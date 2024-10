Sean Combs (nghệ danh Diddy) không kết hôn nhưng chung sống và hẹn hò với nhiều phụ nữ. Kết quả của những cuộc tình này là những đứa con. Ngôi sao nhạc rap có tổng cộng 7 người con, trong đó có 1 con nuôi (con của người mẫu quá cố Kim Porter).

"Ông trùm nhạc rap" Diddy bên các con của mình (Ảnh: Instagram).

Diddy từng có mối tình công khai với nhà thiết kế Misa Hylton. Họ gắn bó ở thời điểm rapper này mới bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Họ có chung một con trai tên Justin (SN 1993). Sau khi chia tay, hai người cùng hợp tác nuôi dạy con trai.

Con trai lớn của "ông trùm nhạc rap" đã tốt nghiệp đại học vào năm 2016, và đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và làm người dẫn chương trình. Giữa năm ngoái, Justin bị bắt vì lái xe khi say rượu sau đó bị kết án 3 năm quản chế.

Diddy có mối tình kéo dài gần 13 năm với người mẫu Kim Porter. Đây cũng là chuyện tình lâu dài nhất trong cuộc đời ngôi sao nhạc rap. Họ hẹn hò từ năm 1994, từng chia tay rồi quay lại trước khi chấm dứt hoàn toàn vào năm 2007.

Cặp đôi có một con trai chung đặt tên là Christian "King" Combs (SN 1998), 2 cô con gái sinh đôi D'Lila Star - Jessie James Combs (SN 2006). Diddy cũng nhận Quincy (con riêng của Kim với tình cũ) làm con nuôi.

Diddy và nhà thiết kế Misa Hylton có một con trai chung (Ảnh: Getty Images).

Diddy còn có một cô con gái tên Chance với người tình Sarah Chapman. Chance chào đời khi Diddy và Kim vẫn chung sống và sắp đón cặp sinh đôi hai gái. Sau khi phát hiện Diddy ngoại tình, Kim thực sự tổn thương và không còn dành nhiều tình cảm cho bạn trai. Kim mất vào năm 2018 vì bệnh viêm phổi.

Dana Tran (28 tuổi) được cho là gắn bó với Diddy vào cuối năm 2022 khi "ông trùm nhạc rap" đang công khai hẹn hò nữ ca sĩ Yung Miami. Diddy và Dana đón con gái chung và đặt tên là Love. Song, ngôi sao 54 tuổi hầu như không nhắc đến mẹ của bé Love.

Theo nguồn tin của TMZ, Dana làm việc trong ngành an ninh mạng. Dù sinh con cho một trong những ngôi sao giàu có và nổi tiếng nhất làng giải trí Mỹ nhưng Dana có cuộc sống giản dị. Cô thường chia sẻ hình ảnh hai mẹ con trên trang cá nhân và dường như nằm ngoài cuộc sống của Diddy.

Diddy thường dẫn các con tham dự các sự kiện của làng giải trí (Ảnh: Getty Images).

Thời điểm Diddy bị tạm giam để điều tra cáo buộc buôn bán tình dục, cưỡng hiếp, Dana và con gái Love cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Ngày 1/10, tờ Daily Mail đã đăng tải loạt ảnh mới nhất của Dana Tran và con gái khi hai mẹ con dạo chơi ở Los Angeles (Mỹ). Đây là lần hiếm hoi truyền thông chụp được hình ảnh của Dana Tran và con gái kể từ sau khi Diddy dính bê bối nghiêm trọng và bị bắt giam.

Dana Tran có tâm trạng thoải mái, không bị ảnh hưởng trước việc cô liên tục bị nhắc tên trong vụ ồn ào của Diddy. Giữa lúc Combs đang bị tạm giam, Dana Tran vẫn đăng tải hình ảnh vui vẻ bên con gái, không chia sẻ bất cứ nội dung gì liên quan tới cha của con gái.

