. Phải sau 10 năm bên nhau, Lợi Trí mới đồng ý kết hôn với ông.

Khi Lợi Trí vướng khoản nợ khổng lồ, Lý Liên Kiệt lập tức đưa 72 triệu NDT (265 tỷ đồng) đưa cho người tình trả nợ. Sự kiên trì và tấm chân tình của Lý Liên Kiệt cuối cùng cũng khiến Lợi Trí cảm động. Họ chính thức là vợ chồng vào năm 1999 tại Los Angeles (Mỹ).

Khi được hỏi về tình yêu với Lợi Trí, Lý Liên Kiệt trả lời: "Sau khi gặp Lợi Trí, tình yêu mà tôi dành cho cô ấy có thể khiến tôi từ bỏ danh vọng, địa vị và cuộc sống của chính mình. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Trong mối quan hệ trước đây, tôi không có cảm giác đó và tôi không hiểu ý nghĩa của tình yêu".

Lợi Trí và Lý Liên Kiệt kết hôn vào năm 1999 (Ảnh: Sohu).

Năm 2014, khi tham gia một chương trình truyền hình, Lý Liên Kiệt tiếp tục nói về bạn đời: "Cô ấy có vô vàn người theo đuổi và tình cờ thay tôi lại là kẻ kém nổi bật nhất. Giỏi võ công cũng chẳng ích gì".

Lý Liên Kiệt và Lợi Trí có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp, tài năng. Sau khi lập gia đình, Lợi Trí trở nên sống kín tiếng, tập trung vun vén tổ ấm nhỏ. Cô lựa chọn rút khỏi làng giải trí, trở thành một bà nội trợ chính hiệu, là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp.

Từ năm 2000, sức khỏe của Lý Liên Kiệt không tốt. Ngôi sao võ thuật đã phải ngừng đóng phim, tạm dừng nhiều hoạt động trong làng giải trí để điều trị bệnh.

Được biết, Lý Liên Kiệt phát hiện ra bệnh cường giáp và phải điều trị từ năm 2010. Trong những lúc bệnh tật và khó khăn, Lý Liên Kiệt luôn có Lợi Trí bên cạnh.

Lý Liên Kiệt quyết định để lại tài sản ước tính 250 triệu USD cho bà xã (Ảnh: Sina).

Hơn 26 năm kể từ khi kết hôn, Lợi Trí và Lý Liên Kiệt vẫn gắn bó mặn nồng như thuở mới yêu và có cuộc sống viên mãn. Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Lý Liên Kiệt không ngần ngại tiết lộ, từ khi kết hôn đến nay, ông luôn để vợ giữ tiền.

Lý Liên Kiệt đã lập di chúc phân chia tài sản cho vợ và các con. Theo một số nguồn tin, toàn bộ tài sản của ngôi sao võ thuật được cho là để lại cho Lợi Trí. Trang Celebrity Net Worth ước tính, ngôi sao võ thuật họ Lý hiện sở hữu khối tài sản 250 triệu USD.

Nhắc đến vợ, Lý Liên Kiệt luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và tự hào. "Là một người chồng, tôi luôn muốn thấy vợ vui vẻ và an tâm. Toàn bộ gia sản tôi kiếm được đều nằm trong tay của cô ấy", tài tử gạo cội cho biết.