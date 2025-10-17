Con gái “vua nhạc pop” Michael Jackson được thừa kế 65 triệu USD

Tờ People cho biết, thông tin này xuất hiện trong văn bản nộp ngày 9/10 bởi ban điều hành di sản của Michael Jackson, phản hồi đơn khiếu nại của Paris Jackson đệ trình hồi tháng 6.

Trong đơn, con gái duy nhất của “vua nhạc pop” bày tỏ lo ngại về cách thức chi tiêu của những người được ủy quyền quản lý tài sản thừa kế của Michael Jackson.

Paris Jackson chỉ ra rằng, ban điều hành di sản đã chi trả hơn 625.000 USD vào năm 2018 cho 3 công ty luật khác nhau. Cô lập luận, một phần số tiền là các khoản quà biếu hoặc phần thưởng không cần thiết dành cho các luật sư đã được trả thù lao rất cao.

Paris Jackson thừa kế 65 triệu USD từ tài sản của người cha đã mất (Ảnh: Getty Images).

Paris bày tỏ mong muốn tòa giám sát kỹ hơn các khoản chi để đảm bảo tính minh bạch trong việc quản lý tài sản của cha mình. Ban điều hành di sản của Michael Jackson phủ nhận các cáo buộc của Paris Jackson và khẳng định, con gái của ngôi sao nổi tiếng đang hưởng khoản lợi nhuận khổng lồ từ cha ruột, nhờ các quyết định về tài sản do họ đưa ra trong những năm qua.

“Ít ai được hưởng lợi nhiều như cô ấy. Paris đã nhận khoảng 65 triệu USD từ tài sản của Michael Jackson. Nếu chúng tôi quản lý theo cách thông thường, cô ấy sẽ không bao giờ có được số tiền đó”, đại diện ban quản lý di sản của Michael Jackson viết trong hồ sơ gửi lên tòa án.

Ban điều hành quản lý di sản cho biết, trước khi mất, Michael Jackson đang sống trong cảnh nợ nần nhưng nhờ sự điều hành của họ, khối tài sản của ngôi sao nhạc pop liên tục “nở thêm ra” và hiện con số đã lên tới hơn 2 tỷ USD.

Họ cũng khẳng định công lớn trong việc duy trì tên tuổi của Michael Jackson trong những năm qua, giúp các sản phẩm âm nhạc của ông vẫn tiếp tục sinh lời sau khi ông qua đời.

Michael Jackson vẫn mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho người thân sau khi mất (Ảnh: Getty Images).

Sau khi Michael Jackson mất vào năm 2009, MJ Estate - Ban quản lý di sản của nam nghệ sĩ - đã phát triển thương hiệu Michael Jackson thành một hệ sinh thái văn hóa thương mại tầm cỡ.

Theo Forbes, riêng năm 2024, di sản Michael Jackson mang về hơn 600 triệu USD, chủ yếu nhờ thương vụ bán 50% danh mục âm nhạc cho hãng Sony và chuỗi hoạt động kinh doanh thương hiệu.

Từ năm 2009 đến nay, "vua nhạc pop" đã tạo ra hơn 3,3 tỷ USD doanh thu, vượt xa cả những tên tuổi như Taylor Swift hay Beyoncé Knowles trong cùng kỳ.

Tờ Variety nhận định, Michael Jackson đã trở thành một trường hợp đặc biệt: Một nghệ sĩ vẫn ra sản phẩm, vẫn đi lưu diễn, vẫn xuất hiện trên sân khấu dù đã qua đời từ lâu.

Cũng trong hồ sơ tòa án tháng 9, ban điều hành quản lý di sản của Michael Jackson còn chỉ ra rằng, họ đang xử lý rất tốt 2 vụ kiện liên quan tới ngôi sao nhạc pop.

Hai người đàn ông, Wade Robson và James Safechuck, từng cáo buộc Michael Jackson lạm dụng tình dục họ khi còn nhỏ, đòi bồi thường tổng cộng 400 triệu USD.

Paris Jackson là người con duy nhất trong 3 người con của Michael Jackson cũng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc (Ảnh: News).

Ban điều hành cho rằng nếu không tiếp tục chi trả phí luật sư, họ sẽ không thể giải quyết được vụ kiện này. “Nếu không thanh toán chi phí pháp lý, chúng tôi buộc phải dừng tranh tụng, điều đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và bất lợi cho toàn bộ tài sản”, hồ sơ nêu.

Paris Jackson là một trong 3 người con của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson. Paris Jackson hiện theo đuổi sự nghiệp người mẫu và ca sĩ.

Sau khi cha qua đời vào năm 2009, cuộc sống của Paris có nhiều biến động. Cô từng rơi vào trầm cảm, phải đi cai nghiện. Con gái của ngôi sao đình đám thừa nhận, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô.

Đầu năm nay, Paris Jackson gây chú ý khi đăng video tuyên bố kỷ niệm 5 năm cai rượu và chất cấm thành công bằng một thông điệp mạnh mẽ và ý nghĩa trên trang cá nhân.

Tháng 12/2024, cô thông báo đính hôn với nhà sản xuất âm nhạc Justin Long. Cặp đôi bí mật hẹn hò từ năm 2022. Âm nhạc và đam mê nghệ thuật được xem là sợi dây kết nối 2 nghệ sĩ. Tuy nhiên, gần đây, cặp đôi bất ngờ xác nhận hủy hôn.

Theo Forbes, Paris Jackson hiện sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD.