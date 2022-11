Công ty quản lý của Park Min Young bất ngờ bị cảnh sát khám xét

Theo nguồn tin từ đài SBS (Hàn Quốc), cuộc khám xét diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ. Hook Entertainment hiện là công ty giải trí quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc như nữ diễn viên Park Min Young, nam diễn viên kiêm ca sĩ Lee Seung Gi, nam diễn viên Lee Seo Jin, Lee Sun Hee và nữ diễn viên xứ Hàn từng đoạt giải Oscar - Yoon Yeo Jeong.

Việc cảnh sát đột ngột khám xét một công ty giải trí của Hàn Quốc là chuyện hiếm gặp. Do vậy, truyền thông và dư luận Hàn Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt cho sự việc.

Hiện, nguyên nhân khám xét Hook Entertainment vẫn chưa được cảnh sát tiết lộ. Tuy nhiên, một chuyên gia nhận định, công ty giải trí xứ Hàn có thể bị điều tra do những vấn đề nội bộ.

Ngày 10/11, công ty giải trí Hook Entertainment của Hàn Quốc bất ngờ bị cảnh sát khám xét và thu thập chứng cứ trong 5 tiếng (Ảnh: SBS).

Một nguồn tin khác cho rằng, Hook Entertainment có thể bị khám xét do có liên quan đến những công ty của đại gia Kang Jong Hyun - bạn trai cũ của Park Min Young. Trước đó vài ngày, ba công ty của đại gia Kang Jong Hyun bị kiểm tra để làm rõ các sai phạm trong quá trình hoạt động.

Doanh nhân Kang Jong Hyun có cổ phần tại Hook Entertainment. Anh được truyền thông xứ Hàn quan tâm sau khi mối quan hệ tình cảm giữa anh và nữ diễn viên Park Min Young, một trong những nghệ sĩ trực thuộc sự quản lý của Hook Entertainment, được phát hiện.

Một nguồn tin cho hay, Kang Jong Hyun đầu tư vào công ty quản lý Hook của nữ diễn viên. Chị gái của Park Min Young cũng giữ vai trò CEO một trong số các công ty do Kang thành lập.

Theo Dispatch, trên danh thiếp cá nhân, Kang Jong Hyun giới thiệu là chủ tịch của sàn giao dịch tiền ảo Bithumb cùng một số công ty khác. Trang Dispatch cho biết, Kang Jong Hyun từng dính líu đến vụ án lừa đảo từ năm 2013 đến năm 2014. Theo cáo buộc, anh lừa đảo khoảng 3,5 tỷ won (hơn 65 tỷ đồng) bằng cách gian dối báo cáo tài chính.

Một số nguồn tin cho rằng, việc khám xét của công ty giải trí Hook Entertainment liên quan tới doanh nhân Kang Jong Hyun (phải) - bạn trai cũ của nữ diễn viên Park Min Young (Ảnh: Sina).

Sau đó, Kang Jong Hyun bị buộc tội gian lận và giả mạo tài liệu cá nhân. Năm 2016, Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) kết án Kang Jong Hyun 3 năm quản chế. Năm 2014-2015, anh vay một công ty tài chính và bỏ túi số tiền hơn 10 tỷ won (185 tỷ đồng).

Mới đây, chương trình điều tra PD Note của Hàn Quốc tiếp tục hé lộ cuộc sống tai tiếng của doanh nhân Kang Jong Hyun. Theo đó, trong giai đoạn từ 2017 đến 2020, Kang Jong Hyun thường chi từ 100 - 300 triệu won (1,8 tỷ đồng - 5,4 tỷ đồng) mỗi đêm ở các hộp đêm tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Đại gia này được cho là đang nợ 20 tỷ won (371 tỷ đồng) và không có khả năng thanh toán do không có tài sản đứng tên.

Với đời tư tai tiếng của Kang Jong Hyun, chuyện tình của Park Min Young với doanh nhân họ Kang bị khán giả hâm mộ nữ diễn viên phản đối. Một ngày sau khi thông tin hẹn hò của Park Min Young và Kang Jong Hyun được truyền thông đăng tải, mỹ nhân xứ Hàn thông báo, cô và doanh nhân sinh năm 1982 đã chia tay.

Tháng 10 vừa rồi, chia sẻ với truyền thông, đại gia họ Kang cho biết, anh chủ động chia tay Park Min Young vì không muốn làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô. Kang Jong Hyun phủ nhận việc bao nuôi nữ diễn viên và khẳng định chiếc xe hơi sang trọng Park Min Young đi không phải quà anh tặng. Chị gái của Park Min Young cũng đã rời vị trí CEO của công ty.

Hình ảnh và danh tiếng của Park Min Young bị ảnh hưởng khi mối quan hệ tình cảm giữa cô và doanh nhân Kang Jong Hyun được hé lộ (Ảnh: Naver).

Dù nhanh chóng kết thúc chuyện tình với Kang Jong Hyun nhưng danh tiếng của Park Min Young vẫn bị tổn hại sau vụ việc. Đặc biệt, vụ việc công ty quản lý Hook Entertainment bị điều tra mới đây khiến hình ảnh của nữ diễn viên tiếp tục bị ảnh hưởng và gắn liền với doanh nhân Kang Jong Hyun.

Park Min Young, sinh năm 1986, nổi tiếng với các bộ phim Sungkyunkwan Scandal, Thư ký Kim sao thế?, City Hunter (Thợ săn thành phố)… Cô thuộc lứa diễn viên 8X vừa có tài vừa có sắc của màn ảnh xứ Hàn.

Gần đây, nữ diễn viên tham gia bộ phim truyền hình Love in Contract cùng nam diễn viên Go Kyung Pyo. Tuy nhiên, dự án này không quá thành công do ảnh hưởng từ ồn ào mối quan hệ tình cảm giữa cô và doanh nhân Kang Jong Hyun.