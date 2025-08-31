"Anh tài" BB Trần suýt gặp sự cố khi biểu diễn treo người trên cao

Mở đầu chương trình, BB Trần đưa khán giả nhìn lại hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai thông qua loạt trang phục kết hợp cùng ca khúc mới mang tên Born to be, mở ra một không gian âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân.

Mỗi lần xuất hiện, BB Trần không ngừng sáng tạo khi mang đến những bản phối và cách thể hiện mới mẻ, kể cả với những ca khúc quen thuộc như Cánh hồng phai. Tiết mục này được BB Trần trình diễn kết hợp nhảy tango, dù trước đó chỉ mới tập luyện 3 ngày.

BB Trần suýt gặp sự cố khi treo người trên cao (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, trong đêm diễn, BB Trần suýt gặp sự cố té ngã khi trình diễn ca khúc mới Healing, kết hợp với phần đu lồng chỉ được tập luyện trong vài giờ.

Nam nghệ sĩ cho biết, nguyên nhân là do anh bị đuối sức sau phần biểu diễn Cánh hồng phai kết hợp vũ đạo trước đó. Tuy nhiên, anh đã kịp khắc phục và mang đến phần kết màn mãn nhãn, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

BB Trần hát cùng người đồng hành với mình hơn 1 thập kỷ (Ảnh: Ban tổ chức).

Khoảnh khắc được cho là bùng nổ nhất đêm nhạc chính là khi BB Trần khép lại bằng ca khúc “Cầu hôn” cùng người đã đồng hành với anh hơn một thập kỷ qua. Hình ảnh này khiến mang lại cái kết trọn vẹn cho chương trình.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của nhiều khách mời như Jun Phạm, Neko Lê, Huy R, Ngọc Phước, Hải Triều...