Hương Tràm tuổi 30: "Tôi độc thân, luôn chờ đợi người đàn ông của mình"

Sau 5 năm học tập ở Mỹ, ca sĩ Hương Tràm về nước và có nhiều hoạt động nghệ thuật. Mới đây, cô được trao giải thưởng Cống Hiến, ở hạng mục Album của năm với dự án Phao cứu sinh. Nhân dịp này, nữ ca sĩ đã chia sẻ về cuộc sống, quan điểm làm nghề của mình.

Hương Tràm được trao giải Album của năm với "Phao cứu sinh" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hương Tràm cho biết, khi theo âm nhạc đường dài, nghệ sĩ sẽ gặp nhiều áp lực. Nhưng theo cô, áp lực là điều luôn hiện hữu và cần thiết đối với một nghệ sĩ.

"Tôi nghĩ nghệ sĩ cần có áp lực để luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và tốt hơn dành cho khán giả. Bản thân tôi vốn là một người cầu toàn từ trước đến nay. Có lẽ trong thời gian tới sẽ có những bước đi táo bạo hơn, thú vị hơn, và cũng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn”, Hương Tràm khẳng định.

Nữ ca sĩ cho biết, trước đây, cô hát bằng giọng nội lực nên dễ đuối sức sau 5-7 bài. Dần dần, cô nhận ra cách hát này không phù hợp.

"Bây giờ tôi dùng giọng pha nhiều hơn. Tôi biết ơn khán giả yêu thương và góp ý, nhưng tôi muốn thay đổi để đi được đường dài, bền lâu hơn với nghề. Sự thay đổi này cũng giúp quãng giọng của tôi rộng hơn, sáng hơn", cô nói về giọng hát của mình.

Thời gian gần đây, có nhiều ca sĩ tham gia cuộc thi âm nhạc và khẳng định được tên tuổi của mình, Hương Tràm thổ lộ rằng, nếu có cơ hội cô cũng sẽ tham gia các cuộc thi như vậy.

"Tôi thích Dương Domic, Phương Mỹ Chi... và tự hào về các bạn ấy. Tôi vẫn "mở rộng cửa" với các cuộc thi nhưng phải phù hợp. Nếu không, mình thường xuyên ra sản phẩm mới cũng tốt...", cô nói.

Hương Tràm cho biết, sau một thời gian sống ở nước ngoài, cô học cách sống chậm lại, tìm về bên trong, học cách chăm sóc bản thân.

Cô cũng nhận ra rằng, mình cần học hỏi để bù đắp những khuyết điểm. Hương Tràm thấy may mắn vì được làm việc với những cộng sự từng trong ê-kíp của Chris Brown, Britney Spears... Họ rất giỏi về kỹ năng, qua đó cho cô những kinh nghiệm, những sự va chạm để hoàn thiện mình hơn.

Khi về Việt Nam, nữ ca sĩ cũng thấy bản thân có nhiều thay đổi, cô bắt đầu sử dụng TikTok, dùng mạng xã hội nhiều hơn.

Hương Tràm lý giải, khi ở nước ngoài, cô muốn tập trung hoàn toàn cho việc học, vì quá trình tự mình đi học cũng có nhiều vất vả, nên nữ ca sĩ muốn dành trọn sự tập trung cho chặng đường ấy.

Dù cởi mở hơn trên mạng xã hội, cô vẫn muốn giữ cho mình một khoảng riêng.

Hương Tràm tâm sự: “Nếu thay đổi hoàn toàn, biến mình thành một người phơi bày mọi thứ trên mạng xã hội, thì tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Khi đó, có thể tôi cũng sẽ không còn hát theo cách mà khán giả mong muốn được nghe nữa. Cuộc sống của tôi nếu bị bộc lộ hoàn toàn trên đó thì cũng không phải điều tôi hướng tới”.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hương Tràm tiết lộ, hiện tại cô độc thân, nhưng vẫn giữ niềm tin vào tình yêu.

“Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu, chưa bao giờ đánh mất kỳ vọng rằng, cuối cùng, một tình yêu thật đẹp vẫn sẽ đến với mỗi người. Tôi cũng không đặt ra những yêu cầu gì quá cao sang trong tình yêu, chỉ mong gặp một người hiền lành, giản dị, ở bên nhau và có thể tựa vào nhau, cảm thấy bình yên là đủ”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Hương Tràm cũng chia sẻ rằng, cô từng đặt ra những dự định cụ thể cho tuổi 30. Khoảng 5 năm trước, cô từng viết ra một kế hoạch là khi tròn 30 tuổi, cô sẽ có thêm những bài hát mới và sẽ kết hôn.

"Nhưng kế hoạch đó đã không thành hiện thực (cười). Với tôi, đó vẫn là một dự định nghiêm túc, từng được viết ra trước khi sang Mỹ, như một phần của hành trình trưởng thành mà tôi đã đi qua", Hương Tràm bày tỏ.

Hương Tràm trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Nói về việc luôn giữ sự trẻ trung, tích cực trong cuộc sống, Hương Tràm bật mí: "Có lẽ, thời gian qua tôi hướng ngoại hơn (cười). Nhiều nghệ sĩ bước vào nghề sớm thường không tin vào tình bạn nhưng tôi cho rằng nên bước qua những e dè đó để tìm những người bạn mới, sống tích cực hơn".

Ngoài ca hát, nữ ca sĩ có sở thích xem phim, nấu ăn. "Thời điểm dịch Covid-19, tôi ở nhà nhiều nên đã tự nấu ăn và nấu được nhiều món rất ngon", cô kể lại.