Con dâu nhà Beckham gầy trơ xương, dấy lên tranh cãi về chuẩn đẹp độc hại

Trong những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, Nicola Peltz Beckham gây chú ý khi thực hiện động tác xoạc chân, để lộ đôi chân nhỏ bất thường.

Nữ diễn viên cho biết, vóc dáng thanh mảnh hiện tại là kết quả của quá trình tập luyện ballet cường độ cao để chuẩn bị cho vai diễn vũ công trong phim Prima. Tuy nhiên, với cân nặng được tiết lộ dưới 45kg so với chiều cao hơn 1,7m, ngoại hình của cô vẫn làm dấy lên nhiều tranh luận.

Diễn viên Nicola Peltz Beckham để lộ thân hình gầy gò đáng lo lắng (Ảnh: IG).

Theo một nguồn tin thân cận, nữ diễn viên 31 tuổi duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt kết hợp với lịch tập luyện dày đặc. Sự thay đổi đáng kể về ngoại hình của cô thời gian gần đây làm dấy lên nhiều đồn đoán, trong đó có nghi vấn sử dụng thuốc giảm cân hoặc chịu ảnh hưởng từ những căng thẳng trong mối quan hệ với gia đình chồng.

Tuy nhiên, một người bạn của Nicola cho biết cô chủ động kiểm soát cân nặng theo kế hoạch cá nhân và không sử dụng các loại thuốc tác động đến vóc dáng.

Nicola Peltz Beckham phủ nhận việc dùng thuốc giảm cân hay phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: IG).

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, nữ diễn viên từng chia sẻ thường cảm thấy đói nhất vào trước bữa tối và đêm muộn. Bữa ăn nhẹ ưa thích của hai vợ chồng là bánh mì nướng ăn kèm bơ và giấm hoặc ngũ cốc dâu tây.

Ở bữa tối, Nicola hiếm khi vào bếp, thay vào đó, Brooklyn Beckham là người đảm nhận việc nấu nướng, thường chuẩn bị các món mì Ý theo sở thích của vợ. Cô từng chia sẻ: “Brooklyn luôn là người nấu ăn, còn tôi nấu rất tệ. Món duy nhất tôi làm được là salad. Ngoài ra, tôi ăn mọi thứ”. Trong tủ đồ ăn vặt của Nicola thường có kẹo, khoai tây chiên và bánh mì kẹp bơ đậu phộng.

Xu hướng “gầy bất chấp” trở lại Hollywood

Dưới góc nhìn của các chuyên gia dinh dưỡng, hình thể mảnh mai của Nicola Peltz Beckham được cho là đang góp phần thúc đẩy xu hướng tôn vinh vóc dáng siêu gầy tại Hollywood. Hiện tượng các ngôi sao nữ khoe thân hình gầy gò, xương quai xanh lộ rõ và gương mặt hốc hác được nhận định đang có dấu hiệu quay trở lại trong những năm gần đây.

Ariana Grande và Demi Moore khiến nhiều người lo lắng vì để lộ thân hình mỏng dính (Ảnh: Getty).

Không chỉ Nicola Peltz Beckham, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Ariana Grande, diễn viên Cynthia Erivo hay Demi Moore cũng khiến người hâm mộ lo ngại khi xuất hiện với thân hình gầy gò. Sự hiện diện dày đặc của họ trên truyền thông vô tình khiến hình thể “cò hương” trở thành một chuẩn mực lan rộng.

Trào lưu “ép cân bất chấp” không phải là hiện tượng mới tại Hollywood - nơi ngoại hình luôn được đặt lên hàng đầu. Theo tờ USA Today, xu hướng theo đuổi thân hình siêu gầy đã xuất hiện từ những năm 1920-1930, khi vóc dáng mảnh mai được xem là chuẩn mực của phụ nữ.

