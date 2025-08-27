Cận cảnh nhẫn đính hôn ước tính hàng triệu USD của Taylor Swift

Taylor Swift và Travis Kelce vừa thông báo đã chính thức đính hôn. Trên trang cá nhân có 281 triệu người đăng ký theo dõi, Taylor khoe cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương và khoảnh khắc ngọt ngào cô được bạn trai trao nhẫn.

Người đẹp viết chú thích hài hước dưới loạt ảnh đính hôn: "Cô giáo tiếng Anh và thầy giáo dạy gym của bạn sắp kết hôn".

Thông báo đính hôn của Taylor nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ khắp toàn cầu. Loạt ảnh nhanh chóng đạt hơn 21 triệu lượt “thả tim”, trong đó cả những ngôi sao nổi tiếng như David Beckham, Gigi Hadid, Katy Perry…

Taylor Swift khoe cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn của cô trên trang cá nhân có 281 triệu người theo dõi (Ảnh: Instagram).

Theo Page Six, chiếc nhẫn đặc biệt do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn nổi tiếng Kindred Lubeck.

Chuyên gia kim hoàn Benjamin Khordipour nhận định: “Kiểu dáng của chiếc nhẫn chắc chắn là một sự gợi nhớ đến thời Victoria, với phần chế tác vàng tinh xảo, mềm mại và trang trí cầu kỳ”.

Ông nhận định, chiếc nhẫn được chế tác thủ công từ vàng vàng 18k, với viên kim cương chính gắn bằng chấu nhọn tinh tế, hoàn toàn phù hợp với phong cách cổ điển.

Chuyên gia Benjamin Khordipour khen ngợi, chiếc nhẫn đính hôn của Taylor là chiếc nhẫn mà ông yêu thích trong năm nay. “Chúng tôi ước tính giá trị nhẫn của cô ấy khoảng 550.000 USD”, chuyên gia Benjamin Khordipour nói.

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn sau gần 2 năm công khai hẹn hò (Ảnh: Instagram).

Thợ kim hoàn George Khalife, người từng hợp tác với hàng loạt ngôi sao đình đám, cho rằng giá trị chiếc nhẫn có thể lên tới 5 triệu USD. Ông cho biết, chiếc nhẫn của Taylor hiện được yêu chuộng và có thể được định giá từ 3,5 triệu USD đến 5 triệu USD.

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 9/2023. Kể từ đó, họ luôn xuất hiện tình tứ bên nhau.

Giọng ca Lover nhiều lần ra sân cổ vũ bạn trai thi đấu. Travis cũng theo bạn gái tới nhiều địa điểm để ủng hộ chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour của cô.

Trong hai tháng nghỉ ngơi sau khi kết thúc chặng lưu diễn châu Âu vào cuối tháng 8/2024, Taylor được cho là chủ yếu ở Kansas City (Mỹ), quê hương của Travis.

Taylor Swift hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, người hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Taylor Swift (SN 1989) được xem là một biểu tượng nhạc pop và một ngôi sao có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, phá vỡ mọi khuôn mẫu được thiết lập trước đó.

Tạp chí Times đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Ngôi sao sinh năm 1989 hiện có hơn 281 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram và 33 triệu người theo dõi trên TikTok. Sự nghiệp rực rỡ của cô gắn liền với những bài hát xếp hạng hàng đầu và chính Taylor có tác động mạnh mẽ tới phụ nữ toàn cầu.

Nữ ca sĩ 35 tuổi nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của ca sĩ đình đám lên tới 1,1 tỷ USD và hoàn toàn thu được từ hoạt động ca hát.

Taylor và Travis Kelce đã có những giây phút ngọt ngào trong 2 năm đồng hành trước khi đính hôn (Ảnh: Getty Images).

Travis Kelce là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hiện thi đấu ở vị trí Tight End (trung vệ đuôi) cho đội bóng Kansas City Chiefs ở giải NFL. Kelce đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội, cũng như có thể đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các trận đấu của Chiefs.

Ngoài sân bóng, anh rất hòa đồng và không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với người hâm mộ, cũng như có một chương trình podcast thành công mang tên New Heights. Theo tờ Celebrity Net Worth, tài sản của Travis Kelce ước tính hơn 30 triệu USD.

Trong gần 2 năm bên nhau, cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96m khen bạn gái là người chuyên nghiệp và tài năng nhất. Về phần mình, giọng ca nổi tiếng bị chinh phục bởi sự ngọt ngào, mạnh mẽ và thấu hiểu mà bạn trai luôn dành cho cô.