Trước khi bê bối của Diddy nổ ra, ngôi sao nổi tiếng thường đăng ảnh của bé Love trên trang cá nhân. Cô bé nhận được sự yêu mến của cư dân mạng bởi vẻ ngoài dễ thương. Dư luận lo lắng, ồn ào đời tư của Diddy sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành và môi trường sống của bé Love.

Diddy và Dana Tran có một con gái chung, hiện gần 2 tuổi (Ảnh: DM).

Dana Tran dẫn con gái ra ngoài chơi ở Los Angeles (Mỹ), ngày 1/10 (Ảnh: Backgrid).

Ngoài những người phụ nữ sinh con cho Diddy, "ông trùm nhạc rap" còn có nhiều mối quan hệ tình ái với các "bóng hồng" trong làng giải trí như Jennifer Lopez, Cassie Ventura, Naomi Campbell, Cameron Diaz, Lori Harvey…

Mối quan hệ công khai gần nhất của Diddy là với nữ rapper Yung Miami. Hai người hẹn hò từ năm 2021. Giọng ca Gotta Move On từng chia sẻ về mối tình cuồng nhiệt của cả hai, cô gọi đó là những khoảng thời gian tuyệt vời.

Song năm 2023, nữ rapper 9X xác nhận cô và Diddy không còn bên nhau. Cô tâm sự với truyền thông, hai người vẫn là bạn tốt nhưng "ông trùm nhạc rap" không còn là người đàn ông của cô.

Theo tờ People, sau khi bị bắt, Diddy rất lo lắng cho các con. Từ trong tù, nam rapper đã liên lạc với các con, động viên tinh thần các con. Sau khi Diddy bị từ chối tại ngoại và chuyển tới nhà giam tại New York (Mỹ), các con của "ông trùm nhạc rap" rơi vào trạng thái lo lắng, sợ hãi.

Rapper Yung Miami là cô gái được Diddy công khai mối quan hệ gần đây, họ chia tay vào năm 2023 (Ảnh: News).

Những ngày qua, các con của Diddy chỉ còn biết dựa vào nhau, cùng đối mặt với sức ép dư luận và cầu nguyện cho cha. "4 trong số 7 đứa con không còn mẹ chăm sóc khi Diddy bị giam giữ nên anh ấy rất lo lắng", một nguồn tin chia sẻ.

Gần nhất, các con của Diddy lên tiếng là để phản hồi cuốn hồi ký Kim's lost words. Cuốn hồi ký được cho là ghi lại những bí mật và suy nghĩ của cố người mẫu Kim Porter trong quá trình chung sống với Diddy. Các con của Kim và Diddy khẳng định những thông tin được đăng tải trong cuốn sách là không đúng và đang tìm luật sư để giải quyết vụ việc.

Sean Combs (nghệ danh Diddy) bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. "Ông trùm nhạc rap" vướng cáo buộc nghiêm trọng về xâm hại tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9.

Cục Điều tra An ninh Mỹ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội của Diddy. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Luật sư của Diddy cho biết, "ông trùm nhạc rap" tin mình vô tội (Ảnh: Getty Images).

Ngoài ra, Diddy vướng nghi vấn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Vụ bê bối của "ông trùm nhạc rap" gây rúng động dư luận toàn cầu và chỉ trong một tuần qua, nhiều nạn nhân của Diddy cũng lần lượt lên tiếng. Ngôi sao 54 tuổi bị từ chối tại ngoại dù sẵn sàng chi 50 triệu USD. Ngày xét xử tiếp theo của Diddy vẫn chưa được ấn định.

Theo nguồn tin từ Fox News, Sean Combs không còn nằm trong diện theo dõi tự tử tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, New York (Mỹ). Hiện, nam rapper tập trung chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sắp tới.

Khi được hỏi về việc Diddy có chấp nhận thỏa thuận nhận tội hay không, luật sư của Diddy - Marc Agnifilo - nói: "Điều đó không phụ thuộc vào tôi mà tùy thuộc vào ông Combs. Tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra bởi ông ấy tin rằng bản thân vô tội".