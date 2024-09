Khoảng 1.000 ngôi sao Hollywood từng dự tiệc cùng "ông trùm" Diddy

Giữa thời điểm Sean Combs (nghệ danh Diddy) bị bắt vì vướng loạt cáo buộc liên quan tới buôn bán tình dục, bạo lực, cưỡng hiếp… những bữa tiệc trắng do chính "ông trùm nhạc rap" tổ chức trong quá khứ liên tục được nhắc lại.

Những bữa tiệc này được mô tả xa hoa, hào nhoáng, đẳng cấp với gam màu trắng tinh khôi làm chủ đạo. Diddy từng mô tả bữa tiệc trắng của mình là nơi "phá vỡ rào cản chủng tộc, phá vỡ rào cản thế hệ".

Sean Combs từng tuyên bố các bữa tiệc trắng của mình là nơi phá vỡ rào cản chủng tộc, phá vỡ rào cản thế hệ (Ảnh: Getty Images).

Theo tờ Page Six, từ năm 1998 đến năm 2009, hơn 1.000 nghệ sĩ tại Hollywood đã đến dự các bữa tiệc của Diddy. Danh sách ngôi sao nổi tiếng từng xuất hiện tại các bữa tiệc của nam rapper có thể kể đến Paris Hilton, Nick Carter, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Jay Z, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Beyoncé, Howard Stern, Kelly Osbourne, Beth Ostrosky, Kim Porter, Tommy Lee, Ashley Olsen, Rachel Zoe, Nicole Scherzinger, Nick Cannon, Ashton Kutcher, Demi Moore, Mel B và Stephen Belafonte, Kimora Lee Simmons, Russell Simmons, Natane Adcock, Damon Dash, Aaliyah, Jennifer Lopez, Lisa Zane, Billy Zane, Victor Matthews, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Andre Harrell…

Thời điểm đó, được tham dự các bữa tiệc của Diddy là niềm vui với các diễn viên, ca sĩ, người mẫu và rất nhiều người nổi tiếng. Các bữa tiệc của Diddy từng được xem như địa điểm gặp gỡ những nhân vật tiếng tăm trong ngành âm nhạc, giải trí của giới nghệ sĩ.

Mariah Carey và chồng cũ, Nick Cannon, từng tham dự bữa tiệc trắng của Diddy (Ảnh: Getty Images).

Ashton Kutcher tại một bữa tiệc trắng ở Beverly Hills (Mỹ) vào năm 2009 (Ảnh: Getty Images).

Paris Hilton và Kim Kardashian từng là khách mời tại bữa tiệc trắng của Diddy (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, những nghệ sĩ tham gia các bữa tiệc trắng của Diddy không đồng nghĩa với việc họ liên quan đến những bê bối của nam rapper. Việc xuất hiện trong những bức ảnh tiệc tùng của Diddy đang ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của các nghệ sĩ.

Đến hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố bằng chứng cho thấy bất kỳ người nổi tiếng nào tham gia vào các vụ việc sử dụng ma túy hay có hành vi tấn công, lạm dụng tình dục khi tham dự các sự kiện do Diddy tổ chức.

Bên trong các bữa tiệc riêng tư của "ông trùm" Diddy

Tới hiện tại, những thông tin đến các bữa tiệc của Diddy phần lớn do các nghệ sĩ từng có mặt tham dự tiết lộ.

Usher, một người anh em thân thiết của Diddy, từng hé lộ trong chương trình radio The Howard Stern Show vào năm 2016: "Tôi đến để xem lối sống đó ra làm sao, và tôi thấy rõ. Nhưng tôi không biết liệu mình có thể đắm chìm và thấu hiểu được những thứ tôi đang nhìn thấy trước mắt hay không. Khá là hoang dại và điên rồ".

Khi được hỏi liệu có cho phép các con tham gia các bữa tiệc của Diddy hay không, Usher mạnh mẽ tuyên bố: "Không bao giờ".

Các bữa tiệc của Diddy được mô tả nhạy cảm hơn khi trời tối (Ảnh: Getty Images).

Usher hiện phải khóa trang cá nhân trước làn sóng tẩy chay "ông trùm nhạc rap" trên khắp thế giới. Diddy là đàn anh thân thiết và có công dẫn dắt Usher đi đến thành công. Sau khi bê bối của ông trùm hip-hop được công bố, Usher không lên tiếng bình luận.

Rapper nổi tiếng 50 Cent cũng từng nói về các bữa tiệc tại gia của Diddy hồi tháng 7, 2 tháng trước khi "ông trùm nhạc rap" bị bắt: "Tôi từng công khai cảnh báo mọi người đừng đến những bữa tiệc của Diddy và làm những việc như vậy. Tôi từng cố tránh xa thứ kinh tởm đó suốt nhiều năm trời. Chỉ cần có chút liên quan thôi cũng thấy khó chịu.

