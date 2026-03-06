Cuộc sống hỗn loạn và cô độc của Britney Spears trước khi bị bắt

Trong mắt công chúng yêu nhạc pop, Britney Spears từ lâu được xem là hình mẫu điển hình của một ngôi sao thành công trong làng giải trí Mỹ. Sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, loạt ca khúc đình đám được yêu thích suốt hơn hai thập kỷ cùng khối tài sản hàng chục triệu USD, nữ ca sĩ dường như có mọi thứ mà một nghệ sĩ hằng mong muốn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, phía sau hào quang ấy, cuộc sống của “công chúa nhạc pop” lại trải qua không ít biến động. Những năm gần đây, Britney Spears liên tục đối mặt với các tranh cãi và bất ổn trong đời sống cá nhân. Vụ việc bị cảnh sát tạm giữ đầu tháng 3 càng khiến công chúng chú ý trở lại hành trình nhiều sóng gió của nữ ca sĩ.

Biểu tượng nhạc pop của một thế hệ

Trong lịch sử nhạc pop hiện đại, Britney Spears được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất. Bước ra từ chương trình truyền hình thiếu nhi The Mickey Mouse Club, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu vào cuối thập niên 1990.

Britney Spears được xem là biểu tượng nhạc pop toàn cầu (Ảnh: News).

Album đầu tay ...Baby One More Time phát hành năm 1999 đã đưa Britney Spears trở thành ngôi sao mới của làng nhạc quốc tế. Ca khúc cùng tên lập tức gây bão trên các bảng xếp hạng, mở ra thời kỳ thống trị của nữ ca sĩ trên thị trường nhạc pop.

Trong suốt hơn 2 thập kỷ hoạt động, Britney Spears bán ra hơn 100 triệu bản thu âm trên toàn thế giới. Cô giành nhiều giải thưởng danh giá như Grammy, MTV Video Music Awards và Billboard Music Awards. Năm 2003, khi mới 22 tuổi, Britney được gắn ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood - một cột mốc cho thấy sức ảnh hưởng của cô trong ngành giải trí.

Theo tạp chí Forbes, tài sản của nữ ca sĩ hiện ước tính khoảng 60 triệu USD. Dù không phát hành album mới kể từ năm 2016, Britney Spears vẫn nằm trong nhóm những nghệ sĩ thành công nhất của Billboard trong thế kỷ 21.

Các chuyến lưu diễn của cô từng mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD. Đặc biệt, chuỗi biểu diễn tại Las Vegas (Mỹ) từ năm 2013 đến 2017 được xem là một trong những mô hình tổ chức chuyến lưu diễn kiểu mới thành công nhất của ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại.

Britney Spears vẫn kiếm bộn tiền dù dừng ca hát và biểu diễn từ năm 2019 (Ảnh: Getty).

Không chỉ thành công về thương mại, Britney Spears còn là một biểu tượng văn hóa đại chúng. Hình ảnh cô gái tóc vàng với phong cách gợi cảm, những điệu nhảy đặc trưng cùng loạt bản hit như Toxic, Oops!... I Did It Again, Gimme More hay Circus từng định hình thẩm mỹ nhạc pop của cả một thế hệ.

Đầu năm nay, trang tin giải trí TMZ cho biết Britney Spears được cho là đã âm thầm bán quyền sở hữu danh mục các bản ghi âm và xuất bản âm nhạc của mình cho Primary Wave với mức giá khoảng 200 triệu USD. Thương vụ được nhận định có giá trị tương đương giao dịch mà Justin Bieber từng thực hiện trước đó.

Britney Spears trình diễn cùng Michael Jackson (Video: MTV).

Cú sốc toàn cầu khi lên tiếng về chế độ giám hộ

Dù sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống cá nhân của Britney Spears lại nhiều biến động. Những năm cuối thập niên 2000 đánh dấu giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng của nữ ca sĩ.

Sau khi ly hôn với vũ công Kevin Federline và trải qua cuộc chiến giành quyền nuôi con, Britney rơi vào tình trạng suy sụp tâm lý. Năm 2007, hình ảnh cô cạo trọc đầu và tấn công thợ săn ảnh trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu.

Một năm sau, tòa án quyết định đặt Britney Spears dưới chế độ giám hộ do cha cô - Jamie Spears - kiểm soát. Theo đó, mọi quyết định liên quan đến tài chính, sự nghiệp và đời sống cá nhân của nữ ca sĩ đều phải thông qua người giám hộ. Chế độ này kéo dài suốt 13 năm.

Britney Spears từng gây sốc với hình ảnh cạo đầu (Ảnh: News).

Trong thời gian đó, Britney vẫn tiếp tục biểu diễn, phát hành album và tham gia các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng cô đang phải làm việc dưới sự kiểm soát quá mức.

