Thái độ của Brooklyn Beckham giữa sóng gió rạn nứt với cha mẹ

Trên kênh TikTok cá nhân, Brooklyn vừa đăng tải đoạn clip đi dạo trên đường phố với nhạc nền ca khúc Telephone của Lady Gaga. Anh chọn một câu hát làm lời chú thích: “Sorry I can not hear you. I'm kinda busy” (Xin lỗi, tôi không nghe rõ bạn nói. Tôi đang rất bận), được in đậm, khiến nhiều người cho rằng đây là thông điệp ngầm giữa tâm bão dư luận.

Trước đó, Brooklyn được cho là đã chặn tài khoản Instagram của cha mẹ cùng các em ruột. Vợ anh - Nicola Peltz - cũng có hành động tương tự.

Brooklyn Beckham chia sẻ gây chú ý giữa cơn bão mâu thuẫn với gia đình (Ảnh: TikTok).

Một nguồn tin thân cận với gia đình Beckham khẳng định David và Victoria không hề chủ động cắt liên lạc với con trai. “Việc họ vẫn theo dõi Brooklyn là cách để nói rằng cha mẹ luôn yêu thương và dõi theo con”, người này chia sẻ.

Cruz Beckham, em trai của Brooklyn, cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn cha mẹ cắt liên lạc với con trai. Anh cho biết cả gia đình phát hiện bị Brooklyn chặn mà không hề hay biết trước.

Theo The Mirror, mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ việc Brooklyn không thoải mái khi mẹ anh - Victoria Beckham - thường xuyên thể hiện tình cảm với con trai trên truyền thông và mạng xã hội.

Gần đây, Victoria đã “thích” một video Brooklyn chia sẻ công thức nấu ăn, hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nam đầu bếp trẻ cảm thấy khó chịu, dẫn tới việc chặn toàn bộ gia đình.

Sau đó, nhiều người hâm mộ kêu gọi Brooklyn làm lành, nhấn mạnh thông điệp “gia đình là trên hết”. Tuy nhiên, Brooklyn dường như giữ thái độ im lặng và không có dấu hiệu nhượng bộ.

Vợ chồng Beckham buồn lòng nhưng vẫn cố gắng cư xử tử tế khi con trai cả không liên lạc với gia đình (Ảnh: Instagram).

Những tin đồn bất hòa trong gia đình Beckham xuất hiện từ tháng 5, khi Brooklyn và Nicola vắng mặt trong hàng loạt sự kiện gia đình. Cặp đôi cũng không mời nhà Beckham tham dự lễ cưới lại tại Mỹ hồi tháng 8. Trên mạng xã hội, Brooklyn thường xuyên bày tỏ tình cảm với vợ và gia đình Peltz, trong khi hiếm khi nhắc đến cha mẹ ruột.

Dịp Giáng sinh năm nay, Brooklyn ở Miami (Mỹ) để đón lễ cùng gia đình vợ, tiếp tục làm dấy lên đồn đoán về sự xa cách. Trước đó, bà Jackie - bà nội của Brooklyn - đăng hình chiếc tất Giáng sinh mang tên anh, được cho là lời nhắn nhủ mong cháu trai trở về đoàn tụ. Lần cuối cùng vợ chồng Brooklyn gặp vợ chồng Beckham là từ tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, Victoria Beckham dường như chọn cách phớt lờ ồn ào. Trên mạng xã hội, cô liên tục đăng tải các video quảng bá thời trang và mỹ phẩm cá nhân, xuất hiện rạng rỡ bên cộng sự, không đề cập đến chuyện gia đình.

Vợ chồng David và Victoria Beckham có 4 người con, gồm 3 con trai và 1 con gái. Trong nhiều năm, gia đình Beckham được công chúng và giới đồng nghiệp ngưỡng mộ bởi hình ảnh gắn bó và đoàn kết.

Vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola tận hưởng kỳ nghỉ lễ năm nay với gia đình của Nicola tại Miami (Ảnh: Getty Images).

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai cả của cặp đôi nổi tiếng. Anh kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022 và hiện theo đuổi các lĩnh vực như người mẫu, nhiếp ảnh và kinh doanh ẩm thực.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú người Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Theo Forbes, ông Nelson Peltz (79 tuổi) đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,67 tỷ USD.

Gia đình Beckham vốn được xem là hình mẫu gắn kết trong giới giải trí. Vì vậy, thái độ xa cách của Brooklyn Beckham không chỉ khiến người thân buồn lòng mà còn khiến công chúng tiếc nuối trước hình ảnh một gia đình từng được ngưỡng mộ bậc nhất làng giải trí.