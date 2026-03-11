Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Có ít tiền gửi tiết kiệm, lý do không dùng Facebook

Nghệ sĩ Quốc Tuấn sinh năm 1961, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim như Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi…

Năm 2007, anh tham gia phim Luật đời rồi gần như rút khỏi màn ảnh để dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai. Năm 2026 đánh dấu cột mốc 65 tuổi của nam nghệ sĩ - quãng thời gian đủ dài để trải qua gần như trọn vẹn những thăng trầm của nghề diễn cũng như những biến cố riêng trong đời sống.

Sau nhiều năm lặng lẽ, Quốc Tuấn bắt đầu trở lại với một số dự án điện ảnh, trong đó có phim Tết Mùi phở.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ về cuộc sống và lý do không dùng Faecbook (Ảnh: Nguyễn Hà Nam)

Nam nghệ sĩ cho biết, dù không xuất hiện trên màn ảnh trong thời gian dài, anh vẫn duy trì công việc trong lĩnh vực hình ảnh. Anh làm đạo diễn phim ngắn, quay TVC và thực hiện các phim tài liệu để đảm bảo thu nhập.

Theo Quốc Tuấn, nhiều năm làm nghề giúp anh xây dựng được uy tín nhất định trong giới làm phim. Vì vậy, khi cần một diễn viên có kinh nghiệm và tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhiều ê-kíp vẫn nhớ tới anh.

Thậm chí trong giới làm phim còn truyền tai nhau một câu nói vui: Nếu hôm nào có Quốc Tuấn tham gia, cả đoàn thường kết thúc công việc sớm hơn dự kiến.

Nam nghệ sĩ kể: “Các đoàn phim hay nói đùa với nhau rằng: “Hôm nay có Tuấn quay thì cả đoàn sẽ được về sớm”. Thực ra điều đó cũng đúng phần nào, vì tôi làm việc rất nhanh và tập trung. Tôi không nhận nhiều phim truyền hình vì quay kéo dài, mất nhiều thời gian mà đôi khi kịch bản lại không khiến mình thấy hứng thú”.

Ở tuổi 65, Quốc Tuấn gần như không xuất hiện trên mạng xã hội. Anh cho biết, từng có nhiều lời đề nghị giúp anh xây dựng và quản lý trang cá nhân để khai thác thương mại. Tuy nhiên, anh đều từ chối. Với anh, hình ảnh nghề nghiệp và những tác phẩm đã làm mới là giá trị bền vững.

Theo nam nghệ sĩ, tiền bạc là điều ai cũng cần, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi sự bình yên.

Nam nghệ sĩ và con trai - Bôm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Không nghệ sĩ nào dư giả tiền bạc cả, đa số chỉ cần đủ ăn đủ sống là tốt rồi. Tôi cũng cần tiền, nhưng tôi coi trọng sự thanh thản hơn. Mạng xã hội là nơi dễ khiến người ta bị tổn thương. Mình lên đó kiếm được đồng tiền mà phải nghe những “anh hùng bàn phím” chửi bới thì bất nhẫn vô cùng”, anh bộc bạch.

Quốc Tuấn cho hay, anh thích chia sẻ về nghề nghiệp, về sự nghiêm túc trong nghệ thuật để các bạn trẻ hiểu hơn, không muốn nói nhiều về đời tư cá nhân. Đặc biệt, anh rất hạn chế nhắc tới con trai - Bôm (tên thật là Anh Tuấn).

“Có người ác ý nói rằng, tôi lôi con ra để PR sau bao năm không làm nghề. Nghe những lời như thế tôi tổn thương kinh khủng. Bao năm qua tôi tự lo mọi việc của mình, chẳng cần ai làm gì giúp. Vì thế tôi chọn cách tránh xa thị phi”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Với anh, những niềm vui giản dị trong đời sống thường ngày đôi khi đáng quý hơn nhiều so với sự ồn ào trên mạng.

