Nghệ sĩ Quang Minh U70 lấy vợ kém 37 tuổi: "Tôi không để cô ấy thiệt thòi"

Làm cha ở tuổi 67, đối diện bão dư luận

Thời điểm công khai chuyện tình cảm, anh đối diện với nhiều ý kiến trái chiều. Khi đưa ra quyết định đó, anh có lo ngại dư luận?

– Lúc mới biết có em bé, tôi suy nghĩ nhiều lắm, không biết nên thông báo khi nào. Thật ra ban đầu, tôi không muốn công bố. Nhưng khi con chào đời, nhìn thấy con, tôi thương quá. Tôi nghĩ mình giấu thì có lỗi với con, mình cũng có làm gì sai đâu mà phải giấu. Càng thương con bao nhiêu, tôi càng muốn chia sẻ với mọi người bấy nhiêu.

Sau khi thông tin được chia sẻ, có những nội dung bị cắt ghép rồi lan truyền, mọi thứ bị đẩy đi theo nhiều hướng tiêu cực. Tôi bị khủng hoảng thật sự, vì không quen đối diện với những luồng dư luận như vậy. Lúc đầu tôi sốc lắm. Sau đó bạn bè khuyên thôi đừng đọc nữa, vì mạng xã hội là vậy.

Nghệ sĩ Quang Minh trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Việc có thêm con trai ở tuổi ngoài 60 có nằm trong kế hoạch của anh?

– Hoàn toàn ngoài kế hoạch. Lúc biết tin, Khánh Chi còn sốc hơn tôi. Ban đầu chúng tôi không tin, thử một lần chưa chắc, nên thử rất nhiều lần. Đến mức cô ấy mua cả chục que thử thai, thử hoài mà vẫn chưa tin.

Tôi cũng bất ngờ lắm, kiểu như: “Tuổi này rồi sao lại có thêm một đứa con?”. Nhưng tôi nghĩ đó là món quà trời cho. Con càng lớn thì mình càng thấy hạnh phúc. Tôi coi con là một món quà mà mình nhận được ở tuổi này.

Khi chắc chắn về "tin vui", tôi vừa mừng, vừa lo. Ở tuổi của tôi, có con là chuyện không dễ, nên mỗi lần đưa vợ đi khám, tôi lo lắm. Tôi đưa vợ đi kiểm tra sức khỏe rất kỹ, chỉ sợ có chuyện gì không ổn. Nhưng may mắn là trời thương, em bé sinh ra khỏe mạnh, lành lặn. Với tôi, vậy là đủ rồi!

Vợ chồng Quang Minh - Khánh Chi trong tiệc thôi nôi của con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Làm cha ở tuổi 67, anh đã thích nghi với hành trình “cha già con mọn” như thế nào?

– Lúc đầu cực lắm. Mấy tháng đầu, cứ 3 tiếng là bé thức dậy một lần, tôi với Khánh Chi phải chia nhau ra chăm. Có những lúc tôi cũng nghĩ: “Trời ơi, sao ở tuổi này mà mình còn phải thức đêm như vậy?”. Đáng lẽ giai đoạn này là được nghỉ ngơi, đi đây đi đó. Nhưng rồi càng ngày càng thương con hơn.

Hiện tại mọi thứ dần vào nếp nên cũng đỡ hơn. Dù vậy, chăm con nhỏ lúc nào cũng vất vả, nhất là với vợ chồng ở độ tuổi này. Nhưng đổi lại là niềm vui rất lớn. Bây giờ tôi cũng ở Việt Nam nhiều hơn, gần như là ở hẳn, không còn đi đi về về như trước nữa.

Nhìn con lớn lên từng ngày, điều gì khiến anh xúc động nhất?

– Niềm vui lớn nhất là về nhà, thấy con trai ngủ ngon giấc. Bé được 16 tháng, đang tập nói. Mỗi lần con gọi một tiếng “ba”, cảm xúc thì khó tả lắm.

Nghệ sĩ Quang Minh kể chuyện chăm con nhỏ ở tuổi 67 (Video: Quỳnh Tâm).

Đã đăng ký kết hôn với vợ kém 37 tuổi

Không riêng anh, Khánh Chi cũng đối mặt với nhiều áp lực từ dư luận. Anh làm gì để bảo vệ tổ ấm của mình?

