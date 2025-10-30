Trương Bá Chi được ông lớn “chống lưng”, đưa vào danh sách người thừa kế

Châu Tinh Trì hiếm hoi xuất hiện để ủng hộ Trương Bá Chi

Mới đây, Châu Tinh Trì gây chú ý khi xuất hiện trong video ủng hộ Trương Bá Chi tại chương trình truyền hình thực tế Nhật lộ phồn hoa. Trong video, đạo diễn kiêm diễn viên kỳ cựu vui vẻ chia sẻ: “Trương Bá Chi không phải người hướng nội hay ngại ngùng”.

Đáp lại, nữ diễn viên xúc động nói: “Tôi thực sự rất cảm động. Anh ấy đã quan sát tôi trưởng thành từ khi mới bước chân vào làng giải trí. Tôi luôn cảm nhận được rằng mình được yêu thương và ủng hộ”.

Châu Tinh Trì có mối quan hệ thân thiết với Trương Bá Chi suốt hơn 20 năm qua (Ảnh: Sina).

Việc Châu Tinh Trì đích thân xuất hiện gây bất ngờ, bởi ông vốn sống kín tiếng nhiều năm nay. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), đây là một trong những lần hiếm hoi ông lộ diện trước công chúng vì Trương Bá Chi.

“Tinh nữ lang” đặc biệt của Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi là một trong số ít “Tinh nữ lang” - danh xưng dành cho những nữ diễn viên được Châu Tinh Trì phát hiện và nâng đỡ - vẫn giữ quan hệ thân thiết với ông suốt hơn 20 năm qua.

Năm 17 tuổi, cô gia nhập làng giải trí Hong Kong. Sau thời gian làm người mẫu, cô lọt vào “mắt xanh” của Châu Tinh Trì và được giao vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua hài kịch (1998). Bộ phim không chỉ thành công vang dội mà còn trở thành cột mốc đưa Trương Bá Chi thành “ngọc nữ” được săn đón nhất làng giải trí Hong Kong thời bấy giờ.

Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi từng có sự kết đôi ăn ý trong "Vua hài kịch" (Ảnh: Sina).

Khi sự nghiệp lên cao, Trương Bá Chi từng vướng tin đồn bất hòa với Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hiểu lầm được hóa giải. Năm 2001, cô góp mặt không nhận thù lao trong Đội bóng Thiếu Lâm để ủng hộ đàn anh.

Năm 2010, cô thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình CJ7: Love the Earth - dự án do Châu Tinh Trì đầu tư, đồng thời đưa các con tới ủng hộ trong buổi ra mắt phim.

Được đưa vào danh sách thừa kế tài sản tỷ đô

Theo truyền thông Hong Kong, năm 2024, Châu Tinh Trì đã lập di chúc và đưa Trương Bá Chi vào danh sách người thừa kế khối tài sản trị giá khoảng 2,6 tỷ HKD (hơn 8.800 tỷ đồng).

Thông tin này khiến khán giả bất ngờ nhưng không quá khó hiểu, bởi mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ luôn khăng khít nhiều năm qua.

Trước đó, trong buổi ra mắt phim Vua hài kịch 2 (2019), Trương Bá Chi từng đến chúc mừng Châu Tinh Trì, ôm đàn anh trên sân khấu và khẳng định ông là “ân nhân lớn nhất trong sự nghiệp của cô”.

Châu Tinh Trì đưa Trương Bá Chi vào danh sách người thừa kế tài sản (Ảnh: Sina).

Cuối năm 2018, Trương Bá Chi sinh con trai thứ 3 nhưng không tiết lộ danh tính cha đứa bé. Cô từng trải qua nhiều tin đồn thất thiệt nhưng luôn giữ thái độ bình tĩnh và tập trung chăm lo cho các con.

Thời điểm khó khăn đó, chính Châu Tinh Trì đã động viên cô trở lại với nghệ thuật. Hiện, nữ diễn viên là mẹ đơn thân của 3 cậu con trai, được khán giả ngưỡng mộ bởi nghị lực và lối sống tích cực.

Cuối tháng 6, trong dịp sinh nhật lần thứ 63 của Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi đã quay video chúc mừng, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với ân sư và ôn lại kỷ niệm của họ khi hợp tác trong siêu phẩm Vua hài kịch.

Từ “ngọc nữ” màn ảnh đến biểu tượng kiên cường

Trương Bá Chi được mệnh danh là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ nhờ sở hữu nhan sắc thanh khiết, gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1980 được đánh giá tích cực về diễn xuất trong các phim: Tinh nguyện, Sư tử Hà Đông, Vô cực, Bạch Lan, Vong bất liễu...

Sau khi kết hôn với nam diễn viên Tạ Đình Phong vào năm 2006 và sinh 2 con trai, cô tạm rút lui khỏi phim trường. Dù hôn nhân tan vỡ, Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ. Bố chồng cũ của cô - nghệ sĩ Tạ Hiền - từng để lại tài sản cho con dâu cũ và 2 cháu nội.

Trương Bá Chi được nhiều đồng nghiệp, khán giả quý mến vì nghị lực sống kiên cường (Ảnh: Sina).

Những năm gần đây, Trương Bá Chi chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng và kinh doanh bất động sản. Cô cũng thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình thực tế, trong đó có Nhật lộ phồn hoa, nơi khán giả đánh giá cao sự tinh tế và ấm áp của cô.

Nhiều đồng nghiệp dành cho cô sự tôn trọng. Ca sĩ Na Anh từng khen Trương Bá Chi “tốt bụng và tài giỏi”, còn đạo diễn Vương Tinh nhận xét cô là “phụ nữ bản lĩnh, biết đứng dậy sau giông bão”.