Con gái Jennifer Garner và Ben Affleck để đầu cua, đổi tên thành nam giới

Mới đây, cô con gái Seraphina Rose Affleck (15 tuổi) của Jennifer Garner và Ben Affleck xuất hiện tại lễ tang của ông ngoại và tự giới thiệu mình là Fin Affleck. Fin mặc suit đen và để đầu cua. Thiếu niên này đọc một đoạn Kinh Thánh trước những người tới dự lễ đưa tiễn ông ngoại. Buổi lễ được tổ chức tại một nhà thờ nằm ở thành phố Charleston, bang West Virginia, Mỹ.

Thời gian gần đây, Fin gây bất ngờ với kiểu đầu cua. Kể từ tháng 2, thiếu niên này đã theo đuổi phong cách mới mang nhiều nét nam tính. Nhưng phải tới lễ tang của ông ngoại, Fin mới chính thức công bố tên mới của mình.

Fin là người con thứ 2 của Jennifer Garner và Ben Affleck. Thiếu niên này còn có chị gái Violet Anne (18 tuổi) và em trai Samuel (15 tuổi). Jennifer Garner và Ben Affleck chia tay trong năm 2015 và hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm 2018. Hai bên vẫn giữ mối quan hệ hữu hảo, thiện chí để cùng nuôi dưỡng các con chung.

Năm 2022, tài tử Ben Affleck kết hôn với nữ ca sĩ Jennifer Lopez. Cô con gái Emme Maribel Muniz (16 tuổi) của Lopez vốn cũng theo đuổi phong cách phi giới tính và gần đây đã lựa chọn sử dụng danh xưng phi giới tính. Sau khi Affleck và Lopez kết hôn, Fin và Emme trở nên thân thiết. Hai thiếu niên thường cùng nhau đi chơi.

Về Fin, thiếu niên này đã để tóc ngắn từ nhiều năm nay. Fin cũng thường lựa chọn phong cách ăn vận khỏe khoắn, phi giới tính. Hiện tại, phía Jennifer Garner và Ben Affleck chưa lên tiếng thể hiện quan điểm cá nhân xung quanh động thái mới của con.

Về nữ ca sĩ Jennifer Lopez, khi Emme bắt đầu thể hiện mong muốn cá nhân xung quanh vấn đề giới tính của bản thân, nữ ca sĩ đã đón nhận rất cởi mở. Lopez còn công khai chia sẻ câu chuyện này với các fan của mình tại một số buổi biểu diễn.

Tài tử người Mỹ Ben Affleck (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử người Mỹ Ben Affleck (SN 1972) là chủ nhân của hai giải Oscar. Anh đã bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ. Affleck có bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất ở tuổi trưởng thành, khi cùng tài tử Matt Damon giành giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất với phim Good Will Hunting (1997).

Affleck là tài tử đình đám ở Hollywood. Anh từng xuất hiện trong những phim như Armageddon (1998), Reindeer Games (2000), Pearl Harbor (2001), The Sum of All Fears (2002).

Phim đầu tay do Affleck đạo diễn - Gone Baby Gone (2007) - nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau này, Affleck còn đạo diễn thêm các phim như The Town (2010), Argo (2012), Air (2023). Bộ phim Argo từng thắng giải Oscar dành cho Phim hay nhất.

Nữ diễn viên người Mỹ Jennifer Garner (Ảnh: Daily Mail).

Nữ diễn viên người Mỹ Jennifer Garner (SN 1972) theo học diễn xuất chuyên nghiệp ở bậc Đại học và khởi động sự nghiệp diễn xuất từ lĩnh vực kịch nghệ. Sau đó, cô bắt đầu xuất hiện trong các dự án phim truyền hình và điện ảnh.

Garner đã xuất hiện trong những phim hài tình cảm như 13 Going on 30 (2004), Juno (2007), Ghosts of Girlfriends Past (2009), Valentine's Day (2010). Trong những năm trở lại đây, Garner xuất hiện trong các phim độc lập kinh phí thấp và những phim hài xoay quanh đời sống gia đình.