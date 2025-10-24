Cô gái dân tộc Thổ giành Quán quân Đấu trường ngôi sao, kể quá khứ chật vật

Mới đây, chung kết Đấu trường ngôi sao khép lại với chiến thắng thuộc về Trương Bảo Yến - Trương Thúy Quỳnh của đội Đoan Trang. Giải nhì thuộc về đội Quốc Đại và Giải ba thuộc về đội của Sỹ Luân.

Trương Bảo Yến (trái) và Trương Thúy Quỳnh đội Đoan Trang chiến thắng chương trình "Đấu trường ngôi sao" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trương Bảo Yến (36 tuổi, quê Nghệ An) - Trương Thúy Quỳnh (21 tuổi, quê Khánh Hòa) bày tỏ niềm hạnh phúc và xúc động khi chiến thắng cuộc thi.

Trong đêm chung kết, 2 ca sĩ thể hiện phần trình diễn kết hợp giữa âm nhạc dân gian (hát xẩm), tân nhạc và rap. Tiết mục được dàn dựng công phu, nhận nhiều lời đánh giá cao từ ban giám khảo.

Suốt hành trình tại Đấu trường ngôi sao, Trương Bảo Yến và Trương Thúy Quỳnh không ngừng nỗ lực để chinh phục những thể loại âm nhạc khó, đòi hỏi kỹ thuật và cảm xúc cao.

Mặc dù chênh lệch tuổi tác và khác biệt xuất phát điểm, quá trình hợp tác của 2 nữ ca sĩ diễn ra suôn sẻ vì đồng điệu về quan điểm nghệ thuật, cách lựa chọn trang phục, phong cách trình diễn.

Nhan sắc đời thường của Trương Bảo Yến (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trương Bảo Yến cho biết, ngôi vị quán quân là dấu mốc đặc biệt trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của cô. Nữ ca sĩ 36 tuổi là người dân tộc Thổ, đam mê ca hát từ nhỏ và sở hữu giọng hát nội lực. Năm 2020, cô đoạt Giải ba chương trình Sao tìm sao, sau đó quyết định Nam tiến.

Sau cuộc thi Sao tìm sao, Trương Bảo Yến từng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ, giới thiệu show hát ở các phòng trà, giúp cô có thêm kinh nghiệm. Dù vậy, hành trình ca hát của nữ ca sĩ cũng trải qua nhiều khó khăn.

"Tại TPHCM, tôi vừa đi hát, vừa làm nhiều nghề khác nhau. Có giai đoạn, tôi làm thợ may, kế toán. Những năm dịch Covid-19, tôi livestream bán hàng online, làm mọi thứ có thể để kiếm thêm thu nhập.

Nhiều lần tôi cũng suy sụp, băn khoăn trước những lựa chọn, nên về quê hay tiếp tục bám trụ thành phố. May mắn là khoảng 2 năm nay, tôi tìm kiếm được nhiều cơ hội, tham gia một số chương trình âm nhạc, từ đó cuộc sống của tôi ổn định hơn", Trương Bảo Yến chia sẻ.

Giọng ca xứ Nghệ cho biết thêm, cô từng trải qua đổ vỡ tình cảm, hiện làm mẹ đơn thân. Hai con của nữ ca sĩ đang sống ở quê cùng ông bà ngoại. Tương lai, Trương Bảo Yến mong được đoàn tụ cùng các con.

Trương Thúy Quỳnh đoạt Giải vàng tại Liên hoan nhóm nhạc học sinh - sinh viên hồi tháng 5 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía Trương Thúy Quỳnh, cô hiện là sinh viên Đại học Văn Hiến (TPHCM). Nữ ca sĩ gen Z có nền tảng học múa từ nhỏ, được gia đình ủng hộ đam mê theo đuổi nghệ thuật. Trước khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Thúy Quỳnh từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc suốt những năm học phổ thông.

Cuộc thi Đấu trường ngôi sao là sân chơi lớn đầu tiên mà Trương Thúy Quỳnh thử sức. Ban đầu cô khá lo lắng, song dần dần tự tin, chinh phục qua từng vòng thi. Thời gian tới, cô sẽ vừa ca hát, vừa trau dồi việc học tập, phấn đấu trở thành giảng viên thanh nhạc, biên đạo múa.