– Tôi thương Khánh Chi nhiều hơn trong chuyện này. Cô ấy không phải người trong nghề, lại sống rất vô tư, nên khi gặp những chuyện như vậy thì sốc lắm. Khánh Chi đến với tôi thì vướng luôn cả những ồn ào, làm gì cũng bị nói. Thời gian đầu, cô ấy bị khủng hoảng và không dám chia sẻ gì lên mạng, sợ người ta nhìn vào rồi suy diễn đủ thứ, nói cô ấy dựa dẫm…

Nhưng rồi nhờ bạn bè giải thích, động viên, Khánh Chi dần hiểu ra và chấp nhận. Bây giờ chúng tôi chọn cách “làm lơ”, tập trung vào cuộc sống của mình.

Nghệ sĩ Quang Minh trẻ trung bên bạn gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi có con, mối quan hệ của anh và Khánh Chi có "tiến thêm một bước"?

– Thật ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ lúc Khánh Chi mang thai năm 2024, để làm đầy đủ giấy tờ cho con trai. Tôi là người sống khá nguyên tắc. Từ khi về Việt Nam, tôi luôn muốn mọi thứ phải đúng luật, rõ ràng.

Việc đăng ký kết hôn, với tôi, đó là trách nhiệm và sự tôn trọng. Tôi không thể để người phụ nữ của mình bị thiệt thòi hoặc ở trong một mối quan hệ không rõ ràng. Dù hoàn cảnh như thế nào, khi mọi chuyện đã xảy ra thì mình phải có trách nhiệm. Việc đăng ký kết hôn, làm giấy tờ đầy đủ cũng là cách tôi tôn trọng vợ và để con có đầy đủ pháp lý.

Điều gì ở chị Khánh Chi khiến anh quyết định gắn bó lâu dài?

– Điểm tôi ấn tượng ở Khánh Chi là làm gì cũng nhanh, giải quyết vấn đề rất bình tĩnh. Trong gia đình, nhiều chuyện Chi xử lý rất gọn gàng. Thứ hai là Chi nấu ăn rất ngon, chinh phục tôi bằng chuyện bếp núc.

Quang Minh và Khánh Chi chơi picleball cùng nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh và chị Khánh Chi cách nhau 37 tuổi. Khoảng cách tuổi tác có tạo ra khác biệt trong suy nghĩ và lối sống của hai người?

– Tôi sống ở Mỹ lâu rồi nên ít khi quan tâm đến tuổi tác. Lúc quen nhau, Khánh Chi không hỏi tuổi của tôi, tôi cũng không hỏi tuổi cô ấy. Yêu nhau được một thời gian thì tôi mới biết Khánh Chi sinh năm 1996, lúc đó tôi cũng giật mình là cả hai cách nhau tới 37 tuổi. Nhưng lúc đó đã quen nhau rồi, nên chuyện tuổi tác cũng không đặt nặng nữa.

Sự khác biệt là điều khó tránh, vì suy nghĩ của tôi và người trẻ không giống nhau. Có lúc tôi nói mà Khánh Chi không hiểu, ban đầu tôi cũng giận. Nhưng rồi tôi nhận ra mỗi người thuộc một thế hệ, nên cách nghĩ khác nhau. Từ sức khỏe đến giờ giấc sinh hoạt, mỗi người một quan điểm và cả hai phải học cách điều chỉnh để dung hòa.

Mối quan hệ giữa anh và con gái riêng của Khánh Chi ra sao?

– Bé rất ngoan, phải nói là ngoan một cách đặc biệt. Tôi mừng vì có thể hòa hợp với bé. Bé cũng thông minh, hiểu chuyện. Lúc đầu, bé có chút ganh tỵ với em trai, tâm lý trẻ con thôi. Sau này hai chị em thương nhau lắm. Thấy hai đứa gần gũi, yêu thương nhau là tôi mừng rồi.

"Tôi mong Hồng Đào khoẻ mạnh"

Sau nhiều năm, khán giả vẫn quan tâm đến mối quan hệ hiện tại giữa anh và vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào?

