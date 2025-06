Con dâu tỷ phú của vợ chồng Beckham: Nguồn cơn của mọi mâu thuẫn?

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham tổ chức đám cưới vào năm 2022. Trước đó, cặp đôi hẹn hò khoảng 3 năm. Brooklyn kém vợ 4 tuổi.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD (hơn 38.000 tỷ đồng).

Brooklyn Beckham là con trai cả của vợ chồng David và Victoria Beckham. Anh theo đuổi công việc của người mẫu, nhiếp ảnh gia và kinh doanh nhà hàng.

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham kết hôn từ năm 2022 (Ảnh: Getty Images).

Năm 2022, sau đám cưới của Brooklyn và Nicola, người đẹp tóc vàng từng vướng nghi vấn mâu thuẫn với mẹ chồng, nhà thiết kế Victoria. Cô không mặc váy cưới do Victoria thiết kế.

Một số nguồn tin khác tiết lộ, Brooklyn thấy khó chịu khi vợ bị "đổ oan" và trở thành tâm điểm chỉ trích cho những mâu thuẫn trong gia đình. Do vậy, anh lựa chọn đứng về phía vợ.

Giữa ồn ào rạn nứt gia đình, vợ chồng Beckham được cho là đã nhiều lần thể hiện thiện chí hàn gắn, bao gồm việc chia sẻ ảnh gia đình có mặt đầy đủ các con hay đăng ảnh cũ có Brooklyn.

Theo một số nguồn tin, mối quan hệ giữa vợ chồng Brooklyn và gia đình Beckham rạn nứt nghiêm trọng từ cuối năm 2024 khi Romeo Beckham (con trai thứ 2 của gia đình Beckham) công khai mối quan hệ với DJ Kim Turnbull.

Theo truyền thông Anh, sự hiện diện của Kim Turnbull trong các sự kiện của gia đình Beckham là nguyên nhân khiến Brooklyn Beckham vắng mặt trong tiệc sinh nhật của bố mẹ, hay từ chối liên lạc với họ.

Nicola Peltz được cho là thao túng tâm lý Brooklyn Beckham, khiến anh xa rời gia đình (Ảnh: Getty Images).

Brooklyn kịch liệt phản đối em trai hẹn hò với Kim Turnbull. Lý do là Brooklyn và Kim Turnbull từng yêu đương với nhau một thời gian ngắn vào năm 2016 trước khi anh kết hôn với Nicola Peltz.

Theo tờ Page Six, Brooklyn Beckham không ủng hộ em trai qua lại với Kim vì nghi ngờ nữ DJ lợi dụng Romeo.

Trái với sự phản đối của vợ chồng Brooklyn Beckham, vợ chồng Victoria Beckham và David Beckham đã mở rộng cửa chào đón Kim Turnbull vào nhà, để cô xuất hiện trong các sự kiện gia đình cùng Romeo.

Động thái như ngầm ủng hộ mối quan hệ của Romeo từ những thành viên còn lại của gia đình khiến Brooklyn cảm thấy như bị phản bội và trở nên lạnh nhạt với cả gia đình.

Các chuyên gia truyền thông Anh nhận định, nguyên nhân chính khiến mâu thuẫn của gia đình Beckham trở nên nghiêm trọng chính là sự ảnh hưởng của Nicola với chồng.

Một nguồn tin nói với tờ Daily Mail: "Hiện tại, Brooklyn có cuộc sống như một con tin. Những người xung quanh lo lắng, anh ấy đang bị Nicola kiểm soát và điều đó thật đau lòng".

Nicola Peltz bên mẹ chồng, chồng và em trai chồng (Ảnh: News).

Giữa nghi vấn quan hệ với cha mẹ rạn nứt, Brooklyn liên tục bày tỏ tình cảm với vợ. Anh viết trên trang cá nhân: "Toàn bộ thế giới của anh. Anh mãi mãi yêu em. Anh luôn chọn em. Em là người tuyệt vời nhất anh từng biết, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi".

