Sự thật vụ Erik bị cháy đôi cánh trong đêm nhạc 50.000 khán giả ở Hà Nội

Sự cố hay hiệu ứng?

Cụ thể, trong đại nhạc hội quy tụ 50.000 khán giả diễn ra gần đây ở Hà Nội, Erik mang đến tiết mục Dù cho tận thế được dàn dựng công phu từ âm nhạc đến hình ảnh. Điểm nhấn của tiết mục là hình ảnh nam ca sĩ xuất hiện với đôi cánh khổng lồ được gắn sau lưng.

Tuy nhiên, ở đoạn cao trào, một bên cánh bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người có mặt tại sự kiện không khỏi hoang mang. Dù vậy, Erik vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành phần trình diễn, thậm chí vẫn thể hiện trọn vẹn những nốt cao của ca khúc. Nhân viên hậu trường sau đó nhanh chóng lên sân khấu xử lý và dập tắt ngọn lửa.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ lại gặp “sự cố khó đỡ”, đồng thời dành lời khen cho thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp của anh trên sân khấu. Erik sau đó cũng chia sẻ lại video này kèm những bình luận hài hước.

Đôi cánh bốc cháy khi Erik đang biểu diễn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi clip lan truyền rộng rãi, Eipi Quỳnh - người chuyên thiết kế trang phục cosplay và phụ kiện cho nhiều nghệ sĩ - cho biết chính cô cùng ê-kíp là đơn vị thực hiện bộ cánh cho Erik, đồng thời hé lộ nhiều chi tiết thú vị phía sau màn trình diễn.

Theo Eipi Quỳnh, hiệu ứng đôi cánh bốc cháy thực chất là một phần trong ý tưởng dàn dựng, nhằm tạo điểm nhấn cho tiết mục chứ không phải sự cố ngoài ý muốn. Ý tưởng này do chính Erik đề xuất cho màn biểu diễn.

Đôi cánh có chiều dài khoảng 5m, nặng khoảng 3-4kg và được làm chủ yếu từ xốp EVA cùng một số loại xốp chuyên dụng để tạo hình. Dù trọng lượng không quá nặng, bộ cánh lại có kích thước lớn, cồng kềnh và có thể ảnh hưởng đến việc giữ thăng bằng khi gặp gió mạnh.

Về chi phí, Eipi Quỳnh hé lộ với phóng viên Dân trí, riêng phần đôi cánh có giá trên dưới 20 triệu đồng. Để hoàn thiện, ê-kíp mất khoảng hai tuần thực hiện, sau khi nhận lời đặt hàng từ phía Erik trước đêm diễn khoảng một tháng rưỡi.

Đây cũng là lần đầu tiên nhóm thực hiện hiệu ứng cháy trên trang phục nên phải dành nhiều thời gian thử nghiệm và hướng dẫn cách sử dụng cho ê-kíp sân khấu. Ban đầu, Erik còn muốn thiết kế đôi cánh lớn hơn để tạo hiệu ứng cháy mạnh hơn, nhưng nhóm sản xuất phải tính toán lại để đảm bảo yếu tố an toàn.

“Erik đầu tư rất nhiều cho các tiết mục biểu diễn và khá táo bạo trong ý tưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ê-kíp cũng phải tiết chế bớt một số chi tiết”, Eipi Quỳnh chia sẻ.

Do có hiệu ứng cháy, ê-kíp đã chuẩn bị tổng cộng ba bộ cánh, vừa để thử nghiệm vừa dùng cho phần trình diễn chính thức. Nhóm cũng tính toán trước nhiều kịch bản rủi ro để có thể xử lý nhanh nếu ngọn lửa cháy lớn hơn dự kiến.

Theo Eipi Quỳnh, khi theo dõi phần trình diễn trên sân khấu, cả đội ngũ đều khá hài lòng vì mọi thứ diễn ra gần như đúng với kế hoạch. Dù nhiều khán giả tưởng đó là sự cố, với ê-kíp sản xuất, đây lại là chi tiết tạo hiệu ứng sân khấu khá ấn tượng.

Erik nói gì về khoảnh khắc đôi cánh bốc cháy?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, về quá trình chuẩn bị cho tiết mục Dù cho tận thế, Erik cho biết anh cùng ê-kíp sáng tạo muốn tạo một khoảnh khắc thật ấn tượng, mang hình ảnh “thiên thần sa ngã”, phù hợp với tinh thần hơi u tối và kịch tính của ca khúc. Từ ý tưởng đó, cả nhóm quyết định sử dụng đôi cánh làm điểm nhấn thị giác cho phần trình diễn.

Theo nam ca sĩ, kế hoạch ban đầu là đôi cánh sẽ bốc cháy nhẹ ở đoạn cao trào để tạo hiệu ứng sân khấu. Trang phục được chuẩn bị khá kỹ, ê-kíp cũng tính toán để lửa chỉ cháy trong thời gian ngắn và đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên khi biểu diễn thực tế, lửa bén nhanh hơn dự kiến, khiến đôi cánh bốc cháy mạnh hơn kế hoạch. Nhân viên hậu trường sau đó đã nhanh chóng lên sân khấu để dập lửa, tránh để ngọn lửa lan rộng.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Erik thừa nhận anh có chút bất ngờ vì ngọn lửa cháy nhanh và mạnh hơn lúc tập luyện. Dù vậy, phản xạ đầu tiên của anh vẫn là giữ bình tĩnh để tiếp tục hát và hoàn thành trọn vẹn tiết mục.

Erik khiến nhiều khán giả lo lắng vì trang phục biểu diễn bốc cháy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam ca sĩ cho biết việc ê-kíp kỹ thuật luôn túc trực phía sau giúp anh nhanh chóng trấn tĩnh.

“Khi đã chuẩn bị một tiết mục có yếu tố lửa thì mình cũng phải sẵn sàng cho những tình huống rủi ro. Quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và tập trung vào bài hát để không làm gián đoạn cảm xúc của khán giả”, anh nói.

Sau khi tiết mục lan truyền trên mạng xã hội, Erik cho biết ban đầu anh "giật mình” khi thấy mọi người nhắc nhiều đến khoảnh khắc đôi cánh bị cháy. Tuy nhiên khi đọc các bình luận hài hước của khán giả, anh lại bật cười vì cách mọi người đón nhận câu chuyện khá vui vẻ.

Theo Erik, trong biểu diễn trực tiếp, đôi khi chính những khoảnh khắc ngoài kế hoạch lại khiến khán giả nhớ đến tiết mục lâu hơn. Nếu khán giả xem đó như một kỷ niệm vui, anh cũng cảm thấy biết ơn vì mọi người đã quan tâm, chia sẻ.