– Điều tôi quan tâm nhất là sức khỏe của Hồng Đào. Thấy cô ấy khỏe lại là tôi mừng. Còn việc Hồng Đào thành công, được khán giả yêu thương, tôi càng mừng hơn. Tôi luôn mong cô ấy khỏe mạnh và tiếp tục tỏa sáng với nghề.

Tôi vẫn dõi theo sự nghiệp của vợ cũ. Những bộ phim có Hồng Đào tham gia, tôi đều xem, có khi đi cùng Khánh Chi. Nói chung, tôi luôn ủng hộ cô ấy theo cách của mình.

Nghệ sĩ Quang Minh yêu thích thời trang, đầu tư nhiều cho việc mua sắm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Từ khi có thêm con trai, mối quan hệ giữa anh và hai con gái có thay đổi?

– Không có chuyện đó. Những người hiểu tôi đều biết tôi thương hai con gái thế nào. Hai đứa tới 18 tuổi còn chưa biết xài máy giặt, vì trước giờ toàn tôi lo hết. Ngày đưa con vào ký túc xá, tôi còn tự tay dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới yên tâm về. Tôi thương con nào cũng như nhau. Có thêm con trai thì vui, nhưng không có chuyện thiên vị.

Bây giờ có thể tôi không gần gũi hai con gái nhiều như trước, nhưng vẫn luôn dõi theo từng chặng đường. Chỉ cần các con bình yên, hạnh phúc là tôi vui rồi.

Sau tất cả ồn ào, điều khiến anh trăn trở nhất là gì?

– Tôi ly hôn từ năm 2019, vài năm sau mới quen người mới mà vẫn có người nói này nói kia. Tôi không hiểu mọi người muốn tôi sống cô độc tới già hay sao. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, không ai hiểu hết, nên tôi cũng không giải thích nhiều.

Người ta nói sai về tôi không ít. Có lúc tôi đọc mà không hiểu vì sao họ có thể dựng nên cả một câu chuyện như vậy. Nhưng tôi chọn dằn lòng, không phản hồi. Người ta biết mình, còn mình không biết người ta, phản hồi cũng vô ích.

Bây giờ tôi chọn sống nhẹ nhàng hơn. Miễn sao mình sống khỏe mạnh, bình yên là được. Nếu mình sai, lương tâm tự biết, còn đúng mà người ta nói sai, đó là nghiệp của họ.

Quang Minh bên Khánh Chi và 2 con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở giai đoạn này, khi vừa chăm con nhỏ vừa xây dựng tổ ấm mới, anh có áp lực về kinh tế?

– Thật ra, trước đây tôi và Hồng Đào đều có tích lũy, nên hiện tại cũng đỡ phần nào, không quá lo lắng. Tôi không dám nói mình giàu, nhưng ít nhất không còn lo cơm áo gạo tiền. Tôi cũng có một khoản để lo cho giai đoạn sau, vì làm nghệ sĩ không phải lúc nào thu nhập cũng ổn định.

Ở bên cạnh người bạn đời kém 37 tuổi, anh có áp lực trong việc giữ gìn phong độ, đặc biệt là về ngoại hình?

– Quan điểm sống của tôi là luôn thích cái đẹp. Tôi còn yêu nghề nên ý thức phải giữ gìn nhan sắc. Hôm nào thấy thần sắc chưa ổn là tôi đi chăm da ngay. Tôi cũng thường xuyên đi spa, nhưng khẳng định là không đụng đến dao kéo, vì tôi sợ.

Ngày xưa tôi có thể thức khuya, đi chơi không sao, còn bây giờ phải ngủ sớm để giữ sức. Kem dưỡng da thì tôi dùng khá nhiều. Sáng dậy là rửa mặt, tắm xong là dưỡng da. Dù mệt cỡ nào, ra đường vẫn phải làm các bước đó.

Ngoài ra, tôi rất chú trọng chuyện ăn mặc. Biết mình lớn tuổi nên tôi thích phong cách trẻ trung. Trước đây tôi chi khá nhiều cho quần áo, nói vui là tiền sắm quần áo có khi mua được cả... căn nhà. Nhưng bây giờ thì tôi thấy đủ rồi, không còn mua sắm nhiều như trước nữa.

