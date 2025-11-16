Trộm bị “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” khống chế, phải nhập viện cấp cứu

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/11 tại biệt thự cao cấp của Nana ở Achon-dong, Guri-si (Hàn Quốc). Cảnh sát cho biết người đàn ông (tạm gọi là A) mang theo vũ khí khi đột nhập. Thời điểm đó, Nana và mẹ đều có mặt trong nhà. Cả hai đã xảy ra xô xát với A, khống chế đối tượng và lập tức báo cảnh sát.

Nana đã đối đầu trực tiếp với tên trộm và khiến hắn phải nhập viện (Ảnh: W).

Theo cơ quan điều tra, A bị thương trong quá trình chống trả và được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát đang làm rõ động cơ và tình huống dẫn đến vụ đột nhập. Công ty quản lý của Nana khẳng định nữ diễn viên và mẹ cô đều an toàn.

Tờ Naver cho biết, biệt thự của Nana trị giá 4,2 tỷ won (hơn 76 tỷ đồng), được hoàn thành vào tháng 5/2023, nằm trong khu vực sinh sống của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Han So Hee, Hyun Bin - Son Ye Jin và Park Jin Young.

Vụ việc ngay lập tức trở thành tâm điểm truyền thông châu Á. Người hâm mộ không giấu được sự bất ngờ trước phản xạ nhanh nhạy và sự bình tĩnh của Nana khi đối mặt với kẻ đột nhập. Nhiều bình luận hài hước lan truyền như: “Chắc tên trộm chưa xem phim Nana đóng nên mới liều như vậy”, “Cô ấy vừa đẹp vừa dũng cảm”...

Nana (tên thật Im Jin Ah) được biết đến là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1991 khởi nghiệp với vai trò người mẫu sau khi vào danh sách hàng đầu tại cuộc thi Siêu mẫu Contest 2009 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nana là mỹ nhân Hàn Quốc 6 lần lọt vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler của Mỹ bình chọn (Ảnh: Sure).

Sở hữu chiều cao 1,71m, vóc dáng gợi cảm và gương mặt hài hòa, Nana nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cuối năm 2009, Nana gia nhập nhóm nhạc After School và nổi bật nhờ phong cách thời trang cá tính cùng khả năng rap.

Sau khi rời nhóm, cô hoạt động độc lập trong vai trò ca sĩ và diễn viên. Vai diễn trong Go Lala Go (2015) mở ra bước ngoặt sự nghiệp, giúp Nana góp mặt trong nhiều tác phẩm như Kill It, Justice, The Swindlers…

Năm 2023, Nana gây tiếng vang toàn cầu khi đảm nhận vai chính Kim Mo Mi trong Mask Girl (Cô gái đeo mặt nạ) - bộ phim được chú ý trên Netflix.

Những năm gần đây, Nana tích cực đóng phim, làm MC và sở hữu lượng lớn người theo dõi nhờ phong cách thời trang cá tính.

Vẻ đẹp cá tính và khác biệt của Nana (Ảnh: Instagram).

Cô từng 6 lần góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn và là người đẹp Hàn đầu tiên giữ vị trí số một trong hai năm liên tiếp, vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế như Emma Watson hay Gal Gadot.

Tuy nhiên, Nana từng thừa nhận ngoại hình nổi bật đôi khi trở thành rào cản, khiến cô bị đóng khung trong dạng vai tiểu thư quyến rũ.

Vẻ đẹp của cô cũng được đánh giá không theo chuẩn thông thường của khán giả Hàn, nên không ít lần cô trở thành mục tiêu của những bình luận mỉa mai. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2022, Nana cho biết phản ứng tiêu cực từng khiến cô đau buồn và suy sụp tinh thần.