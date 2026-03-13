Mỹ Tâm tuổi 45: Ở nhà vườn nghìn m2, 9 năm kín tiếng bên Mai Tài Phến

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt. Không chỉ ghi dấu ấn bằng nhiều sản phẩm âm nhạc thành công, nữ ca sĩ còn được khán giả yêu mến bởi hình ảnh gần gũi và lối sống giản dị.

Dù được xem là “nữ đại gia” của làng nhạc Việt, Mỹ Tâm khá kín tiếng về tài sản cá nhân. Đầu năm 2023, cô lần đầu chia sẻ hình ảnh khu nhà vườn rộng lớn tại Củ Chi (TPHCM). Khi được hỏi liệu diện tích có lên tới hàng nghìn mét vuông như lời đồn, nữ ca sĩ từng chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Cũng phải nghìn mét vuông thì mới trồng được nhiều loại cây, hoa quả trong vườn chứ”.

Trong khu vườn, Mỹ Tâm phân chia từng khu vực để trồng rau, hoa và các loại cây ăn trái. Cô đầu tư hệ thống tưới nước tự động theo từng khung giờ cho các loại cây trồng. Nhờ vậy, khu vườn luôn xanh tốt, bốn mùa đều có trái cây thu hoạch. Nữ ca sĩ cũng thuê người trông coi, cắt cỏ và chăm sóc thường xuyên để không gian luôn thông thoáng.

Trên mạng xã hội, Mỹ Tâm thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như hái táo xanh, bưởi, xoài, chôm chôm... trong vườn. Ca sĩ sinh năm 1981 nói, không gian gần gũi thiên nhiên giúp cô tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi thích làm vườn, trồng cây nên có một căn nhà nhỏ để chăm sóc vườn tược. Những lúc mệt mỏi, tôi sẽ về đó để tận hưởng không gian cây cối, chim chóc và tách mình khỏi cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài”.

Theo Mỹ Tâm, việc chăm sóc vườn giúp cô cân bằng cuộc sống. “Ngày xưa ở quê có đất rộng, nhìn cuộc sống của các bạn trẻ ở quê tôi rất thích. Vì vậy nếu ở thành phố mà có một khu vườn riêng thì có thể tìm lại cảm giác đó. Tôi nghĩ mình cũng may mắn vì không phải ai cũng có được không gian như vậy”, ca sĩ nói.

Trước câu hỏi liệu việc chia sẻ hình ảnh làm vườn có phải là cách xây dựng hình ảnh cá nhân, Mỹ Tâm khẳng định đó chỉ là thói quen đời thường. “Thỉnh thoảng vào mùa trái cây có quả thì tôi thu hoạch rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Đó chỉ là cách giúp mình cân bằng cuộc sống nghệ sĩ”, cô nói với phóng viên.

Là ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Việt, Mỹ Tâm vẫn giữ lối sống giản dị, không phô trương. Mỗi dịp Tết, nữ ca sĩ thường dành thời gian quây quần bên gia đình, cùng mọi người gói bánh tét, chuẩn bị các món ăn truyền thống.

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn được khán giả khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết bản thân không quá cầu kỳ trong việc chăm sóc sắc đẹp. Cô cũng không tập gym mà giữ vóc dáng bằng việc tập vũ đạo.

“Nói mỗi ngày đều chăm sóc da kỹ thì… không có đâu (cười). Tôi khá lười, thường chỉ dành khoảng hai buổi sáng mỗi tuần để chăm sóc da, mỗi lần khoảng hai tiếng rưỡi. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái và ngủ nghỉ điều độ”, giọng ca 8X chia sẻ.

Những năm gần đây, phong cách thời trang của Mỹ Tâm được nhận xét ngày càng trẻ trung và hiện đại. Trên sân khấu, cô tự tin diện những thiết kế tôn dáng, trong khi đời thường lại ưa chuộng phong cách đơn giản như áo thun, quần jeans và để mặt mộc.

Trong một số đêm nhạc, nữ ca sĩ tự tin diện áo croptop hai dây, khoe vòng eo và thể hiện nhiều vũ đạo gợi cảm, mang đến hình ảnh mới mẻ so với trước đây.

Về sức khỏe, nữ ca sĩ cho biết việc giữ tinh thần tích cực giúp cô duy trì thể trạng tốt dù lịch làm việc dày đặc. “Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, tôi sẽ cho phép mình nghỉ ngơi một ngày để hồi phục”, cô chia sẻ.

Sau mỗi dự án lớn, Mỹ Tâm thường dành thời gian “refresh” (làm mới) bằng cách trở về nhà vườn, hòa mình vào thiên nhiên và chăm sóc cây cối.

Bên cạnh sự nghiệp, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và diễn viên Mai Tài Phến nhiều năm qua vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù chưa từng chính thức xác nhận, cả hai thường xuyên đồng hành trong các dự án và có nhiều cử chỉ thân thiết vượt mức bạn bè.

Chia sẻ về quan điểm tình yêu, nữ ca sĩ cho biết ở thời điểm hiện tại cô đã chín chắn và điềm tĩnh hơn so với tuổi trẻ. “Tôi muốn giữ trạng thái cân bằng trong tình cảm. Mỗi người nên độc lập, nhưng nếu có tình yêu thì cuộc sống sẽ dễ thương hơn”, cô nói.