Diddy từng ngỏ lời đưa tôi đi mua sắm. Tôi tự nhủ, lời mời gì mà kỳ vậy, đây là kiểu mời gọi thường thấy từ một người đàn ông dành cho phụ nữ. Tôi đã nói với anh: "Không nhé, tôi không thích dính vào nguồn năng lượng kỳ quái và những chuyện kỳ dị đó". Rồi tôi tự tách mình ra khỏi Diddy. Từ đó, tôi cũng dần cảm thấy không được thoải mái khi tiếp xúc với hắn".

Khlóe Kardashian (em gái của Kim Kardashian) từng bóng gió về việc chứng kiến cảnh khỏa thân tại một bữa tiệc của Diddy. Cô từng chia sẻ trong một tập Keeping Up With the Kardashians: "Tôi đã dành cuối tuần với nhóm bạn, gồm Diddy, Quincy Combs, Justin Bieber và French Montana. Tôi nghĩ một nửa người tham dự tiệc đều để ngực trần".

Khác với rapper 50 Cent, Khlóe Kardashian, Ray J nói với tờ News Nation vào tháng 9, anh và hầu hết đồng nghiệp đều sốc về vụ bắt giữ ông trùm. Bạn trai cũ Kim Kardashian khẳng định có tham dự một số bữa tiệc của Diddy nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những thứ đang được bàn luận, chưa bao giờ vào những căn phòng kín hay biết về sự tồn tại của chúng.

Hình ảnh tại một bữa tiệc của Diddy (Ảnh: Getty Images).

Kendra Wilkinson, bạn gái cũ của ông trùm Playboy quá cố Hugh Hefner, kể trên chương trình phát thanh Kyle and Jackie O vào tháng 9, cô từng đến một hoặc 2 bữa tiệc của Diddy.

Cô khẳng định: "Tôi đã có một thời thanh xuân tuyệt vời. Tôi thực sự chẳng thấy gì. Theo tôi, tình dục vẫn là tình dục. Tôi muốn nói rằng không có điều gì tồi tệ từng xảy ra với tôi".

Selma Fonseca, một phóng viên ảnh giải trí của Mỹ, tình cờ có mặt trong bữa tiệc tại biệt thự trong khu dân cư Bel Air (Los Angeles, Mỹ) của Diddy. Cô kể với The New York Post, bầu không khí bữa tiệc thay đổi khi trời về tối.

"Nó không giống như lễ trao giải Oscar, nơi mọi người nhận giải thưởng. Nó chỉ để vui thôi. Nó không phải là một bữa tiệc Hollywood điển hình. Khi trời trở nên tối hơn, mọi người trở nên nhạy cảm hơn. Có những người hôn nhau. Ví dụ Chris Brown đang hôn Amber Rose", nữ phóng viên Selma Fonseca nhớ lại.

Bản thân Diddy từng nói về những bữa tiệc riêng tư của mình trong chương trình phỏng vấn Entertainment Tonight vào năm 1999: "Họ có thể bắt giữ tôi, làm đủ trò điên rồ chỉ vì chúng tôi muốn có khoảng thời gian vui vẻ".

20 năm trước, Diddy từng nói, mình có thể bị bắt vì những bữa tiệc vui vẻ (Ảnh: Getty Images).

Trong phiên xử tại tòa án liên bang ở Lower Manhattan (Mỹ) hồi đầu tháng 9, các công tố viên phác họa Diddy là kẻ săn mồi tình dục xảo quyệt, tìm cách biến đế chế kinh doanh đa ngành thành một doanh nghiệp tội phạm.

Cáo trạng 14 trang được công bố tại tòa ghi Diddy lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ cùng những người khác nhằm thỏa mãn ham muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi trong nhiều thập kỷ.

Tập tài liệu nêu một số vật dụng được tìm thấy trong biệt thự của Diddy hồi tháng 3, gồm ma túy, súng, hơn 1.000 chai dầu trẻ em dung tích lớn.

Ngôi sao 54 tuổi hiện bị giam ở Trung tâm giam giữ Metropolitan của thành phố New York (Mỹ). "Ông trùm nhạc rap" bị từ chối tại ngoại dù sẵn sàng chi ra 50 triệu USD.

Thẩm phán Andrew L Carter cho rằng, việc để Diddy tại ngoại vào lúc này có thể "gây nguy hiểm cho cộng đồng" và "ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của vụ án". Ngoài ra, thẩm phán cũng nhận định rằng việc để Diddy ngồi tù có thể ngăn nghi phạm đe dọa hoặc làm hại các nhân chứng của vụ án.

Nếu bị kết tội, Diddy có thể đối mặt mức án tối thiểu 15 năm tù, nặng là chung thân.