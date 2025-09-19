Quán quân Rap Việt tái xuất, trải lòng về cuộc sống sau khi lấy vợ sinh con

Rapper Seachains là Quán quân Rap Việt mùa 2, ghi dấu ấn với nhiều bản hit đạt trăm triệu lượt xem. Thế nhưng, sau cuộc thi, Seachains gần như vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc, không chạy show rầm rộ hay ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc.

Năm 2023, anh bất ngờ công bố tin vui lên chức bố. Trước đó, hình ảnh lễ hỏi của Seachains và bạn gái Linh Đan được bạn bè thân thiết chia sẻ. Trên trang cá nhân, nam rapper cũng hiếm khi chia sẻ thông tin về bản thân, khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Seachains và vợ con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, Seachains bất ngờ trở lại với album “30 the album” gồm 13 ca khúc về sự trưởng thành, tình yêu và trách nhiệm của một người đàn ông có gia đình. Đây cũng là album đầu tiên nam rapper chia sẻ sâu về vai trò mới của mình - một người chồng, người cha - bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ máu lửa trên sân khấu.

Seachains cho biết, các bài hát được viết, hòa âm và sản xuất trong gần 3 năm, là câu trả lời rõ ràng về hành trình "ở ẩn" của anh suốt thời gian qua trong vai trò người đàn ông của gia đình, trọn vẹn bên vợ con, anh em.

Quán quân Rap Việt mùa 2 ví đây như “đứa con thứ hai” của anh, sau cậu con trai đầu lòng. Tất cả 13 ca khúc phản ánh những yếu tố chân thật về tuổi trẻ, tình yêu, sự chuyển mình và có cả "khủng hoảng tuổi 30", những xung đột giữa gia đình và sự nghiệp, tình bạn, tình yêu và nỗi đau mất mát.

"Đã hơn 4 năm kể từ ngày tôi bước ra từ Rap Việt mùa 2, tôi chọn lùi về để học làm chồng, làm cha. Âm nhạc đi chậm lại nhưng trái tim trưởng thành hơn. Đây là món quà tôi muốn gửi đến mọi người, một cuốn nhật ký bằng âm nhạc về gia đình, nỗi đau và niềm tin", Seachains nói.

Seachains trình diễn máu lửa khi trở lại (Ảnh: Ban tổ chức).

Trưởng thành hơn trong vai trò người chồng, người cha, Seachains vẫn giữ “ngọn lửa rap” trong mình. Hôm 18/9, nam rapper trở lại với đêm nhạc Chạy mà lắng. Khán giả nhận xét, anh vẫn giữ được sự máu lửa trên sân khấu.

Seachains chia sẻ: "Ở tuổi 30, tôi không còn muốn gây chú ý nữa. Điều tôi muốn là được kể câu chuyện thật của mình - một câu chuyện khiến những ai vừa lập gia đình và đang bước qua khủng hoảng tuổi 30 có thể đồng cảm và tìm thấy con đường tươi sáng hơn cho chính mình.

Và xa hơn nữa, khi con trai tôi bằng tuổi tôi bây giờ, con có thể nghe lại album này như một lời nhắn nhủ chân thành từ cha của mình”.