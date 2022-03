Cùng nổi tiếng sau một đêm, hai mỹ nhân xứ Hàn có số phận khác biệt

Seo Ye Ji

Seo Ye Ji nổi tiếng và được khán giả châu Á yêu mến sau vai nữ chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Điên thì có sao (năm 2020). Sở hữu gu thời trang ấn tượng, vẻ ngoài quyến rũ, Seo Ye Ji nhanh chóng trở thành nữ hoàng thời trang mới của màn ảnh Hàn Quốc.

Những bộ trang phục mà cô diện trong Điên thì có sao liên tục gây sốt, được nhiều khán giả nữ ưa chuộng và săn đón. Bên cạnh đó, Seo Ye Ji cũng thu về không ít hợp đồng quảng cáo nhờ ngoại hình nổi bật và sắc vóc như người mẫu.

Seo Ye Ji trong dự án "Điên thì có sao" (Ảnh: Naver).

Trong khi danh tiếng đang lên hương, sự nghiệp của nữ diễn viên bất ngờ gặp sóng gió. Tháng 4/2021, tờ Dispatch (Hàn Quốc) bất ngờ tung đoạn tin nhắn giữa Seo Ye Ji và bạn trai cũ - nam diễn viên Kim Jung Hyun. Theo đó, cô được cho có sở thích "điều khiển" bạn trai, yêu cầu anh không được động chạm với bạn diễn nữ. Ngoài ra, cô còn bắt anh chụp ảnh, quay video ở phim trường để cập nhật tình hình cho cô.

Sau vụ việc, Seo Ye Ji liên tục bị khán giả chỉ trích. Thậm chí, cô phải vắng mặt trong buổi họp báo ra mắt phim mới và rút lui khỏi dự án phim Island của đài OCN (Hàn Quốc) vì sự phản ứng của khán giả. Nhiều nhãn hàng cũng đồng loạt ngừng hợp tác với cô vì không muốn bị ảnh hưởng.

Dù công ty quản lý của Seo Ye Ji đã đưa ra tuyên bố chính thức nhưng bản thân nữ diễn viên lại không có phát ngôn trực tiếp nào về vấn đề này ở thời điểm đó. Một năm qua, sự nghiệp của Seo Ye Ji bị đóng băng. Nữ diễn viên từ chối xuất hiện trước truyền thông.

Seo Ye Ji được đánh giá là diễn viên trẻ vừa tài năng vừa xinh đẹp của màn ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Pinterest).

Tới cuối tháng 2/2022, Seo Ye Ji lần đầu lên tiếng về vụ việc, đưa ra lời xin lỗi chính thức và hứa hẹn nỗ lực thay đổi bản thân. Cô phát biểu: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã chia sẻ những điều này quá muộn. Chứng kiến những lời trách móc của công chúng, tôi đã dành thời gian để suy ngẫm về bản thân. Tôi xin lỗi vì khiến mọi người khó chịu. Tôi xin cúi đầu vì đã làm các bạn thất vọng".

Seo Ye Ji giải thích, những hành động sai của cô bắt nguồn từ sự non nớt. Cô sẽ nỗ lực cư xử cẩn thận, để khán giả thấy cô trưởng thành hơn. Sau gần một năm vắng bóng, Seo Ye Ji chuẩn bị trở lại trong phim truyền hình Eve của đài tvN (Hàn Quốc).

Tuy nhiên, sau lời nhận lỗi, Seo Ye Ji vẫn chịu sự công kích của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên không chân thành và xin lỗi vì bộ phim mới của cô sẽ ra mắt vào tháng 6 tới.

Seo Ye Ji bị khán Hàn Quốc quay lưng khi lộ thói quen thích điều khiển bạn trai (Ảnh: Naver).

Bộ phim truyền hình mới của Seo Ye Ji - Eve sẽ công chiếu vào tháng 6 tới. Seo Ye Ji đảm nhận vai nữ chính trong phim nên không muốn hình ảnh của bản thân làm ảnh hưởng tới dự án.

Ngày 4/3, vận đen tiếp tục theo đuổi Seo Ye Ji khi bố mẹ nữ diễn viên bị tố xung đột với hàng xóm. Một nhân chứng cho biết, Seo Ye Ji thường đậu xe sai quy định, ảnh hưởng tới hàng xóm. Dù được góp ý nhưng gia đình nữ diễn viên không thay đổi.

Đại diện của Seo Ye Ji phải lên tiếng giải thích: "Vấn đề nảy sinh do hiểu lầm. Gia đình Seo Ye Ji đã xin lỗi tất cả những người hàng xóm có liên quan sau khi họ phát hiện ra có khiếu nại. Một thời gian sau, gia đình Seo Ye Ji đã chuyển chỗ ở. Lời xin lỗi của có thành thật hay không là tùy thuộc vào cách diễn giải. Vấn đề đã được giải quyết".