Năm 2021, phong trào #FreeBritney (giải phóng Britney) lan rộng trên mạng xã hội, kêu gọi chấm dứt chế độ giám hộ đối với nữ ca sĩ. Cùng năm, Britney Spears có bài phát biểu kéo dài hơn 20 phút trước tòa án, trong đó cô cáo buộc hệ thống giám hộ đã tước đoạt quyền tự do cá nhân của mình. Bài phát biểu của “công chúa nhạc pop” gây chấn động dư luận toàn cầu.

Britney cho biết cô bị kiểm soát nghiêm ngặt từ tài chính đến sức khỏe, thậm chí cả những quyết định riêng tư như việc kết hôn hay sinh con. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ cảm giác cô đơn, tuyệt vọng sau nhiều năm sống dưới sự giám sát.

Đến tháng 11/2021, tòa án chính thức chấm dứt chế độ giám hộ, trao lại quyền tự chủ cho Britney Spears. Vụ việc của nữ ca sĩ thế hệ 8X trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế trong năm 2021.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi sau khi giành lại tự do

Sau khi thoát khỏi chế độ giám hộ, Britney Spears bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Tháng 6/2022, cô kết hôn với huấn luyện viên thể hình. Sam Asghari sau gần 6 năm hẹn hò. Hôn lễ được tổ chức tại biệt thự riêng của nữ ca sĩ ở California với sự tham dự của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Madonna, Selena Gomez và Paris Hilton.

Britney Spears và người chồng thứ 3 - Sam Asghari - có cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa đầy 2 năm (Ảnh: Getty).

Đối với nhiều người hâm mộ, đây được xem là khởi đầu mới cho cuộc đời của Britney Spears. Trong những tháng đầu sau đám cưới, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những lời ngọt ngào dành cho chồng trên mạng xã hội. Cô gọi Sam Asghari là “tình yêu của đời mình” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi có thể tự quyết định cuộc sống.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Tháng 8/2023, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Britney Spears và Sam Asghari quyết định ly hôn sau chưa đầy 2 năm chung sống. Thông tin này một lần nữa khiến cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ trở thành chủ đề bàn tán trên truyền thông.

Sau khi ly hôn, Britney được cho là có một số mối quan hệ tình cảm mới nhưng không công khai rộng rãi.

Những dấu hiệu bất ổn trong đời sống cá nhân

Trong những năm gần đây, Britney Spears thường xuyên gây chú ý trên mạng xã hội với các bài đăng và video gây tranh cãi.

Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ những đoạn clip nhảy múa trước máy quay trong trang phục gợi cảm hay cầm dao. Một số người hâm mộ bày tỏ lo lắng khi cho rằng biểu cảm của cô trong các video có phần bất thường.

Britney Spears xuất hiện với hình ảnh hoảng loạn trước ống kính giới săn tin (Ảnh: DM).

Theo trang tin TMZ, một số người thân của Britney từng bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của nữ ca sĩ. Nguồn tin này cho biết gia đình và bạn bè đã nhiều lần khuyên cô tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn nhưng Britney không đồng ý.

Trong khi đó, nữ ca sĩ nhiều lần lên tiếng khẳng định rằng cô chỉ đang tận hưởng sự tự do sau nhiều năm bị kiểm soát.

Đầu tháng 3 năm nay, Britney Spears tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi bị phát hiện lái xe lạng lách và chạy quá tốc độ tại khu vực Westlake Village, bang California (Mỹ). Nữ ca sĩ được thả vào khoảng 6h ngày 4/3 và dự kiến phải hầu tòa vào ngày 4/5 tới.

Dù cảnh sát chưa công bố kết quả xét nghiệm chính thức, một số nguồn tin cho biết Britney Spears nói với những người xung quanh rằng chỉ số nồng độ cồn của cô là 0,06 - thấp hơn mức giới hạn hợp pháp 0,08% tại bang California (Mỹ).

Ngay sau khi thông tin được công bố, quản lý của Britney Spears đã đưa ra phản hồi. “Đây là một sự việc đáng tiếc và hoàn toàn không thể bào chữa. Britney sẽ thực hiện những bước đi đúng đắn và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho những thay đổi tích cực trong cuộc sống của cô ấy”, người này cho biết.

Nỗi cô đơn phía sau ánh hào quang

Trong cuốn tự truyện gây tiếng vang The Woman in Me, Britney Spears cho biết giai đoạn suy sụp tâm lý nghiêm trọng nhất của cô kéo dài từ năm 2007 đến 2008. Thời điểm đó, nữ ca sĩ rơi vào trầm cảm sau sinh, đau khổ vì cuộc hôn nhân tan vỡ và phải đối mặt với cuộc chiến giành quyền nuôi con với chồng cũ - vũ công Kevin Federline.

Britney Spears đăng tải nhiều hình ảnh gây tranh cãi trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình).

