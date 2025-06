Từ “Anh trai” đến G-Dragon: Lý giải các ông lớn đổ bộ cuộc chơi concert

Chỉ riêng các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió, và Em xinh say hi đã có bốn ngân hàng lớn “rót vốn”. Mới đây, một ngân hàng cũng xác nhận đồng hành với Mùa hè rực sáng - sự kiện âm nhạc quy tụ 20 nghệ sĩ từ hai show truyền hình gây sốt.

Đặc biệt, tối 21/6, một ngân hàng gây tiếng vang khi tổ chức đại nhạc hội, mời được G-Dragon - ngôi sao hàng đầu K-pop - đến biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Vì sao các ngân hàng lại “chịu chơi” đến vậy? Liệu đây là cuộc đua siêu lợi nhuận hay chỉ là chiến lược chấp nhận lỗ để đánh bóng thương hiệu?

Các chuyên gia truyền thông và sản xuất âm nhạc đã lý giải hiện tượng này, hé lộ góc nhìn chiến lược đằng sau những đêm nhạc hoành tráng.

Lý giải cuộc đổ bộ của các "ông lớn" ngân hàng vào showbiz

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh - người từng có kinh nghiệm tổ chức sự kiện cũng như theo dõi thị trường âm nhạc nhiều năm qua - cho rằng, hiện tượng này không phải trào lưu nhất thời mà là kết quả tất yếu của sự giao thoa nhiều yếu tố.

Theo ông Minh, yếu tố đầu tiên phải nói đến là sau đại dịch, người Việt, đặc biệt là giới trẻ, ưu tiên trải nghiệm cảm xúc và kết nối cộng đồng hơn giá trị vật chất.

Concert 5 của "Anh trai vượt ngàn chông gai" thu hút sự quan tâm lớn của khán giả.

“Trong bối cảnh đó, âm nhạc, đặc biệt là concert (hòa nhạc trực tiếp - PV), trở thành “đường tắt” để thương hiệu chạm tới trái tim công chúng một cách nhanh nhất và mạnh nhất.

Ngân hàng, thường bị xem là ngành khô khan, khó gần, đang buộc phải làm “mềm hóa” hình ảnh để gia tăng cảm xúc và sự thân thiện. Việc tham gia đồng hành với các concert là cách định nghĩa lại vai trò của ngân hàng trong đời sống tinh thần người trẻ, vốn là nhóm khách hàng tiềm năng”, ông Hồng Quang Minh lý giải.

Theo chuyên gia, các concert hiện nay đều được đầu tư như một chiến dịch truyền thông tích hợp. Một đêm nhạc thành công có thể lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, báo chí, truyền hình… vượt xa hiệu quả của các video hay banner quảng cáo truyền thống.

Vì thế, khi nhận ra tiềm năng lớn từ concert, nhiều ngân hàng đã không ngần ngại “rót vốn”.

Chuyên gia Hồng Quang Minh chia sẻ thêm: “Một lý do khác ít người để ý là ngân hàng hiện nay không chỉ cạnh tranh sản phẩm mà cạnh tranh trải nghiệm thương hiệu. Những concert như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai say hi không đơn thuần là show ca nhạc, mà là để khách hàng có thể cảm thấy "mình là một phần trong tầm nhìn của ngân hàng".

Đó là khi nghệ thuật không còn đứng ngoài ngành tài chính nữa mà trở thành một công cụ chiến lược để các ngân hàng kể câu chuyện thương hiệu ở tầm cao hơn, nhiều tầng sâu hơn”.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long bổ sung rằng, các ngân hàng đang ở giai đoạn “trưởng thành”, khi đã vững về tài chính và công nghệ. Tuy nhiên, họ phải trẻ hóa thương hiệu để bắt kịp thị hiếu Gen Z, những người định hình xu hướng qua TikTok, YouTube.

Concert không chỉ là sự kiện, mà là điểm chạm cảm xúc, một “trải nghiệm được kể lại” có sức lan truyền từ TikTok đến YouTube, từ báo chí đến hội nhóm. Và hơn nữa, concert đang là một xu hướng tiêu dùng cảm xúc mới trong Gen Z - trải nghiệm để sống, để khoe, để kết nối.