Đến thập niên 1960, hình thể đầy đặn, quyến rũ của Marilyn Monroe trở thành biểu tượng sắc đẹp, góp phần phá vỡ quan niệm “phải gầy mới đẹp”. Tuy nhiên, bước sang những năm 1990, xu hướng thân hình mảnh mai quay trở lại mạnh mẽ, với hình ảnh siêu mẫu Kate Moss trở thành chuẩn mực khiến nhiều phụ nữ khao khát sở hữu vóc dáng “mỏng dính”.

Siêu mẫu Kate Moss từng là một trong những người dẫn đầu xu hướng "mình hạc xương mai" (Ảnh: IG).

Đến những năm 2000, chuẩn đẹp tiếp tục thay đổi khi thân hình đồng hồ cát với đường cong nóng bỏng, tiêu biểu là gia đình Kim Kardashian, lên ngôi. Kéo theo đó là sự gia tăng của các phương pháp thẩm mỹ nhằm cải thiện số đo hình thể, đặc biệt ở vòng một và vòng ba.

Hệ lụy từ “chuẩn đẹp siêu gầy”

Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo, việc tôn vinh vóc dáng quá gầy có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng như rối loạn ăn uống, suy dinh dưỡng và các vấn đề tâm lý. Nhà trị liệu Lesley Koeppel nhận định: “Những ca phẫu thuật cực đoan có thể tạo cảm giác tự tin tức thời, nhưng cũng dễ khiến người ta tin rằng giá trị của mình phụ thuộc vào vẻ ngoài hay những trào lưu đang thịnh hành. Khi phẫu thuật trở thành cách duy nhất để xoa dịu sự tự ti về cơ thể, nền tảng cảm xúc phía sau thường rất dễ tổn thương và khó bền vững”.

Giới chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên lắng nghe cơ thể và lựa chọn phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, thay vì chạy theo các xu hướng cực đoan. Trong xã hội hiện đại, vẻ đẹp không còn bị đóng khung bởi cân nặng hay số đo, mà nằm ở sự tự tin, cân bằng và khỏe mạnh.

Vẻ đẹp tự nhiên của Marilyn Monroe được nhiều người ủng hộ (Ảnh: News).

Theo các chuyên gia, dù theo đuổi bất kỳ chế độ dinh dưỡng hay tập luyện nào, phụ nữ cần lắng nghe cơ thể và thận trọng khi lựa chọn phương pháp giảm cân. Những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt có thể gây ra rối loạn ăn uống, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần.

Cùng với sự thay đổi trong nhận thức xã hội, cân nặng không còn là thước đo duy nhất của vẻ đẹp. Nhiều cuộc thi sắc đẹp trên thế giới đã và đang dần phá bỏ các khuôn mẫu truyền thống, mở rộng tiêu chí đánh giá và chấp nhận sự đa dạng về hình thể, bao gồm cả thí sinh khuyết tật hoặc có ngoại hình ngoại cỡ. Xu hướng này góp phần khuyến khích phụ nữ tự tin hơn và trân trọng vẻ đẹp riêng của bản thân.

Những người mẫu sở hữu dáng vóc đậm đà cũng được chào đón (Ảnh: Sina).

Điển hình, cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) trong những năm gần đây liên tục thay đổi tiêu chí, cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, đồng thời đề cao sự đa dạng về văn hóa và vóc dáng. Những thay đổi này được xem là bước tiến trong việc mở rộng định nghĩa về cái đẹp trong xã hội hiện đại.

Bên cạnh đó, thương hiệu nội y Victoria's Secret cũng có sự chuyển mình rõ rệt từ năm 2020. Hãng không còn tập trung vào hình ảnh người mẫu với vóc dáng hoàn hảo kiểu “búp bê”, mà hướng tới những gương mặt đại diện đa dạng hơn về hình thể và nghề nghiệp. Chiến lược này nhằm lan tỏa thông điệp tích cực về sự tự tin, giá trị cá nhân và vẻ đẹp đa chiều của phụ nữ trong xã hội đương đại.