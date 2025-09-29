Trương Bá Chi được khen bản lĩnh, tự vươn lên trong nghèo khó

Đạo diễn họ Vương nhớ lại, Bá Chi từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm và vật chất. Khi được gửi sang Australia, cô và chị gái từng nghèo đến mức phải chia nhau một gói mì ăn liền vì gia đình không gửi tiền, buộc phải đi làm thêm nhiều công việc để sống qua ngày.

Sau này, khi trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp, cô dần tự tạo dựng được một khối gia tài riêng. Bản thân Bá Chi cũng từng kể về cuộc đời sóng gió của mình. Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí từ khi còn trẻ. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Trương Bá Chi từng có tuổi thơ không hạnh phúc và thiếu tình yêu thương (Ảnh: Sina).

Bá Chi từng nói tới tuổi thơ thiếu vắng tình cảm, sự yêu thương, dạy bảo của mẹ ruột. Trong cuộc đời mình, nữ diễn viên luôn khát khao tìm một người thực sự yêu thương cô nhưng sóng gió chỉ dạy cho cô phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Mẹ Trương Bá Chi từng là mỹ nhân nức tiếng Hong Kong, sở hữu vẻ đẹp lai giữa Trung Quốc và Anh. Bà kết hôn 4 lần và bạn đời của bà đều là những người nổi tiếng.

Trương Bá Chi là con của bà Shally với người chồng thứ 2, một đại ca xã hội đen khét tiếng. Hai người ly hôn vào năm Trương Bá Chi mới 7 tuổi.

Bà Shally từng nghiện cờ bạc và làm khổ con gái. Nữ diễn viên được mẹ dẫn bước vào làng giải trí từ khi còn trẻ để kiếm tiền giúp bà trả những món nợ cờ bạc.

Khi chưa trở thành ngôi sao, Bá Chi phải làm việc tại quán bar, chụp ảnh cho tạp chí để có thêm thu nhập. Ngôi sao Vua hài kịch từng tố bị mẹ ruột hành hạ, đối xử tồi tệ thuở bé. Nhiều năm qua, Trương Bá Chi không nhắc tới mẹ.

Trương Bá Chi được đạo diễn Vương Tinh khen là diễn viên tài năng, có khả năng diễn xuất đa dạng (Ảnh: Weibo).

Theo HK01, bà Shally hiện kiếm sống bằng công việc tài xế xe công nghệ. Bà theo đuổi công việc này từ năm 2017. Được biết, bà Shally từng làm những công việc khác như nhân viên bán hàng, tham gia đóng phim để có thêm thu nhập.

Người chị gái cùng cha khác mẹ của Bá Chi là Đới Bích Chi. Cô cũng xinh đẹp, quyến rũ và hoạt động trong làng giải trí nhưng không nổi tiếng bằng Bá Chi.

Đới Bích Chi trở thành chỗ dựa của em gái trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Khi nữ diễn viên ly hôn với Tạ Đình Phong và trở thành mẹ đơn thân, Bích Chi đã luôn ở bên em gái, động viên cô.

"Tuy rất ít nhắc về nhau nhưng mối quan hệ của họ rất tốt. Cả hai luôn dành cho đối phương những tình cảm tốt đẹp, họ thực sự là một gia đình", người thân của gia đình Trương Bá Chi chia sẻ với truyền thông.

Trong buổi livestream, đạo diễn Vương Tinh còn khen Bá Chi là một ngôi sao sáng khi sở hữu nhan sắc và khả năng diễn xuất tốt. Ông cho biết, Trương Bá Chi có khả năng nhập vai rất tốt và có thể biến hóa linh hoạt với nhiều dạng vai.

Theo Vương Tinh, tài năng diễn xuất của Trương Bá Chi được người trong ngành công nhận từ lâu. Cô gần như không cần luyện tập nhiều nhưng vẫn có thể mang đến những màn trình diễn cảm xúc, điều mà ít diễn viên làm được.

Trương Bá Chi hiện cân bằng khá tốt giữa công việc và chăm sóc con (Ảnh: Sina).

Đạo diễn Vương Tinh kể rằng, Trương Bá Chi hiện ít đóng phim vì lý do sức khỏe, chứ không phải là vì “hết thời” như những lời đồn thổi.

“Có lẽ cô ấy cảm thấy đóng phim quá vất vả, hơn nữa còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc 3 con trai”, đạo diễn họ Vương nói.

Nữ diễn viên Vô cực có 3 cậu con trai. Cô được xem là hình mẫu đáng ngưỡng mộ của nhiều phụ nữ tại Trung Quốc vì vừa năng động, vừa thành đạt lại nuôi dạy con thành công. Con trai cả của Bá Chi, Lucas, đã được tuyển thẳng vào đại học nhờ thành tích học tập tốt.

Trương Bá Chi được mệnh danh là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ nhờ sở hữu nhan sắc thanh khiết, gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1980 được đánh giá tích cực về diễn xuất trong các phim: Tinh nguyện, Sư tử Hà Đông, Vô cực, Bạch Lan, Vong bất liễu...

Sau khi kết hôn với nam diễn viên Tạ Đình Phong và sinh con, từ năm 2005, Trương Bá Chi dừng đóng phim dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tới năm 2011, người đẹp trở lại phim trường nhưng rồi dần rút lui khỏi lĩnh vực này.

Những năm gần đây, cô hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, các chương trình truyền hình giải trí, hợp tác với các thương hiệu và trở thành một trong những bà hoàng livestream tại Trung Quốc.

Trương Bá Chi từng gây chú ý khi bán được số hàng hóa hơn 13,9 triệu USD trong một chương trình livestream và trở thành một trong nữ diễn viên Hoa ngữ đạt thành tích cao nhất ở lĩnh vực này năm 2022.

Theo HK01, thù lao quảng cáo mà nữ diễn viên nhận được không dưới 50 triệu NDT (hơn 185 tỷ đồng). Ngoài hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô còn kinh doanh cửa hàng thời trang và buôn bán bất động sản.