Quang Minh đưa bà xã kém 37 đến buổi công chiếu phim mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chọn sống khép kín, không còn thích giao du trong nghề

Khán giả đã chờ đợi rất lâu để thấy anh tái ngộ nghệ sĩ Vân Sơn trong "Đại tiệc trăng máu 8". Cảm xúc của anh khi gặp lại người đồng nghiệp sau nhiều năm?

– Tôi rất bất ngờ vì có Vân Sơn tham gia dự án. Lần này quay lại làm việc chung, tôi có nhiều cảm xúc lắm, giống như hai người bạn già mấy chục năm gặp lại nhau, "máu nghề" vẫn còn nóng lắm.

Nhưng cũng phải nói thật là tuổi tác không tha ai. Bây giờ chúng tôi không còn bay nhảy như ngày xưa nữa. Quay xong một cảnh là hai anh em nằm ghế nghỉ, hỏi thăm nhau, rồi chia sẻ dùng thuốc nào tốt (cười). Nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng hai đứa thấy thương nhau hơn!

Sau ngần ấy năm, điều gì ở hai anh vẫn không thay đổi?

– Có một điều không thay đổi, đó là “máu nghề”. Tôi nghĩ khán giả theo dõi chúng tôi cũng thấy điều đó. Đến giờ này, tôi với Vân Sơn vẫn mê nghề lắm, vẫn muốn được làm nghề. Tôi biết lần này anh Vân Sơn về đóng phim áp lực lắm. Nhưng sau áp lực đó là thành quả, tôi rất mừng cho anh ấy.

Tôi có nói với anh Vân Sơn là thị trường ở Việt Nam bây giờ phát triển lắm. Lo nhất là chuyện “mình có hòa nhập được hay không”, vì thị hiếu khán giả bây giờ khác nhiều rồi. Bây giờ đa số khán giả ra rạp là giới trẻ, nên mình cũng phải làm sao để phù hợp với khẩu vị của các bạn.

Nghệ sĩ Quang Minh và Vân Sơn hội ngộ trong phim "Đại tiệc trăng máu 8" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau hơn 5 năm trở lại Việt Nam hoạt động, nỗi lo lớn nhất của anh là gì?

– Sợ nhất là cảm giác mình bị lạc hậu. Trước đây tôi có về nhưng không ở lâu nên chưa thấy rõ. Đến khi sống hẳn ở đây mới nhận ra mình tụt lại phía sau khá nhiều. Giới trẻ bây giờ cập nhật rất nhanh nhờ mạng xã hội, còn chúng tôi thì chậm hơn. Tôi phải chủ động tìm hiểu, học lại từ đầu.

Tôi học từ giới trẻ rất nhiều, xem họ thích gì, xu hướng phim ra sao, phim nào hợp với giới trẻ, phim nào dành cho trung niên hay phim nghệ thuật. Ngày trước mới về, được mời đóng phim là tôi nhận lời ngay. Nhưng sau nhiều dự án, tôi bắt đầu chọn lọc kỹ hơn, cẩn thận hơn với mỗi vai diễn.

Phong cách thời trang của nghệ sĩ Quang Minh ở tuổi 67 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ở giai đoạn này, anh xây dựng các mối quan hệ trong nghề như thế nào?

– Nói thật, không biết do lớn tuổi hay sao, nhưng tôi không còn thích giao du nhiều trong giới. Tôi về Việt Nam sống khá khép kín, ít quan hệ bên ngoài, chọn cuộc sống yên ổn. Giờ kêu tôi ra quán cà phê ngồi bàn tán, tôi không thích nữa. Anh em trong nghề chủ yếu gặp nhau khi làm việc, ai thật sự quý lắm thì mới gặp riêng.

Điều gì khiến anh lựa chọn lối sống khép kín hơn trong môi trường showbiz?

– Cũng có người khuyên tôi là nếu muốn làm nghề thì phải đi ra ngoài nhiều, để người ta còn nhớ tới mình. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Khán giả vẫn biết mình là ai, đạo diễn biết mình diễn thế nào. Nếu thật sự cần thì người ta sẽ mời mình. Diễn viên là phải hợp vai. Dù thân cỡ nào mà không hợp vai thì cũng không thể nhận chỉ vì nể tình. Tôi không đặt nặng chuyện giao du hay nhờ mối quan hệ trong nghề để có vai.

