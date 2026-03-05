Bị con trai đoạn tuyệt, David Beckham vẫn gửi lời yêu thương đến Brooklyn

Trên trang cá nhân có hơn 88 triệu người theo dõi, David Beckham đăng lại bức ảnh thời thơ ấu của Brooklyn chụp cùng cha mẹ kèm lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của Brooklyn. Cha mẹ yêu con”. Ở một bài đăng khác, cựu danh thủ chia sẻ bức ảnh chụp cùng con trai và viết ngắn gọn: “Yêu con”.

Trong khi đó, Victoria Beckham cũng đăng ảnh thời thơ ấu của Brooklyn và bày tỏ: “Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của Brooklyn. Mẹ yêu con rất nhiều”.

David Beckham đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con trai cả (Ảnh: IG).

David Beckham liên tục bày tỏ tình cảm với con trai dù bị Brooklyn đoạn tuyệt (Ảnh: IG).

Động thái của vợ chồng Beckham gây chú ý bởi trước đó, vào tháng 2, Brooklyn được cho là đã yêu cầu cha mẹ không nhắc đến anh trên mạng xã hội. Anh cũng chặn toàn bộ các thành viên gia đình trên các nền tảng trực tuyến và tuyên bố mọi liên lạc trong tương lai phải thông qua luật sư.

Theo tờ Daily Mirror, việc David Beckham công khai nhắc đến con trai có thể khiến mâu thuẫn gia đình thêm căng thẳng.

Trên trang cá nhân, Brooklyn từng đăng tải một “tâm thư” dài 6 trang, cáo buộc cha mẹ có những hành động mà anh cho là “độc hại”, ảnh hưởng đến cuộc sống và cuộc hôn nhân của mình với vợ là Nicola Peltz.

Brooklyn cho biết mẹ anh từng hủy kế hoạch thiết kế váy cưới cho Nicola vào phút chót dù trước đó tỏ ra rất hào hứng, khiến cô dâu phải tìm phương án thay thế trong thời gian gấp gáp.

Anh cũng cáo buộc mẹ gọi anh là “kẻ độc ác” chỉ vì đề nghị mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi ở bàn tiệc chính trong lễ cưới. Theo Brooklyn, Victoria còn có những hành động không phù hợp trong buổi tiệc và “cướp” điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh, khiến anh cảm thấy “nhục nhã tột độ”.

Brooklyn Beckham chỉ dành sự quan tâm, biết ơn vợ và gia đình vợ lúc này (Ảnh: Getty).

Brooklyn cũng tiết lộ rằng chỉ vài tuần trước lễ cưới vào năm 2022 của anh, cha mẹ đã gây áp lực để anh ký vào một thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi của chính mình. Việc từ chối ký kết, theo Brooklyn, đã khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng hơn do ảnh hưởng tới các thỏa thuận kinh doanh của gia đình.

Sau khi những chia sẻ này được công khai, gia đình Beckham nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Hình ảnh gia đình gắn bó mà công chúng từng biết đến bị đặt dấu hỏi lớn.

Trước đó, Brooklyn và vợ, Nicola, được cho là không còn liên lạc với gia đình Beckham và vắng mặt trong nhiều sự kiện của gia đình. Thay vào đó, Brooklyn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm với vợ và gia đình bên nhà vợ, cho rằng cuộc sống tại Mỹ mang lại cho anh cảm giác bình yên.

Trái với những phát ngôn cứng rắn của con trai, David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc. Theo bạn bè thân thiết của cặp đôi, họ vẫn mong muốn hàn gắn với Brooklyn và hy vọng gia đình có thể đoàn tụ trong tương lai.

Đại gia đình Beckham không còn sự hiện diện của Brooklyn Beckham (Ảnh: IG).

David Beckham và Victoria Beckham là một trong những cặp đôi nổi tiếng và quyền lực nhất trong làng giải trí - thể thao thế giới. Hai người gặp nhau năm 1997, khi David đang là ngôi sao của Manchester United còn Victoria là thành viên nhóm nhạc pop đình đám Spice Girls.

Họ kết hôn vào năm 1999 trong một đám cưới xa hoa tại Ireland và nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, thường được truyền thông gọi là “Posh và Becks”.

Sau hơn 2 thập kỷ chung sống, cặp đôi có 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Trong khi David Beckham tiếp tục xây dựng sự nghiệp trong bóng đá và kinh doanh thể thao, Victoria Beckham chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, sáng lập thương hiệu mang tên mình.

Không chỉ nổi tiếng nhờ sự nghiệp riêng, vợ chồng Beckham còn được xem là hình mẫu gia đình của giới sao, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn và duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thể thao, thời trang và giải trí.