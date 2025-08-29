Quán quân "Thần tượng Bolero 2016" Trung Quang giờ ra sao?

Trung Quang đăng quang Quán quân "Thần tượng bolero" mùa đầu tiên năm 2016, là học trò của Đan Trường. Rời chương trình, anh đầu quân về công ty quản lý chung với Đan Trường và gắn bó nhiều năm.

Hồi tháng 2/2024, ông bầu Hoàng Tuấn bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với ca sĩ Trung Quang sau thời gian dài gắn bó. Nguyên nhân được cho là hai bên không thống nhất trong quản lý, định hướng phát triển.

Trên trang cá nhân, Trung Quang cũng cho biết bắt đầu hoạt động độc lập, mở kênh riêng. Suốt 1 năm qua, nam ca sĩ vẫn đều đặn đi diễn ở các chương trình trong và ngoài nước. Trên trang cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ những hình ảnh trên sân khấu, bên khán giả.

Trung Quang vẫn đi diễn đều đặn sau khi rời công ty quản lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, nam ca sĩ gây bất ngờ khi chia sẻ bộ ảnh với phong cách trẻ trung, năng động hơn. Anh chọn những trang phục nhiều màu sắc, được may bằng chất liệu bắt sáng với phom dáng cách điệu, tạo nên sự mới mẻ thay vì những bộ vest lịch lãm thường thấy.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Trung Quang nói bộ ảnh này mang một ý nghĩa đặc biệt, như lời thông báo về sự chuyển mình của anh trong quá trình làm nghề.

Trung Quang nói: "Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật, tôi trân trọng và biết ơn sự ủng hộ của khán giả. Đổi mới là điều cần thiết và sự bứt phá về mặt hình ảnh nằm trong tính toán của tôi, nhằm mang lại sự khác lạ song vẫn đảm bảo những yếu tố chuẩn mực".

Nam ca sĩ cho rằng được khán giả yêu thương đã khó, giữ được tình yêu thương đó càng khó hơn, đòi hỏi anh phải cố gắng hoàn thiện mình trong từng chặng đường, không để bản thân mắc quá nhiều sai sót.

Hình ảnh mới trẻ trung, cá tính hơn của Trung Quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bắt đầu chặng đường mới, Trung Quang phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách để tạo được dấu ấn cá nhân, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Giọng ca 9X cũng tiết lộ, sắp tới anh sẽ ra mắt album do chính mình sáng tác. Nam ca sĩ cho biết anh đã gắn bó với công việc viết nhạc đã lâu, đến nay mới quyết định tập hợp thành một album chỉn chu.

Khi được hỏi về việc liệu có chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tác, Trung Quang nói đó cũng là một niềm đam mê song anh đang cố gắng trau dồi, học hỏi thêm. Với nam ca sĩ, việc được đứng trên sân khấu để biểu diễn vốn đã là niềm đam mê, nay anh thấy vui khi bản thân có thể hát những ca khúc do chính mình sáng tác.