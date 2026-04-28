Ban tổ chức Âm vang Tổ quốc: Đổi lời "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, theo kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc diễn ra tối nay (28/4), ca khúc Người Việt mình thương nhau sẽ được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Sau buổi tổng duyệt tối 27/4, phía nghệ sĩ đã chủ động liên hệ với ông để xin đổi lời ca khúc cho phù hợp hơn với sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia.

“Qua trao đổi với ê-kíp sản xuất chương trình, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên sẽ tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy nhưng sẽ thay đổi lời trong bài hát”, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết.

Ca sĩ Hòa Minzy góp mặt trong MV "Người Việt mình thương nhau" (Ảnh: T Production).

Trao đổi với phóng viên, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn - Giám đốc âm nhạc chương trình Âm vang Tổ quốc - cũng cho hay, ngay khi xuất hiện những ý kiến tranh luận xung quanh ca từ của ca khúc Người Việt mình thương nhau, ban tổ chức chương trình Âm vang Tổ quốc đã làm việc trực tiếp với nhạc sĩ sáng tác để rà soát lại toàn bộ nội dung.

Trên tinh thần cầu thị và tôn trọng khán giả, nhạc sĩ đã chủ động chỉnh sửa phần ca từ gây băn khoăn để thông điệp của bài hát được sáng rõ, chuẩn xác và giàu tính lan tỏa hơn.

Theo Giám đốc âm nhạc Tạ Duy Tuấn, việc điều chỉnh này không làm thay đổi tinh thần cốt lõi của tác phẩm mà ngược lại, giúp ca khúc thể hiện trọn vẹn hơn tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và sự gắn kết của người Việt.

“Sau khi hoàn thiện bản chỉnh sửa, nội dung chương trình cũng đã được cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thẩm định, xem xét và phê duyệt theo đúng quy trình. Vì vậy, việc ca khúc được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật quốc gia Âm vang Tổ quốc là hoàn toàn phù hợp cả về nội dung tư tưởng lẫn giá trị nghệ thuật.

Chúng tôi tin rằng điều khán giả cần nhất không phải là một câu chữ gây tranh luận mà là cảm xúc chân thành và thông điệp tích cực mà âm nhạc mang lại. Khi đứng trong tổng thể chương trình hướng về Tổ quốc, ca khúc này vẫn giữ được ý nghĩa đẹp nhất của nó: Người Việt biết yêu thương nhau, đoàn kết và cùng hướng về những giá trị tốt đẹp chung”, nam nhạc sĩ nói.

Anh chia sẻ thêm, ngay khi ca khúc Người Việt mình thương nhau nhận được nhiều ý kiến tranh luận về câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”, ê-kíp chương trình đã trao đổi trực tiếp với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa để nhìn nhận lại vấn đề một cách thấu đáo nhất.

Trên tinh thần cầu thị và tôn trọng cảm nhận của công chúng, Châu Đăng Khoa đã chủ động chỉnh sửa câu “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” thành “dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng”.

Giám đốc âm nhạc chương trình "Âm vang Tổ quốc" - nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giám đốc âm nhạc Tạ Duy Tuấn bày tỏ: “Theo tôi, đây là một sự điều chỉnh rất hợp lý, bởi câu hát mới vẫn giữ được tinh thần mạnh mẽ, kiên cường nhưng hình ảnh và thông điệp trở nên rõ ràng, dễ đồng cảm hơn, tránh những cách hiểu không cần thiết.

Âm nhạc đại chúng, đặc biệt là trong một chương trình mang tính chính luận nghệ thuật như Âm vang Tổ quốc, không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự chuẩn mực về thông điệp. Việc tác giả sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh cho thấy trách nhiệm nghề nghiệp cũng như sự tôn trọng dành cho khán giả”.

Trưa 28/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng xác nhận đã chỉnh sửa phần lời gây tranh cãi trong ca khúc Người Việt mình thương nhau.

“Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác, để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ê-kíp không hề mong muốn. Ngay tối qua, Khoa đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình”, nam nhạc sĩ nói.

Châu Đăng Khoa cũng bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến đóng góp, cũng như sự quan tâm và tình cảm mà khán giả dành cho ca khúc.

Những ngày gần đây, bài hát gây chú ý với khán giả khi đạt 1,8 triệu lượt xem sau 4 ngày ra mắt. Tuy nhiên câu hát: “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu/ Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu” trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

"Người Việt mình thương nhau" gây tranh cãi (Video: T Production).

Đông đảo ý kiến cho rằng câu “sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu” vốn mang ý nghĩa ca ngợi những người tài cao, hiểu rộng nhưng vẫn khiêm nhường, điềm đạm. Vì vậy, việc biến đổi hình ảnh này trong ca khúc bị cho là làm lệch đi hàm ý quen thuộc, thậm chí tạo ra sắc thái trái ngược.

Trước đó, khuya 27/4, giữa lúc ý kiến trái chiều gia tăng, Hòa Minzy đăng tải clip tổng duyệt cùng Cẩm Ly cho sân khấu biểu diễn ngày 28/4, nơi ca khúc lần đầu được hát trực tiếp.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm hình ảnh hậu trường với không khí thoải mái, song không nhắc trực tiếp đến tranh cãi. Phía Cẩm Ly giữ im lặng, chưa có phát ngôn chính thức.