Gần đây, Brooklyn dành thời gian tham gia tiệc sinh nhật vui vẻ của Will, anh trai của Nicola Peltz. Anh xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ tại buổi họp mặt gia đình vợ ở Mỹ. Will còn đăng ảnh chụp chung với Brooklyn trên trang cá nhân trong khi con trai của Beckham gọi Will là anh trai trong một bài đăng cảm ơn.

Tờ Mirror bình luận: "Brooklyn đã giáng một đòn đau vào Beckham" khi một tháng trước, anh không xuất hiện trong các bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 của bố tại Anh. Brooklyn cũng im lặng hoàn toàn trên mạng xã hội hay có động thái gửi lời chúc mừng sinh nhật Beckham.

Gần đây, khi David Beckham sắp được phong tước Hiệp sĩ hay Victoria có bộ phim tài liệu về đế chế thời trang riêng dự kiến lên sóng vào cuối năm, Brooklyn cũng không có động thái gì.

Tờ Page Six nhận định, ồn ào hiện tại là cuộc đối đầu giữa cặp đôi nổi tiếng nhất Vương quốc Anh và một trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ.

Giữa những báo cáo cho rằng Brooklyn bị vợ kiểm soát, người thân cận với gia đình Peltz tuyên bố: “Tội ác duy nhất của Nicola là kết hôn với Brooklyn. Cô ấy có tội vì yêu anh ấy, không có gì khác nữa. Nicola nói với Victoria và David rằng điều duy nhất mà cô muốn là tình yêu và sự ủng hộ”.

Một nguồn tin từ gia đình Peltz cho biết, trước khi đám cưới diễn ra vào tháng 4/2022, Victoria gọi cho Brooklyn và yêu cầu con trai ký vào hợp đồng lớn liên quan đến thương hiệu Beckham nhưng con trai cả của cặp đôi nổi tiếng nước Anh đã từ chối.

Brooklyn Beckham liên tục bày tỏ tình cảm với vợ và gia đình nhà vợ (Ảnh: Instagram).

“Thỏa thuận mà Brooklyn được yêu cầu ký là để bảo vệ quyền lợi của cậu ấy. Cha mẹ cậu ấy có những đối tác thương mại nắm giữ một số quyền đối với tên Beckham. Họ muốn đảm bảo các con không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Đây là quy trình tiêu chuẩn, với mục đích bảo vệ gia đình.

Brooklyn không ký thỏa thuận cũng không ảnh hưởng gì vì không ai có thể hạn chế quyền của cậu ấy. Thật đáng buồn là vào thời điểm đó, Brooklyn loại bỏ tất cả cố vấn của mình, chỉ nghe theo luật sư từ gia đình Peltz. Những người này không hiểu thỏa thuận hoặc cố tình cản trở”, nguồn tin nói thêm.

Nguồn tin của TMZ khẳng định, Nicola không thích cách đối xử “độc hại” của cha mẹ chồng với Brooklyn. David và Victoria được cho là không hợp tác mỗi lần Brooklyn và Nicola muốn nói chuyện để hóa giải mâu thuẫn.

Tuy nhiên, phía gia đình Beckham phủ nhận những thông tin trên. Họ giải thích, ông bà Becks đã trả tiền và tổ chức buổi chiếu phim đầu tay do Nicola đạo diễn ở London (Anh). Cả gia đình đều tham dự buổi ra mắt phim ở Los Angeles (Mỹ) vào tháng 2/2024.

“Việc xuyên tạc để chỉ trích gia đình Beckham đang trở nên nhàm chán. Không có thông tin nào trong số đó có bằng chứng xác thực. Gia đình Beckham không quan tâm đến câu chuyện vô nghĩa. Họ chỉ quan tâm đến con trai mình”, phía Beckham phản hồi.