Chung Hân Đồng bị đánh giá không hợp khi vào vai Đát Kỷ

Ngày 15/11, trailer của bộ phim Phong thần: Đát Kỷ đã ra mắt khán giả. Trong phim, Chung Hân Đồng được chọn vào vai Đát Kỷ. Tuy nhiên, tạo hình của Chung Hân Đồng trong phim đã tạo thành một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Hoa ngữ.

Đát Kỷ được xem là yêu nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất trong tác phẩm văn học của Trung Quốc và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim điện ảnh Trung Hoa. Tương truyền, Đát Kỷ là nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng đã được người đời thêu dệt nên thành một nhân vật yêu ma đầy bí ẩn.

Chung Hân Đồng trong tạo hình Đát Kỷ của phim "Phong thần: Đát Kỷ".

Ôn Bích Hà - một trong những Đát Kỷ đẹp nhất trên màn ảnh.

16 tuổi, Đát Kỷ như một bông hoa rực rỡ đẹp tuyệt trần với ánh mắt long lanh như sương mai, làn da mịn như lụa, hồng hào, sống mũi nhỏ nhắn, miệng nhỏ xinh đỏ thắm, dáng đi uyển chuyển, giọng nói trong trẻo và rất giỏi đàn ca. Đát Kỷ là mỹ nữ được Trụ Vương hết mực sủng ái.

Để lấy lòng mỹ nhân, Trụ Vương đã làm nhiều điều thất đức, khiến sự nghiệp sụp đổ. Trong nhiều truyền thuyết dân gian, Đát Kỷ bị xem là hồ ly tinh hóa thành, thâm hiểm và tàn độc.

Trong điện ảnh, nhiều mỹ nhân đã thể hiện vai Đát Kỷ. Trong đó nổi tiếng phải kể tới Ôn Bích Hà, Phạm Băng Băng. Chung Hân Đồng là phiên bản Đát Kỷ mới nhất của màn ảnh Hoa ngữ nhưng hình ảnh của cô trong trailer khiến fan thất vọng.

Chung Hân Đồng và bạn diễn Thẩm Chấn Hiên.

Phong thần: Đát Kỷ cũng là dự án được chờ đợi trong năm 2021.

Theo HK01, tạo hình của Chung Hân Đồng trong phim gây thất vọng bởi kiểu tóc, lối trang điểm và thân hình có phần nặng nề của mỹ nhân nhóm Twins không phù hợp với cô gái quyến rũ và sở hữu nhan sắc mê hoặc trong truyền thuyết. Được biết, thời điểm ghi hình cho bộ phim, Chung Hân Đồng đang có gặp vấn đề sức khỏe nên tăng cân khá nhiều.

Ngoài ra, gương mặt của Chung Hân Đồng khá dịu dàng nên khán giả cho rằng, cô không phù hợp để vào vai một mỹ nhân sắc sảo, lộng lẫy và lẳng lơ. Sự tương tác giữa Chung Hân Đồng và bạn diễn Thẩm Chấn Hiên, người đóng vai Trụ Vương, cũng khá gượng gạo.

Phong thần: Đát Kỷ là dự án điện ảnh chiếu mạng được chú ý ngay từ khi công bố. Nội dung phim xoay quanh việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, cùng truyền thuyết về việc Đát Kỷ bị hồ ly nhập xác, mê hoặc Trụ Vương. Phim phát hành trực tuyến vào ngày 23/11.

Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là thành viên của nhóm nhạc Twins của Hồng Kông. Ngoài ca hát, cô còn tham gia đóng phim và cũng rất thành công với các dự án như Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Chung Hân Đồng là một trong những ngọc nữ hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng.

Những năm 2000, cùng Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng phủ sóng trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh, người mẫu quảng cáo. Hai cô gái của nhóm Twins cũng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ ở thị trường Hoa ngữ cũng như châu Á.

Năm 2008, sự nghiệp của Chung Hân Đồng bị ảnh hưởng bởi scandal lộ ảnh "nóng" của Trần Quán Hy gây chấn động dư luận châu Á. Sự việc hủy hoại danh tiếng cũng như hình ảnh ngọc nữ của Chung Hân Đồng. Cô phải mất tới 10 năm để gây dựng lại danh tiếng và giành lại tình cảm của khán giả.

Năm 37 tuổi, sau nhiều cuộc tình dang dở, Chung Hân Đồng lên xe hoa với bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 8/2018. Lại Hoằng Quốc từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ. Lễ cưới cổ tích của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân.

Tuy nhiên, chỉ sau hai năm chung sống, cặp đôi chia tay và Chung Hân Đồng từng rơi vào quãng thời gian khủng hoảng tâm lý, stress dẫn tới rối loạn nội tiết tố và tăng cân mất kiểm soát.

Hiện tại, Chung Hân Đồng vẫn tham gia nghệ thuật nhưng danh tiếng của cô không còn được như xưa. Cô vẫn đóng phim nhưng không có tác phẩm nổi trội và ít được các nhà sản xuất ưu ái.

Năm 2021, Chung Hân Đồng gặp rối loạn nội tiết tố và tăng cân mất kiểm soát.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Chung Hân Đồng tuyên bố không lập gia đình: "Tôi sẽ không bao giờ tái hôn, một lần là quá đủ rồi. Tôi cảm giác mình không thích hợp với cuộc sống làm vợ và cũng thấy không cần thiết.

Nếu bước vào một cuộc hôn nhân lần nữa, với những kinh nghiệm trong quá khứ, tôi sẽ gây ra nhiều sức ép và ràng buộc với nửa còn lại. Tôi sợ rằng, điều đó sẽ khiến người ta sợ hãi và bản thân tôi cũng không dám đối mặt với những cam kết. Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại".

Nữ diễn viên cũng thừa nhận không còn mong muốn có con vì việc tiêm thuốc khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng. Cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng khiến cô sống kín tiếng hơn, ít xuất hiện tại các sự kiện hay trên truyền hình.

Trong khi đó, chồng cũ của cô - Lại Hoằng Quốc đã tìm được tình yêu mới, một nữ doanh nhân 46 tuổi. Lại Hoằng Quốc đã đưa bạn gái mới về ra mắt bố mẹ vào tháng 8 vừa rồi.

Chung Hân Đồng chia sẻ về những biến cố trong cuộc đời