Ngôi sao sinh năm 1990 được xem là diễn viên thực lực, khả năng diễn xuất đa dạng nhưng sự nghiệp của Seo Ye Ji liên tục gặp phốt, ảnh hưởng tới hình ảnh và tình cảm của công chúng dành cho cô.

Han So Hee

Han So Hee, sinh năm 1994, được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc. Năm 2020, cô trở thành gương mặt điện ảnh gây chú ý với vai diễn trong Thế giới hôn nhân.

Cô được truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao về nhan sắc, và được gọi là "tiểu Song Hye Kyo". Nữ diễn viên trẻ có nhiều hợp đồng quảng cáo và nhanh chóng gia nhập danh sách "nữ hoàng quảng cáo" xứ Hàn từ năm 2020. Chỉ trong khoảng nửa đầu năm 2020, nữ diễn viên đã ký khoảng 10 hợp đồng quảng cáo, đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Han So Hee được gọi là "tiểu Song Hye Kyo" và nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xuất sắc (Ảnh: Instagram).

Năm 2021, Han So Hee tiếp tục là cái tên được truyền thông nhắc đến khi góp mặt trong hai dự án phim truyền hình đặc sắc là Dẫu biết và My Name. Trong đó, dự án phim hành động My Name do Hàn Quốc sản xuất và phát sóng trên Netflix tạo tiếng vang.

Không đóng khung trong những nhân vật phim truyền hình tâm lý hiện đại, Han So Hee trở thành "đả nữ" mới của showbiz Hàn khi chấp nhận tăng cân, không ngại đau đớn, nguy hiểm để thực hiện những cảnh quay hành động.

Sự nghiệp của Han So Hee vụt sáng nhanh chóng trong năm 2021 khi cô có mặt trong nhiều bảng bình chọn, xếp hạng diễn viên của Hàn Quốc.

Đầu năm 2022, Han So Hee đã giành vị trí quán quân trong cuộc khảo sát tìm kiếm gương mặt Nữ diễn viên hứa hẹn bùng nổ trong năm 2022 của tạp chí Cine21. Cuộc khảo sát có sự tham gia của 62 chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông của Hàn Quốc nhằm tìm kiếm gương mặt sáng giá cho năm 2022.

Sự nổi tiếng cũng mang về cho Han So Hee những khoản thu nhập không nhỏ. Tháng 2 vừa rồi, người trong ngành bất động sản tiết lộ, Han So Hee đã tậu căn biệt thự rộng 274 m2 có giá 1,95 tỷ won (tương đương 39 tỷ đồng) tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Đặc biệt, nữ diễn viên đã thanh toán toàn bộ tiền nhà bằng tiền mặt vào trung tuần tháng 2/2022.

Năm 2022, dự án "Soundtrack #1" của Han So Hee sẽ ra mắt khán giả (Ảnh: News).

Han So Hee hiện là nữ diễn viên vừa tài năng, vừa nổi tiếng của Hàn Quốc. Trong tháng 3/2022, bộ phim tình cảm âm nhạc Soundtrack #1 có sự góp mặt của cô và bạn diễn Park Hyung Sik sẽ ra mắt khán giả.

Phim thuộc thể loại lãng mạn, kể về một người đàn ông và một người phụ nữ đã là bạn của nhau trong 20 năm. Khi sống chung được hai tuần, cả hai dần bắt đầu nhận ra tình cảm dành cho nhau. Bộ phim là sự kết hợp một câu chuyện tình yêu có liên quan với quá trình sản xuất âm nhạc.

Soundtrack #1 cũng là một trong những dự án đáng chờ đón trong năm 2022.

Han So Hee hiện nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị (Ảnh: Allure).

Được đánh giá khá thành công trong sự nghiệp nhưng Han So Hee tỏ ra rất khiêm tốn trước những lời khen ngợi: "Sự nổi tiếng không phải là mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Nhưng sau khi theo đuổi một công việc mà mình yêu thích, tôi đã bước sang tuổi 29 (cách tính tuổi của người Hàn Quốc). Được mọi người yêu mến là điều tuyệt vời nhưng cũng rất áp lực với chính tôi. Bởi lẽ tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự yêu mến của mọi người dành cho mình".

Han So Hee nhận định, cô may mắn vì được tham gia các dự án tốt và có những người đồng nghiệp xuất sắc.

Chỉ sau hai năm nổi tiếng, Han So Hee đã có thể tự tậu căn biệt thự rộng 274 m2 có giá 1,95 tỷ won cho mình (Ảnh: Nate).

Sự nghiệp và độ nổi tiếng của Han So Hee ngày càng bùng nổ (Ảnh: News).