Cửa hàng thời trang Hermès mới ở Hà Nội có gì đặc sắc?

Đó là hình ảnh về cửa hàng Hermès mới khai trương tại Hà Nội hôm 16/1.

Một góc trưng bày tại cửa hàng (Ảnh: Ban tổ chức).

Mặt tiền cửa hàng được thiết kế với các khung cửa sổ cao, sử dụng kính dọc để tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác mở và thoáng. Lối vào chính gây chú ý với biểu tượng đặc trưng của thương hiệu, đặt trên nền sàn tông vàng - hổ phách, được thực hiện bằng kỹ thuật khảm mosaic Faubourg, kết hợp hệ thống chiếu sáng.

Cửa hàng do công ty kiến trúc RDAI (Paris, Pháp) thiết kế, theo phong cách nội thất đương đại, kết hợp các gam màu tươi sáng với vật liệu có kết cấu nguyên bản. Một số chi tiết nội thất sử dụng sơn mài với cảm hứng bản địa, tạo điểm nhấn trong tổng thể không gian.

Châu Bùi tại buổi ra mắt cửa hàng. Trang phục Châu Bùi lựa chọn bảng màu trung tính pha màu nóng tạo nên một tổng thể hài hòa, phản ánh rõ tinh thần mùa mới của Hermès, thu hút mọi ánh nhìn (Ảnh: Ban tổ chức).

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại cửa hàng được tuyển chọn từ bộ sưu tập Émile Hermès và bộ sưu tập Nhiếp ảnh đương đại, bao gồm tranh hoa của họa sĩ Paul de Longpré và tác phẩm minh họa Cavalier sautant l’obstacle với hình tượng ngựa được thể hiện theo phong cách tối giản.

Dấu ấn địa phương được thể hiện qua các khung cửa sổ trưng bày, với tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Xuân Lam. Các tác phẩm điêu khắc đất nung tái hiện hình ảnh ngựa và một số biểu tượng quen thuộc của Hà Nội trong không gian mang màu sắc siêu thực.