Trong giai đoạn khủng hoảng, Britney Spears có nhiều hành động gây sốc, đỉnh điểm là việc cạo trọc đầu và tấn công các tay săn ảnh. Nữ ca sĩ viết trong tự truyện: “Khi tôi cạo trọc đầu, mọi người đều thấy tôi đáng sợ, ngay cả mẹ tôi cũng nghĩ vậy. Trải qua những tuần không có con ở bên, tôi cảm thấy như mình đã mất tất cả”. Theo lời Britney, thời điểm đó cô gần như “phát điên vì đau đớn”.

Những biến động trong đời sống cá nhân được cho là một trong những nguyên nhân khiến Britney Spears bị đặt dưới chế độ giám hộ từ năm 2008. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng, cô chấp nhận sống trong tình trạng này để có thể tiếp tục gặp gỡ 2 con trai.

“Tôi hiểu rằng mình dần không còn làm chủ cuộc sống của mình. Vì vậy, tôi chấp nhận thuận theo mọi việc. Tôi đánh đổi sự tự do để vẫn có thể ở gần các con”, Britney viết.

Giọng ca …Baby One More Time cũng cho rằng sự quan tâm thái quá của truyền thông và những phán xét khắt khe từ công chúng trong giai đoạn cô ở đỉnh cao sự nghiệp khiến cô mất phương hướng và phải sử dụng thuốc chống trầm cảm.

Britney Spears loay hoay tìm lại hạnh phúc cho mình sau những khó khăn trong cuộc sống (Ảnh: Getty).

Trong một số chia sẻ gần đây, Britney Spears cho biết cô không có ý định quay lại hoạt động âm nhạc trong tương lai gần. “Bây giờ không phải là lúc để tôi trở thành người như mọi người mong muốn. Đây là lúc để tôi thực sự tìm lại chính mình”, nữ ca sĩ nói.

Trước những tranh cãi về việc đăng ảnh khỏa thân trên mạng xã hội, Britney cũng bày tỏ quan điểm cá nhân: “Tôi biết nhiều người không hiểu vì sao tôi thích chụp ảnh khỏa thân hay đăng những video khác lạ. Nhưng nếu phải chụp hàng nghìn bức ảnh theo ý muốn của người khác, bạn sẽ hiểu cảm giác tự do khi được làm điều mình muốn”.

Trong bộ phim tài liệu Britney: For the Record, nữ ca sĩ từng ví cuộc sống khi còn là một ngôi sao nhạc pop giống như một “nhà tù” và bị người thân lợi dụng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 2, Britney Spears cho biết cô từng bị cô lập trong thời gian chịu sự giám hộ và thừa nhận bản thân “may mắn vì còn sống” sau những gì đã trải qua. Nữ ca sĩ cũng công khai chỉ trích gia đình vì cách đối xử trong quá khứ.

Giọng ca nổi tiếng viết: “Là con người, điều chúng ta thực sự cần là cảm thấy được kết nối với nhau và không phải sống trong cô đơn. Những người nghĩ rằng cô lập ai đó là cách giúp đỡ họ đã sai. Chúng ta có thể tha thứ, nhưng không bao giờ quên”.

Nỗ lực hàn gắn với các con sau nhiều năm xa cách

Giữa nhiều biến động trong cuộc sống, Britney Spears cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất là cơ hội được kết nối trở lại với 2 con trai.

Năm 2025, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc đoàn tụ với con trai út tại California sau nhiều năm xa cách. Ánh mắt rạng rỡ và nụ cười của Britney trong bức ảnh khiến nhiều người hâm mộ xúc động.

Theo một số nguồn tin, con trai thứ 2 của Britney đã trở lại California (Mỹ) - nơi mẹ anh sinh sống - sau khi chuyển đến Hawaii cùng anh trai Sean Preston Federline và cha là Kevin Federline vào năm 2024.

Britney Spears đoàn tụ hiếm hoi với con trai trong năm 2025 (Ảnh: IG).

Nguồn tin cho biết Britney Spears rất vui khi mối quan hệ với các con dần được cải thiện. “Mọi thứ đang tiến triển theo đúng hướng cô ấy mong muốn”, người này nói.

Trước đó, vào tháng 9/2022, con trai thứ 2 của nữ ca sĩ - Jayden James Federline - từng chia sẻ rằng anh hy vọng mối quan hệ với mẹ có thể được hàn gắn.

“Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể sửa chữa mọi thứ, nhưng sẽ cần thời gian và nỗ lực. Tôi chỉ mong sức khỏe và tinh thần của mẹ tốt hơn. Khi mẹ ổn, tôi sẽ gặp mẹ”, Jayden nói.

Trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội, Britney Spears cũng không giấu nỗi nhớ các con và thừa nhận cô rất đau lòng khi mối quan hệ giữa họ từng rạn nứt trong nhiều năm.

Đối với người hâm mộ, câu chuyện của Britney Spears vẫn là minh chứng cho sự đối lập giữa hào quang sân khấu và những tổn thương trong đời sống cá nhân. Sau nhiều năm sống trong ánh hào quang, “công chúa nhạc pop” vẫn đang loay hoay trên hành trình tìm kiếm sự cân bằng và bình yên cho cuộc đời mình.