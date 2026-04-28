Diễn viên phim giờ vàng Yến My tự tin "càng tối giản càng sang"

Nguyễn Thị Yến My (SN 2000) là thủ khoa đầu ra lớp Diễn viên kịch - điện ảnh K38, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Gần đây, cô nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Minh Anh trong phim Đồng hồ đếm ngược. Trước đó, cô từng góp mặt trong một số dự án phim VTV như Cuộc chiến không giới tuyến, Gặp em ngày nắng, Không thời gian.

Ngoài đời, Yến My theo đuổi phong cách thời trang thực tế, tôn dáng nhưng không phô trương. Tư duy này xuyên suốt trong cách cô lựa chọn trang phục, từ đời thường đến các sự kiện.

Khi xuất hiện tại các sự kiện, Yến My ưu tiên phong cách chỉn chu, thanh lịch, tiết chế yếu tố “hở bạo” nhưng vẫn tạo được dấu ấn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên cho biết: “Gần đây, tôi yêu thích những thiết kế mềm mại, rủ theo dáng người thay vì các phom cứng nhắc để hình ảnh trở nên nữ tính, uyển chuyển”.

Trong thiết kế đầm dài màu vàng, nữ diễn viên ghi điểm với vẻ ngoài thướt tha, tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế.

Một điểm đáng chú ý trong tư duy thời trang của Yến My là sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo bối cảnh. Cô nói: “Trước khi đi sự kiện, tôi phải biết background (phông nền) màu gì. Ví dụ, sự kiện ra mắt phim kinh dị hay tình cảm sẽ có tinh thần khác nhau, từ đó lựa chọn trang phục phù hợp”.

Chất liệu vải mềm mại của bộ trang phục giúp tôn lên vóc dáng của nữ diễn viên, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng dưới ánh đèn.

Dù sở hữu vóc dáng cân đối, Yến My thừa nhận vẫn có những điểm chưa ưng ý như phần bắp tay khi lên hình. Cô thường sử dụng mái tóc để che khéo, đồng thời tạo điểm nhấn vào vòng eo và gương mặt.

Ở góc nghiêng, cách tạo dáng kết hợp với mái tóc buông tự nhiên giúp tổng thể trở nên thanh thoát hơn.

Trái với xu hướng lộng lẫy của nhiều nghệ sĩ, Yến My tiết chế phụ kiện ở mức tối đa. Từ giày dép cho tới trang sức, cô đều lựa chọn những tông màu cơ bản và kích cỡ nhỏ.

Cô chia sẻ: “Tôi muốn gương mặt là điểm nổi bật nhất. Trước đây, tôi từng dùng phụ kiện bản lớn nhưng nhận ra tổng thể trở nên rối, thậm chí có phần thái quá. Hiện tại, tôi nhận ra mặc đơn giản là đẹp nhất. Càng tối giản càng sang trọng và tôn được con người mình hơn”.

Ở tạo hình dạo phố, Yến My thể hiện hình ảnh trẻ trung với tông màu hồng - đen. Trang phục gồm corset (áo nịt ngực) màu đen kết hợp chân váy ngắn xếp tầng, mang đến cảm giác năng động, hiện đại.

Cô cho biết: “Đôi khi tôi mặc theo cách phối đồ có sẵn của nhãn hàng, nhưng cũng có lúc tự phối lại với trang phục khác theo cảm hứng”.

Để đảm bảo hình ảnh an toàn khi diện váy ngắn, nữ diễn viên thường phối thêm áo sơ mi trắng hoặc lựa chọn quần bảo hộ. Cách kết hợp này vừa giúp che khuyết điểm, vừa giữ được sự chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng.

Điểm đáng chú ý không nằm ở thiết kế, mà ở cách Yến My kiểm soát trang phục. Cô không chạy theo xu hướng, mà điều chỉnh để phù hợp với hình ảnh cá nhân. Sự “vừa đủ” trở thành tiêu chí xuyên suốt - đủ trẻ trung, đủ gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Trong 3 bộ trang phục nói lên phong cách thời trang của cô, Yến My yêu thích nhất set đồ gồm quần dài và sơ mi trắng. Đây là lựa chọn mang lại cho cô cảm giác thoải mái, phù hợp với nhiều hoàn cảnh như đi làm, gặp gỡ đối tác hay sinh hoạt thường ngày.

Diễn viên trẻ nói: “Tôi muốn ra đường không xuề xòa nhưng cũng không quá nổi bật. Tôi thích cảm giác hòa vào mọi người”.

Bên cạnh các gam màu trung tính, sơ mi đỏ là lựa chọn thường xuyên của Yến My. Theo cô, màu sắc này giúp tạo điểm nhấn vừa đủ, không quá rực rỡ nhưng vẫn mang lại sự tự tin.

Trong môi trường làm việc như phim trường, nữ diễn viên ưu tiên trang phục đơn giản như sơ mi, quần jeans. Cô cho rằng việc ăn mặc quá cầu kỳ có thể khiến đạo diễn dễ “đóng khung” hình ảnh của diễn viên, trong khi phong cách tối giản giúp cô dễ hòa mình vào nhân vật, mở rộng cơ hội hóa thân vào nhiều dạng vai diễn.

Yến My cũng thẳng thắn chia sẻ về khó khăn mỗi khi chuẩn bị trang phục cho vai diễn: “Đây là khâu khá "đau đầu" với nhiều diễn viên. Trước đây, tôi từng mua nhiều đồ nhưng không phù hợp với ý đồ đạo diễn. Hiện tại, tôi thường tham khảo stylist (nhà tạo mẫu) hoặc mượn trang phục từ nhãn hàng để đảm bảo hình ảnh chỉn chu hơn”.

Về chăm sóc ngoại hình, nữ diễn viên ưu tiên giữ làn da khỏe thay vì chạy theo các tiêu chí khác. Cô duy trì thói quen ăn nhiều hoa quả, dưỡng ẩm và tập luyện đều đặn. Nhờ đó, lớp trang điểm luôn tiệp da và giữ được vẻ tự nhiên khi xuất hiện trước công chúng.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam