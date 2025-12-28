Dâu cả nhà Beckham nỗ lực thoát ánh hào quang của gia đình chồng

Tháng 12, vợ chồng Brooklyn và Nicola khiến dư luận xôn xao khi chặn mọi kết nối với gia đình Beckham trên mạng xã hội.

Theo một số nguồn tin, Brooklyn quyết định hành động như vậy vì không muốn cha mẹ hay anh chị em có sự tương tác với mình qua các nền tảng cá nhân. Điều này khiến gia đình Beckham rất đau lòng, dù họ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và cư xử văn minh.

Vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola đón Giáng sinh tại Mỹ cùng gia đình Peltz (Ảnh: Instagram).

Trong suốt năm qua, Brooklyn và Nicola đã vắng mặt trong mọi sự kiện gia đình, từ chối mọi tương tác với vợ chồng David Beckham. David và Victoria thực sự thất vọng và lo sợ sẽ mất con trai cả trong một ngày không xa.

Cuối tuần này, trên trang cá nhân, Brooklyn và Nicola đăng loạt ảnh về mùa lễ ấm cúng tại dinh thự của nhà Peltz tại Mỹ. Cặp đôi diện đồ đôi màu đỏ nổi bật, cùng những hình ảnh tình cảm ôm nhau ngọt ngào. Nicola cũng gửi lời chúc Giáng sinh hạnh phúc, ấm áp đến tất cả.

Tuy nhiên, vóc dáng gầy gò của Nicola khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Trong một số bức ảnh, thềm ngực của cô cũng lộ rõ. Dù nhận được nhiều bình luận về ngoại hình, Nicola không lên tiếng trả lời, mà chỉ chia sẻ rằng cô đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên những người yêu thương.

Nicola Peltz, con dâu của nhà Beckham, khiến nhiều người lo lắng khi để lộ dáng vóc gầy gò (Ảnh: Instagram).

Tại Anh, gia đình Beckham cũng đang tận hưởng không khí đón Giáng sinh và năm mới vui vẻ. Victoria Beckham đăng tải video ca ngợi David là "một người bố tuyệt vời", ghi lại khoảnh khắc anh nhảy cùng con gái Harper theo ca khúc Islands in the Stream của Kenny Rogers và Dolly Parton. Đây là bài hát quen thuộc trong các dịp sum họp gia đình Beckham và từng tạo nên trào lưu trên TikTok vào năm 2024.

Victoria cũng đăng video nhảy cùng chồng theo ca khúc Guilty của Barbra Streisand và Barry Gibb, trong đó có câu hát: "Chúng ta chẳng có gì phải xin lỗi cả". Cô chú thích: "David và Victoria mang đến phiên bản Barry và Barbra tuyệt vời nhất vào ngày Giáng sinh. Gửi những nụ hôn từ chúng tôi".

Gia đình Beckham đoàn tụ tại Anh và đón kỳ nghỉ lễ bên nhau (Ảnh: Instagram).

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz, gia đình sở hữu tài sản lên tới 1,67 tỷ USD.

Cô bắt đầu mối quan hệ với Brooklyn Beckham vào tháng 10/2019 và chỉ sau đó một năm, Brooklyn cầu hôn cô. Cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh vào tháng 4/2022.

Dù được biết đến là một nữ diễn viên với nhiều vai diễn nổi bật, từ The Last Airbender (2010) đến Transformers: Age of Extinction (2014), Nicola không chỉ dừng lại ở đó.

Năm 2024, cô ra mắt bộ phim độc lập Lola, một dự án nhận được đánh giá cao từ giới phê bình. Nicola khẳng định rằng, cô muốn thoát khỏi hình ảnh "con gái của gia đình giàu có" để xây dựng sự nghiệp riêng biệt.

Ngoài công việc diễn xuất, Nicola cũng là một gương mặt quen thuộc trong làng thời trang, xuất hiện tại các sự kiện lớn như Met Gala và Tuần lễ thời trang Paris. Cô chia sẻ rằng thời trang là cách cô thể hiện bản thân một cách tự do và sáng tạo.

Nicola Peltz nỗ lực xây dựng sự nghiệp riêng suốt thời gian qua (Ảnh: News).

Dù đang gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp, Nicola vẫn phải đối mặt với những mâu thuẫn với gia đình Beckham.

Theo một số nguồn tin, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng ngày càng căng thẳng, đặc biệt là việc họ không mời gia đình Beckham tham dự lễ cưới lại của mình tại Mỹ vào tháng 8 vừa qua. Gia đình Beckham chỉ biết về sự kiện khi đọc được các bài viết trên mạng xã hội.

Trong khi Nicola vướng phải nhiều chỉ trích từ truyền thông, bạn bè của cô và Brooklyn đều lên tiếng bênh vực. Một người bạn của cô tiết lộ, Nicola cảm thấy bị tổn thương khi bị miêu tả như một người độc ác, tâm cơ.

Brooklyn cũng đã lên tiếng bày tỏ tình cảm với vợ trên mạng xã hội, khẳng định "luôn chọn vợ" và tin rằng cô sẽ là một người mẹ tuyệt vời.

Dù đối mặt với nhiều áp lực và ồn ào, Nicola vẫn tập trung vào công việc và mối quan hệ vợ chồng. Cặp đôi đã mua nhà tại Mỹ và đang chuẩn bị mở một nhà hàng đồ ăn nhanh.

Nicola Peltz và mẹ chồng, Victoria Beckham (Ảnh: News).

Đồng thời, Nicola còn bận rộn với bộ phim Pretty Ugly, trong đó cô thủ vai một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội, gây rạn nứt trong gia đình.

Trong khi đó, Victoria Beckham được cho là đang phải đối mặt với "cơn ác mộng tồi tệ nhất" khi chứng kiến mối quan hệ giữa con trai và gia đình rạn nứt. Cô lo lắng về tương lai của gia đình và mong mỏi mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.

Một số nguồn tin cho rằng, Nicola, vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, luôn bị truyền thông đặt lên bàn cân so sánh với mẹ chồng, Victoria Beckham. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, kéo theo những rạn nứt khác giữa Brooklyn và bố mẹ.