Đó là lý do các ngân hàng chọn showbiz, không vì yêu nhạc, mà vì đây là lối đi gần như duy nhất để trẻ hóa thương hiệu một cách sâu sắc và hiệu quả”, ông Nguyễn Ngọc Long nói.

Nhà sản xuất Nguyễn Minh Đức - đại diện đơn vị từng mời các ca sĩ như Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm về biểu diễn - cũng khẳng định, concert là cơ hội tiếp cận nguồn khách hàng lớn. Các ngân hàng tận dụng hình ảnh nghệ sĩ làm đại diện, kết hợp dịch vụ tài chính như mở thẻ, chi tiêu để tặng vé.

Ông Minh Đức nêu: “Ví dụ như ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai, sinh viên có thể mở tài khoản, bật một số tính năng là có thể sở hữu vé xem đêm nhạc. Còn nếu mở theo visa chi tiêu thì được tặng vé có chỗ ngồi tốt hơn. Giới trẻ bây giờ chịu chi tiêu nên phía ngân hàng tiếp cận được các tệp các khách hàng trẻ, có tiềm năng”.

G-Dragon cháy hết mình cùng fan Việt bất chấp cơn mưa tầm tã tại Hà Nội trong đêm nhạc 21/6 (Ảnh: Instagram).

Concert - cuộc đua siêu lợi nhuận hay chấp nhận chịu lỗ?

Tổ chức một concert chất lượng cao không hề rẻ, với chi phí sân khấu, âm thanh, ánh sáng và cát-xê nghệ sĩ A, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Vậy ngân hàng có lãi hay chỉ “chịu lỗ” để quảng bá?

Nhà sản xuất Nguyễn Minh Đức khẳng định, các show có ngân hàng tài trợ không lỗ, thậm chí lãi lớn.

“Khi bán vé, họ chiết khấu cho đại lý tối đa 15%, nhưng khách hàng mới phải mở thẻ, gửi tiết kiệm, giúp giá cổ phiếu tăng. Ngân hàng luôn lãi ròng”, ông nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vấn đề này, chuyên gia Hồng Quang Minh lại cho rằng, với một concert đẳng cấp, nếu chỉ tính toán trên giấy tờ kế toán thì nhiều ngân hàng sẵn sàng “chịu lỗ” về tài chính nhưng lại “lãi” lớn về truyền thông, về định vị thương hiệu và đặc biệt là dữ liệu người dùng.

Theo ông Minh, dưới góc nhìn martech (marketing và công nghệ), các concert giờ đây là “mỏ vàng” dữ liệu.

Chuyên gia phân tích: “Thông qua show, ngân hàng thu được thông tin hành vi khách hàng, thói quen tiêu dùng, phản ứng thương hiệu, trải nghiệm dịch vụ (ví dụ như vé ưu tiên cho khách hàng có tài khoản, đặc quyền thanh toán qua ứng dụng…). Tức là dù không thu tiền vé nhiều, họ thu về thông tin cực lớn, một dạng tài sản mềm cực kỳ giá trị trong thời đại số”.

Đồng quan điểm, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cũng cho rằng, nếu nhìn thuần túy trên bài toán truyền thông và dữ liệu, đây không phải cuộc chơi chịu lỗ, mà là một bài toán lời rất rõ, chỉ khác là lời theo chiều sâu, theo thương hiệu, và theo chiến lược lâu dài.

“Giả sử một concert ngân hàng đầu tư 20 tỷ đồng, nhưng đổi lại thu về 10 triệu thảo luận trên mạng xã hội, tức chi phí cho mỗi thảo luận chỉ khoảng 2.000 đồng - một mức giá quá hời so với mặt bằng truyền thông trả tiền hiện nay.

Có 30.000 người tham dự concert, tương đương 30.000 khách hàng tiềm năng thực sự đã bỏ thời gian - bỏ cảm xúc - bỏ tiền (nếu có) để tương tác trực tiếp với thương hiệu. Tính ra chi phí là 667.000 đồng/khách hàng - cao hơn digital ad (quảng cáo kỹ thuật số - PV) thông thường, nhưng đổi lại tính gắn kết, cảm xúc và đặc biệt là có khả năng chuyển đổi cao hơn nhiều”, ông Long dẫn chứng phân tích.

