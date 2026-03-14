Bị con trai cả từ mặt, vợ chồng Beckham dồn lực hậu thuẫn “cô út” xinh đẹp

Gần đây, thông tin con gái út Harper Seven Beckham chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng đã trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Một số nguồn tin thậm chí dự đoán cô bé có thể đạt được thành công sớm, tương tự Kylie Jenner - người từng xây dựng thương hiệu mỹ phẩm và trở thành tỷ phú tự thân khi còn rất trẻ.

Harper Seven Beckham sẽ nối gót mẹ theo đuổi ngành kinh doanh thời trang (Ảnh: IG).

Dù mới 15 tuổi, Harper đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và luôn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông. Sau chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm đầu tiên, nhiều tờ báo Anh cho rằng Harper có thể trở thành nhân tố giúp củng cố hình ảnh của gia đình Beckham sau những ồn ào liên quan đến cậu cả Brooklyn.

Chuẩn bị ra mắt thương hiệu làm đẹp

Theo một số nguồn tin, Harper vừa thực hiện buổi chụp hình bí mật cho dòng sản phẩm làm đẹp đầu tiên của mình. Thương hiệu mang tên HIKU by Harper đã được đăng ký nhãn hiệu từ năm ngoái. Tuần trước, Harper cùng bố mẹ đến một trường quay tại London (Anh) để thực hiện bộ ảnh quảng bá.

Nguồn tin nội bộ nhận định Harper có thể trở thành một gương mặt có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ Anh trong tương lai. Nhiều người so sánh bước đi này với hành trình của Kylie Jenner - em út gia đình Kardashian. Cô từng ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng lúc 18 tuổi và nhanh chóng gây dựng khối tài sản khổng lồ.

Harper Seven Beckham nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ xuất thân nổi tiếng và vẻ ngoài nổi bật (Ảnh: News).

“Đây là ước mơ từ lâu của Harper. Cô bé là người khởi xướng và rất hào hứng với dự án này”, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, Harper đã sớm tiếp xúc với ngành công nghiệp làm đẹp thông qua mẹ mình. Victoria Beckham hiện sở hữu thương hiệu Victoria Beckham Beauty, hoạt động khá thành công trong lĩnh vực mỹ phẩm cao cấp.

“Giống nhiều cô gái cùng tuổi, Harper yêu thích thời trang và làm đẹp. Các sản phẩm của cô bé được cho là hướng tới thế hệ Gen Z (nhóm người sinh từ năm 1997 đến 2012) và Gen Alpha (những người sinh từ năm 2010 đến 2024), lấy cảm hứng từ ngành mỹ phẩm Hàn Quốc - một ngành công nghiệp làm đẹp có sức ảnh hưởng lớn toàn cầu”, nguồn tin chia sẻ.

Gia đình Beckham được cho là hoàn toàn ủng hộ dự án này. Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh rằng đây là thương hiệu mang dấu ấn cá nhân của Harper, không phải một phần trực tiếp của thương hiệu Beckham.

Dòng sản phẩm dự kiến ra mắt vào cuối mùa hè năm nay. Tên gọi “HIKU” được cho là bắt nguồn từ tiếng Nhật, mang ý nghĩa “thu hút sự chú ý”.

Trước đó, Victoria Beckham từng nói về tiềm năng của con gái: “Harper có thể trở thành một bà trùm trong ngành làm đẹp, hoặc thậm chí là một nghệ sĩ hài độc thoại. Con bé rất tài năng”.

Thành viên tiềm năng của “đế chế Beckham”

Harper Seven Beckham (SN 2011) là con gái duy nhất của David và Victoria Beckham. Tên “Harper” được lấy cảm hứng từ nhà văn Harper Lee, trong khi “Seven” gắn với số áo huyền thoại của David Beckham khi còn thi đấu.

Từ nhỏ, Harper đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông nhờ ngoại hình đáng yêu và xuất thân từ gia đình nổi tiếng.

David và Victoria Beckham dự định hậu thuẫn cho "cô con gái út" phát triển sự nghiệp (Ảnh: IG).

Những năm gần đây, cô bé thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện lớn, đồng thời theo học múa, nhảy và cưỡi ngựa. Tuy vậy, gia đình Beckham nhiều lần khẳng định họ luôn ưu tiên việc học và cuộc sống bình thường cho con gái.

Hiện, Harper theo học tại Học viện nghệ thuật Italia Conti Academy of Theatre Arts. Khi lớn hơn, cô được khen ngợi về phong cách thời trang, sự tự tin và khả năng xuất hiện trước công chúng.

Cuối năm 2024, Victoria Beckham thành lập công ty H7B Limited, được cho là viết tắt từ tên Harper Seven Beckham, nhằm quản lý các nguồn thu nhập trong tương lai của con gái.

Mâu thuẫn trong gia đình

Đầu năm nay, Brooklyn Beckham gây chú ý khi đăng tải bức tâm thư dài sáu trang, cáo buộc cha mẹ đã can thiệp và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc hôn nhân của anh với vợ.

Trong bức thư, Brooklyn cho rằng gia đình quá chú trọng đến hình ảnh và các hợp đồng quảng cáo. “Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá hình ảnh và các hợp đồng quảng cáo hơn mọi thứ khác. Thương hiệu Beckham là trên hết”, anh viết.

Harper Beckham thường được cha mẹ cho tham dự các sự kiện giải trí từ khi còn nhỏ (Ảnh: IG).

Brooklyn cũng nhiều lần bày tỏ không đồng tình với việc em gái Harper tiếp xúc với truyền thông và sự nổi tiếng quá sớm.

Sau những chia sẻ gây tranh cãi của Brooklyn, Harper và 2 người anh khác vẫn chưa lên tiếng bình luận. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, cô bé cảm thấy buồn trước những ồn ào trong gia đình nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía cha mẹ.

Trong các sự kiện gần đây, Harper vẫn xuất hiện bên David và Victoria Beckham, đồng thời ủng hộ các dự án của họ.

Ở tuổi 15, Harper được nhiều chuyên gia truyền thông nhận định là thành viên hội tụ đủ sức hút, hình ảnh tích cực và tiềm năng lâu dài để đại diện cho gia tộc Beckham trong thập kỷ tới.

Không chỉ có lợi thế về ngoại hình và độ nhận diện, Harper còn được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi mới cho thương hiệu gia đình Beckham trong tương lai.