Anh thẳng thắn nói: “Thà buổi sáng dậy ăn một món ngon, uống cà phê với bạn thân còn dễ chịu hơn là lên mạng rồi rước bực vào người. Có khi nóng mắt, bật vài câu lại thành chuyện”.

Trong giai đoạn khó khăn khi con trai phải điều trị bệnh, nhiều khán giả từng bày tỏ mong muốn hỗ trợ tài chính cho gia đình anh. Dù rất trân trọng tình cảm đó, Quốc Tuấn cho biết anh luôn cố gắng tự lo liệu cuộc sống.

Suốt nhiều năm rời xa màn ảnh, anh vẫn làm việc âm thầm phía sau máy quay để duy trì nguồn thu nhập. Vì vậy, anh không muốn nhận sự giúp đỡ khi bản thân vẫn còn khả năng.

“Cái gì mình làm được thì cứ làm. Khi nhận sự giúp đỡ, nó lại trở thành một gánh nặng khác. Nếu mỗi người cho một ít, nghìn người cho, bản thân lại mang nợ nghìn người. Cuộc sống như thế không hề dễ dàng”, anh bày tỏ.

Quốc Tuấn cũng cho biết: “Tôi cũng có một khoản tích góp, tiền tiết kiệm sau nhiều năm làm nghề và thực hiện các dự án hình ảnh. Nhờ vậy, gia đình vẫn duy trì được cuộc sống ổn định mà không phải phụ thuộc vào ai”.

Quốc Tuấn thừa nhận bản thân là người ngăn nắp, cẩn thận (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên ngoài phim trường, cuộc sống của Quốc Tuấn khá giản dị. Anh thường xuyên đi chợ dân sinh gần nhà và vẫn được nhiều người nhận ra. Bà con tiểu thương khá quý mến nam diễn viên, một phần vì tính cách cởi mở, phần khác vì anh hiếm khi mặc cả khi mua đồ.

“Tôi đi chợ chắc các bà cũng thích, vì họ bán giá thế nào tôi trả đúng như vậy. Mua rau cũng là cách ủng hộ bà con, có thêm vài nghìn lẻ tôi gửi luôn, chứ không mặc cả hay mắc “bệnh ngôi sao” gì cả”, anh nói.

Trong đời sống thường ngày, Quốc Tuấn tự nhận mình là người khá ngăn nắp, cẩn thận. Nhiều người vì thế cho rằng anh “khó tính”. Theo Quốc Tuấn, trong xã hội hiện nay đôi khi có sự nhầm lẫn giữa “khó tính” và “yêu cầu đúng chuẩn mực”.

Ở tuổi 65, Quốc Tuấn hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Căn nhà của Quốc Tuấn vì thế lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Phần lớn việc dọn dẹp anh tự làm, chỉ riêng những công việc cần nhiều thời gian như lau dọn kỹ trong nhà thì anh nhờ một sinh viên đến hỗ trợ mỗi tuần 2 buổi.

Điều đặc biệt là sinh viên này đã gắn bó với gia đình anh suốt nhiều năm. “Bạn ấy đến giúp tôi từ khi còn học năm nhất đại học, bây giờ đi làm lương rất cao rồi nhưng vẫn qua giúp. Tôi hay đùa là mình có tay nuôi người làm”, Quốc Tuấn kể.

Nam nghệ sĩ cho biết từ trước tới nay, những người từng làm việc trong nhà anh đều gắn bó. Theo anh, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau.

“Mình tôn trọng người ta, chủ ăn gì thì người làm ăn nấy, giúp đỡ họ hết lòng. Khi họ gặp khó khăn mình cũng cố gắng hỗ trợ. Vì thế ai đến làm cũng gắn bó rất lâu”, anh nói.

Ở tuổi 65, Quốc Tuấn chọn cho mình nhịp sống chậm rãi, tránh xa những ồn ào không cần thiết. Với anh, sự bình yên trong đời sống cá nhân đôi khi quan trọng không kém ánh đèn sân khấu - nơi anh đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ của cuộc đời nghệ sĩ.