Các chuyên gia cho rằng, việc các ông lớn ngân hàng đầu tư cho concert giúp họ "lãi" về truyền thông, thương hiệu.

Tuy nhiên, cuộc chơi concert bên cạnh mặt lợi thì cũng không thiếu rủi ro. Chuyên gia Hồng Quang Minh cho rằng, nếu một concert quá thiên về tính “PR trình diễn”, nghệ thuật lỏng lẻo, nghệ sĩ không đủ uy tín hoặc không chạm đến cảm xúc thật, thì sẽ bị phản tác dụng.

Ông Minh nhấn mạnh, công chúng ngày nay không bị “dắt mũi” bởi những sản phẩm phô trương, họ dễ nhận ra đâu là show có chiều sâu, đâu là show “đắp tiền cho ồn ào”. Và khi đó, thay vì ghi điểm, ngân hàng có thể bị coi là “đánh bóng thương hiệu một cách vô hồn”, điều rất nguy hiểm trong thời đại "niềm tin là tài sản quý giá".

Chuyên gia nói: “Ngoài ra, tôi nghĩ cũng cần nhắc đến yếu tố rủi ro truyền thông, vì concert gắn với nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì không nằm trong quyền kiểm soát tuyệt đối của ngân hàng. Nếu nghệ sĩ dính scandal, nếu dư luận bất mãn với thông điệp show truyền tải, ngân hàng có thể bị vạ lây.

Đó là lý do các thương hiệu lớn thường yêu cầu kiểm soát nội dung và hình ảnh rất chặt, dẫn đến việc đôi khi làm mất đi tính tự nhiên và nghệ thuật của concert”.

Ông Hồng Quang Minh phân tích thêm rằng, về mặt truyền thông thương hiệu và khai thác dữ liệu, việc ngân hàng gắn concert với chương trình nâng hạng thẻ hay đặc quyền thanh toán là chiến lược bài bản.

G-Dragon với màn trình diễn cuồng nhiệt dưới mưa tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), khép lại đại nhạc hội "K-Star Spark in Vietnam - Mega Concert 2025" nhiều cảm xúc (Ảnh: Nate).

Điều này không chỉ tạo cảm giác khan hiếm mà còn gắn trải nghiệm nghệ thuật với hệ sinh thái dịch vụ tài chính. Trên thế giới, nhiều ngân hàng cũng áp dụng hình thức này: Vé chỉ dành cho khách hàng thuộc phân hạng cao hoặc đạt đủ mức giao dịch.

Mỗi tấm vé trở thành một “voucher đặc quyền”, củng cố tâm lý “muốn xem show đỉnh, phải là khách hàng cao cấp”.

Chiến lược này mang lại lợi ích 3 bên: Ngân hàng thúc đẩy mở thẻ, chi tiêu, dùng ứng dụng; nhà tổ chức có nguồn tài trợ lớn; khán giả cảm thấy mình “xứng đáng” với trải nghiệm. Đây chính là yếu tố tạo sức lan tỏa cho các concert như Anh trai hay G-Dragon, biến việc săn vé, mở thẻ thành một phong cách sống.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, mô hình này cũng có rủi ro. Khi vé không được bán công khai, việc kiểm soát trải nghiệm rất khó. Vé quyền lợi nếu không sử dụng dễ bị bán lại với giá thấp, tạo cảm giác “ế” dù thực tế show đạt chỉ tiêu truyền thông nội bộ.

Trường hợp đêm nhạc mời G-Dragon là bước đột phá về định vị thương hiệu. Song, vì chi phí lớn và kỳ vọng cao, việc phân phối vé qua hệ thống quyền lợi càng cần tinh tế. Nếu không kiểm soát tốt, chỉ vài hình ảnh vé bị bán rẻ hay ghế trống cũng đủ tạo hiệu ứng ngược, khiến dư luận hiểu sai về chất lượng sự kiện.