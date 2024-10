Lý do chỉ có 11 vở diễn tham gia Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2024

Chiều 28/10, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2024.

Toàn cảnh họp báo về Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2024 (Ảnh: Cẩm Tú).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - cho biết, năm nay có 5 liên hoan như: Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 tổ chức tháng 5 tại TP Hải Phòng, Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024 tại TP Thái Nguyên hồi tháng 6, Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 đang diễn ra tại TP Cần Thơ.

Trong tháng 11 có Liên hoan Sân khấu TPHCM và Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2024 cùng diễn ra. Vì thế, số lượng vở diễn tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng khá ít.

Lý do là theo quy định, mỗi đơn vị đăng ký một tác phẩm và các tác phẩm tham dự liên hoan chưa tham dự các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.

"Tuy số lượng vở diễn tham dự liên hoan ít, nhưng điều đáng mừng là 100% các vở diễn này đều dựng mới", ông Chương nhận định.

Theo đó, 11 vở tham gia đến từ 11 đơn vị: Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Hải Phòng, Nhà hát Chèo Bắc Giang, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội và Sân khấu Lucteam.

Các tác phẩm tham dự liên hoan đều có chủ đề, tư tưởng, nội dung rõ ràng; phản ánh sinh động về mọi mặt của đời sống xã hội, đất nước, con người Việt Nam.

Nhiều tác phẩm có nội dung gắn với địa danh, lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội trong quá khứ và hiện tại; đề cao cái đẹp và các giá trị nhân văn; lên án cái xấu, cái ác, sự thấp hèn, có tác động tích cực đến đời sống xã hội, thể hiện rõ các chức năng, nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ trong tác phẩm.

Khi được hỏi rằng, vì sao lại tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2024 vào thời điểm đầu tháng 11 mà không phải trong tháng 10? Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội - cho biết, thời gian qua, nhất là trước ngày 10/10, Hà Nội tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Một cảnh trong vở "Ông không phải là bố tôi" của Nhà hát Tuổi trẻ. Vở diễn sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

"Liên hoan sân khấu Thủ đô là một hoạt động hấp dẫn và có giá trị nghệ thuật cao. Chúng tôi chọn sau ngày kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tổ chức để khán giả có thể thưởng thức đầy đủ và sâu sắc hơn các tác phẩm. Các đơn vị nghệ thuật cũng có thời gian sáng tạo, trau chuốt tác phẩm với chất lượng tốt nhất", ông Hồng nói.

Theo đó, khán giả Thủ đô có thể thưởng thức miễn phí các tác phẩm tham gia liên hoan tại: Rạp Đại Nam, Rạp Công Nhân, Rạp Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Sân khấu biểu diễn rối nước Hoàng thành Thăng Long.