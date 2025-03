Vợ cầu thủ Quang Hải sở hữu loạt túi hàng hiệu Hermès, Dior đắt giá

Chu Thanh Huyền (SN 2000) là vợ của cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Cặp đôi thành hôn sau ba năm hẹn hò.

Trước khi chính thức về chung một nhà với Quang Hải, Chu Thanh Huyền kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến, cô khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

Sau khi công khai mối quan hệ với cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền nhận được nhiều sự chú ý hơn, góp phần thúc đẩy công việc kinh doanh của cô phát triển.

Tháng 8/2021, cô từng gây chú ý khi để lộ số dư tài khoản hơn 2 tỷ đồng. Tháng 11/2023, bà xã Quang Hải tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi tiết lộ doanh thu một buổi phát sóng trực tiếp bán hàng của cô đạt 1,6 tỷ đồng với gần 5.000 đơn chỉ sau 60 phút.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng, Chu Thanh Huyền cũng vướng phải không ít ồn ào. Gần đây, những thông tin liên quan đến việc làm ăn của cô lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với bà xã Quang Hải để làm rõ thông tin nhưng phía Chu Thanh Huyền không phản hồi.

Bên cạnh nguồn thu nhập đáng kể, Chu Thanh Huyền còn thu hút sự chú ý với bộ sưu tập túi xách xa xỉ từ các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Cô cũng thường xuyên khoe đi mua sắm hàng hiệu cùng hội chị em.

Chiếc Hermès Birkin là một trong những mẫu túi cao cấp trong bộ sưu tập túi hiệu của Chu Thanh Huyền. Theo chuyên trang Madison Avenue Couture, túi Hermès Birkin hiện có giá 12.100 USD (khoảng 308,8 triệu đồng) cho kích thước 25cm và 13.300 USD (khoảng 339,4 triệu đồng) cho kích thước 30cm.

Mẫu túi này được xem là biểu tượng thời trang xa xỉ, luôn được săn đón trên thị trường.

Nằm trong nhóm "It Bags" (những mẫu túi biểu tượng được nhận diện trên toàn cầu), Birkin không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn được giới mộ điệu thời trang coi là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, đẳng cấp.

Là một tín đồ của thương hiệu thời trang Hermès, bà xã Quang Hải còn sở hữu thêm một chiếc Birkin 25 có màu cam rực rỡ.

Ngoài Birkin, Chu Thanh Huyền còn sở hữu một chiếc Hermès Picotin trị giá khoảng 16 triệu đồng. Ra mắt vào năm 2002, mẫu túi này sở hữu thiết kế tối giản với những đường nét thanh lịch, bề mặt da mềm mại và phom dáng cứng cáp. Chi tiết khóa kim loại tinh xảo cùng tay cầm chắc chắn tạo nên vẻ sang trọng nhưng vẫn tiện dụng.

Picotin nổi bật với phom dáng hình thang độc đáo, phần đáy rộng và thu hẹp dần về phía miệng túi tạo nên vẻ cân đối và hài hòa. Chất liệu da cao cấp với bề mặt mềm mại, kết hợp cùng những đường may sắc nét và chắc chắn, giúp tôn lên vẻ sang trọng đặc trưng của Hermès.

Ngoài ra, Chu Thanh Huyền còn sở hữu chiếc Mini Lady Dior màu đen phiên bản "Black Strass Cannage Satin", trị giá khoảng 123 triệu đồng. Thiết kế này gây ấn tượng với lớp phủ đính hạt lấp lánh, tạo hình họa tiết Cannage đặc trưng.

Một mẫu túi xa xỉ khác nằm trong bộ sưu tập túi hàng hiệu, Louis Vuitton On the go PM cũng được bà xã tiền vệ Quang Hải lựa chọn có giá trị 3.400 USD (khoảng 82,7 triệu đồng).

Mẫu túi Louis Vuitton On the go được thiết kế với ba kích cỡ: PM, MM và GM, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng. Theo giới thiệu từ thương hiệu, phiên bản PM nhỏ gọn, phù hợp để mang theo khi dạo phố. Phiên bản MM có kích thước vừa phải, hướng đến những người phụ nữ công sở hoặc yêu thích mua sắm. Trong khi đó, phiên bản GM có thiết kế rộng rãi, lý tưởng để sử dụng khi đi du lịch.

Chu Thanh Huyền lựa chọn và sử dụng phiên bản PM - mẫu túi nhỏ gọn nhưng vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của dòng On the go.

Túi On the go được thiết kế họa tiết in nổi trên da, tay cầm tròn bằng da, dây đeo dài có thể tháo rời giúp đa dạng cách sử dụng túi.

Bộ sưu tập túi xách chính là minh chứng cho độ chịu chơi hàng hiệu của bà xã cầu thủ Quang Hải. Bên cạnh túi, Chu Thanh Huyền cũng thường xuyên chi tiền cho các trang phục, phụ kiện, khăn quàng của những nhãn hàng xa xỉ.

Ảnh: Instagram Chu Thanh Huyền