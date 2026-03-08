Thái độ của con dâu tỷ phú khi bị hỏi về mâu thuẫn với gia đình Beckham

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Hollywood Reporter, Nicola Peltz chủ yếu chia sẻ về công việc và cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, khi được hỏi về tin đồn mâu thuẫn với gia đình chồng, nữ diễn viên đã khéo léo chuyển sang chủ đề khác.

Ngôi sao của bộ phim Bates Motel cho biết thời gian gần đây cô gần như dành toàn bộ thời gian cho dự án phim mới mang tên Prima.

Nicola Peltz lảng tránh khi được hỏi về mâu thuẫn giữa vợ chồng cô và bố mẹ chồng (Ảnh: Glamour).

“Tôi đã ở trong phòng dựng phim cho dự án tiếp theo suốt 2 tuần rưỡi vừa qua. Thành thật mà nói, tôi hầu như chỉ ở trong phòng dựng phim. Chúng tôi thậm chí không có cuối tuần nghỉ ngơi. Tất cả đều đang cố gắng kịp tiến độ”, cô chia sẻ.

Nicola nói thêm rằng việc được tập trung hoàn toàn cho sáng tạo khiến cô cảm thấy rất hào hứng và mong chờ ngày bộ phim ra mắt.

Việc nữ diễn viên tránh trả lời trực tiếp câu hỏi về gia đình chồng tiếp tục làm dấy lên nhiều bàn luận, bởi trước đó cô được cho là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ trở nên căng thẳng.

Đầu năm nay, Brooklyn Beckham từng gây chú ý khi công khai chỉ trích bố mẹ. Trong một bài đăng dài nhiều trang, anh cáo buộc rằng họ đã cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola trong nhiều năm.

Brooklyn còn cho rằng mẹ mình đã khiến đám cưới của anh tại Mỹ năm 2022 gặp rắc rối khi hủy thiết kế váy cưới cho con dâu vào phút chót, đồng thời chiếm điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi trong tiệc cưới.

David và Victoria Beckham đăng bài chúc mừng sinh nhật Brooklyn Beckham (Ảnh: IG).

Sau những ồn ào này, Brooklyn và Nicola được cho là giữ khoảng cách với gia đình Beckham suốt gần một năm. Họ vắng mặt trong nhiều sự kiện gia đình và hầu như không tương tác với các thành viên khác. Thậm chí, Brooklyn còn chặn tài khoản mạng xã hội của gia đình để tránh bị gắn thẻ hay nhắc tên.

Trong khi đó, David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc của con trai. Gần đây, nhân dịp sinh nhật con trai, họ vẫn đăng bài chúc mừng Brooklyn trên trang cá nhân và bày tỏ tình cảm dành cho anh. Các em trai của Brooklyn cũng có động thái tương tự.

Theo truyền thông quốc tế, đây được xem là nỗ lực hòa giải của gia đình Beckham. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Brooklyn và Nicola cảm thấy “thất vọng” vì bố mẹ chọn cách gửi lời chúc công khai trên mạng xã hội thay vì liên lạc riêng.

Nguồn tin nói với tờ Daily Mail rằng Brooklyn cho rằng những hành động như vậy mang tính “trình diễn” - điều anh muốn tránh sau khi mâu thuẫn gia đình bùng nổ.

Hiện tại, Brooklyn được cho là vẫn giữ liên lạc với ông bà nội - Ted Beckham và Hilary Beckham, dù quan hệ với bố mẹ vẫn chưa được cải thiện.

Brooklyn Beckham phớt lờ sự quan tâm của bố mẹ ruột và anh em, anh dành trọn vẹn ngày sinh nhật bên vợ (Ảnh: IG).

Trong ngày sinh nhật, Brooklyn ở Mỹ cùng vợ. Nicola Peltz đã đăng video chồng thổi nến và viết lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Anh là người đặc biệt nhất và em rất hạnh phúc khi được làm vợ anh”. Brooklyn nhanh chóng đáp lại dưới bài đăng: “Anh yêu em”.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn vào năm 2022 sau 3 năm hẹn hò. Sau đám cưới, họ chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sinh sống. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản chung của hai vợ chồng được ước tính khoảng 60 triệu USD.

Nicola Peltz (SN 1995) là con gái út của tỷ phú Nelson Peltz - người sở hữu khối tài sản ước tính 1,67 tỷ USD - và cựu người mẫu Claudia Heffner. Cô đang tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh và thời trang, bên cạnh việc hỗ trợ chồng kinh doanh.

Brooklyn Beckham (SN 1999) là người mẫu, nhiếp ảnh gia và nhân vật truyền thông người Anh. Anh là con trai cả của cựu danh thủ bóng đá David Beckham và nhà thiết kế thời trang, cựu thành viên nhóm Victoria Beckham. Nhờ xuất thân trong một gia đình nổi tiếng, Brooklyn sớm thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Ngoài việc tham gia các chiến dịch thời trang, Brooklyn từng theo đuổi nhiếp ảnh và xuất bản cuốn sách ảnh What I See vào năm 2017. Những năm gần đây, anh còn chia sẻ niềm đam mê nấu ăn thông qua các video và chương trình trực tuyến.